https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/istanbulu-saganak-ve-firtina-vurdu-mahsur-kalanlar-is-makineleriyle-kurtarildi-1109559483.html

İstanbul'a rekor yağış düştü: Mahsur kalanlar kurtarılıyor, çok sayıda araç su içinde

İstanbul'a rekor yağış düştü: Mahsur kalanlar kurtarılıyor, çok sayıda araç su içinde

Sputnik Türkiye

İstanbul dünkü sağanak ardından sular altında kaldı. Kentin farklı bölgelerinden selde mahsur kalanların bilgisi paylaşıldı. Kent yeni bir yağışlı hava etkisi... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T09:34+0300

2026-10-15T09:34+0300

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İstanbul'un birçok ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle gece boyu arama kurtarma ve tahliye işlemleri devam etti.Mahsur kalanlara iş makinesi gönderildiSarıyer Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'nde bir şirkette çalışanların mahsur kaldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye, Sahil Güvenlik ve zabıta ekipleri sevk edildi. Sağanak nedeniyle bulunduğu stüdyoda mahsur kalan oyuncu Demet Özdemir, ekipler tarafından botla tahliye edildi. Ayazağa Mahallesi’nde etkili olan sağanak nedeniyle stüdyo ve çevresini su bastı. Bölgede AFAD, UMKE, İstanbul İtfaiyesi, Sahil Güvenlik, SAK ve AKUT ekipleri kurtarma çalışması yürüttü. Çok sayıda araç suda kurtarılmayı bekliyorSarıyer'de selin ortasında kalan araçların görüntüsü gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Araçların çamurlu suyun ortasında kurtarılmayı bekliyor.Kepçe ile kurtarıldılarİstanbul'da sağanak, Sarıyer ve çevresinde etkili oldu. Yağış nedeniyle İşyerlerinde mahsur kalan vatandaşlar kepçe yardımıyla bölgeden çıkartıldı.Sahil güvenlik yetiştiBazı çalışanlar ise Sahil Güvenlik ekiplerince bot yardımıyla bulundukları yerden alınarak güvenli alana getirildi.Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki ev ve iş yerlerinde de su baskınları nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.Vatandaşlar kendi imkanlarıyla su tahliyesi gerçekleştirdi, ekipler ise gelen ihbarlar doğrultusunda su baskını yaşanan bazı bodrum katlarında arama yaptı.Gece saatlerinde evlerine gitmekte zorlanan vatandaşlar taşan dere sularını geçemeyince iş makinesinin kepçesiyle karşıdan karşıya geçirildi.İETT otobüsü mahsur kaldıSel sularına kapılan bazı otomobiller kaldırıma ve bariyerlere sürüklenirken, İETT otobüslerinin suda mahsur kaldığı görüldü.Ekiplerin ilçedeki ana cadde ve ara sokaklar ile meydanlarda su tahliyesi ve arama kurtarma işlemleri devam ediyor.Arnavutköy'ü de vurduArnavutköy ilçesinde ise evlerine gitmek isteyen vatandaşlar taşkınlar nedeniyle mahsur kalınca belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle güvenli alanlara taşındı.Arnavutköy Boğazköy İlkokulu bahçesinde mahsur kalan sokak hayvanları belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.İstanbul'da aksayan bazı tramvay ve metro seferleri yeniden başladıİstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle aksayan bazı metro ve tramvay hatlarındaki seferler yağışın azalmasıyla yeniden yapılmaya başlandı.Kentte dün etkisini artıran şiddetli yağış nedeniyle bazı metro ve tramvay hatlarında seferler kısmen yapılamadı.Aksayan seferler bu sabah yeniden başladı.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'ndaki seferlerin normale döndüğü kaydedildi.Rekor yağış düştüİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bugünkü yağışlarda 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek değerlerden birine ulaşıldığını belirterek, kentin bazı noktalarında metrekareye 242 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da son yılların en yüksek yağış miktarlarından birisi kaydedildi.Kentin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarı 240 kilograma ulaştı.Beykoz'da metrekareye 242 kilogram, Eyüpsultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram yağış düştü.Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde metrekareye düşen yağış miktarı 100 ila 230 kilogram olarak ölçüldü.İstanbul'un birçok noktasında metrekareye düşen yağış miktarı ise 100 kilogramı aştı.

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