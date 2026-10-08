https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/super-ligde-7-haftanin-hakemleri-aciklandi-1109391888.html

Eski hakem Anthony Taylor ve ekibi atamaları yaptı: Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Eski hakem Anthony Taylor ve ekibi atamaları yaptı: Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T14:41+0300

2026-10-08T14:41+0300

2026-10-08T14:43+0300

spor

hakem

halil umut meler

galatasaray

oğuzhan çakır

çaykur rizespor

fenerbahçe

samsunspor

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Anthony Taylor tarafından atanan hakemler de belli oldu. Buna göre yarın akşam oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan Samsunspor-Trabzonspor karşılaşmasında ise Oğuzhan Çakır düdük çalacak.Yine cumartesi akşamı oynanacak olan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesinde hakem Ozan Ergün görev yapacak. Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş-Kocaelispor maçını ise Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.MHK duyurmuştu: Atamaları Anthony Taylor yaptıMerkez Hakem Kurulu'nun resmi X hesabından yapılan açıklamaya göre bu haftaki hakem atamalarında İngiliz eski hakem Anthony Taylor ve ekibinin görev alacağı duyuruldu.Kurul'dan yapılan açıklamada, “Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleri yer aldı.

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Sputnik Türkiye

hakem, halil umut meler, galatasaray, oğuzhan çakır, çaykur rizespor, fenerbahçe, samsunspor