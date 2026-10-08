https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/super-ligde-7-haftanin-hakemleri-aciklandi-1109391888.html
Eski hakem Anthony Taylor ve ekibi atamaları yaptı: Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
Eski hakem Anthony Taylor ve ekibi atamaları yaptı: Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T14:41+0300
2026-10-08T14:41+0300
2026-10-08T14:43+0300
spor
hakem
halil umut meler
galatasaray
oğuzhan çakır
çaykur rizespor
fenerbahçe
samsunspor
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Anthony Taylor tarafından atanan hakemler de belli oldu. Buna göre yarın akşam oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan Samsunspor-Trabzonspor karşılaşmasında ise Oğuzhan Çakır düdük çalacak.Yine cumartesi akşamı oynanacak olan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesinde hakem Ozan Ergün görev yapacak. Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş-Kocaelispor maçını ise Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.MHK duyurmuştu: Atamaları Anthony Taylor yaptıMerkez Hakem Kurulu'nun resmi X hesabından yapılan açıklamaya göre bu haftaki hakem atamalarında İngiliz eski hakem Anthony Taylor ve ekibinin görev alacağı duyuruldu.Kurul'dan yapılan açıklamada, “Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleri yer aldı.
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hakem, halil umut meler, galatasaray, oğuzhan çakır, çaykur rizespor, fenerbahçe, samsunspor
hakem, halil umut meler, galatasaray, oğuzhan çakır, çaykur rizespor, fenerbahçe, samsunspor
Eski hakem Anthony Taylor ve ekibi atamaları yaptı: Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
14:41 08.10.2026 (güncellendi: 14:43 08.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Anthony Taylor tarafından atanan hakemler de belli oldu.
Buna göre yarın akşam oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan Samsunspor-Trabzonspor karşılaşmasında ise Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Yine cumartesi akşamı oynanacak olan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesinde hakem Ozan Ergün görev yapacak.
Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş-Kocaelispor maçını ise Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
MHK duyurmuştu: Atamaları Anthony Taylor yaptı
Merkez Hakem Kurulu'nun resmi X hesabından yapılan açıklamaya göre bu haftaki hakem atamalarında İngiliz eski hakem Anthony Taylor ve ekibinin görev alacağı duyuruldu.
Kurul'dan yapılan açıklamada, “Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleri yer aldı.