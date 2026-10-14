https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/trabzonspor-ile-besiktas-arasindaki-6-yildir-suren-deplasman-yasagi-hakkinda-karar-verildi--1109538783.html

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki 6 yıldır süren deplasman yasağı hakkında karar verildi

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki 6 yıldır süren deplasman yasağı hakkında karar verildi

Sputnik Türkiye

İl Spor Güvenlik Kurulu, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 6 yıldır uygulanan deplasman yasağının kaldırılmasına karar verdi. 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T16:10+0300

2026-10-14T16:10+0300

2026-10-14T16:10+0300

spor

trabzonspor

beşiktaş

deplasman

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Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 6 yıldır uygulanan deplasman yasağı kaldırıldı. Bu gelişmenin ardından 19 Ekim pazartesi günü oynanacak maçta Beşiktaşlı taraftarlar maçı Trabzonspor'un stadında izleyebilecek. Maçı statta izleyebileceklerSabah'ın haberine göre, iki takım arasında 6 yıldır uygulanan deplasman yasağı İl Spor Güvenlik Kurulu kararı sonrasında kalktı. 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçta Beşiktaşlılar Papara Park'ta yerlerine alabilecek.

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trabzonspor, beşiktaş, deplasman