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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/fsb-rusyada-teror-eylemi-planlayan-isvec-vatandasi-gozaltina-alindi-1109562461.html
FSB: Rusya’da terör eylemi planlayan İsveç vatandaşı gözaltına alındı
FSB: Rusya’da terör eylemi planlayan İsveç vatandaşı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu saflarında savaşan ve Rusya’daki askeri tesislerde sabotaj planlayan bir İsveç vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi. 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T10:41+0300
2026-10-15T10:44+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
ukrayna
i̇sveç
sabotaj
terör saldırısı
ukrayna silahlı kuvvetleri
pskov
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında savaştığı ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne katılma bahanesiyle askeri tesislerde terör eylemi ve sabotaj planladığı tespit edilen bir İsveç vatandaşının Pskov Bölgesi'nde gözaltına alındığını bildirdi.FSB'nin açıklamasında, "Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından Pskov Bölgesi'nin Sebej ilçesinde, komşu bir devletin topraklarından Rusya Federasyonu devlet sınırını yasa dışı yoldan geçen bir İsveç uyruklu kişi gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.Söz konusu yabancı uyruklu kişinin Şubat-Haziran 2026 döneminde, sözleşmeli olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 24. Bağımsız Taarruz Tabur'unda insansız hava sistemleri bölük komutanı olarak askeri hizmet yaptığı tespit edildi. Açıklamada, şahsın Rusya'ya karşı çatışmalara katılımını doğrulayan belgelerin bulunduğu kaydedildi.Şüphelinin "Rusya Silahlı Kuvvetleri saflarına katılma bahanesiyle, askeri tesislerde sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmek üzere Rusya Federasyonu'na geçtiği" belirtildi.Yabancı uyruklu şüpheli hakkında, Rusya devlet sınırının yasa dışı yoldan geçilmesine ilişkin maddeden ceza davası açıldı. Ayrıca terör örgütü faaliyetlerinin organize edilmesi ve bu tür bir örgütün faaliyetlerine katılım ile paralı askerlik maddelerinden de ceza davası açılması konusunun değerlendirildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/ukrayna-ordusunda-starlink-krizi-iha-operasyonlari-iptal-ediliyor-1109558466.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, i̇sveç, sabotaj, terör saldırısı, ukrayna silahlı kuvvetleri, pskov
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, i̇sveç, sabotaj, terör saldırısı, ukrayna silahlı kuvvetleri, pskov

FSB: Rusya’da terör eylemi planlayan İsveç vatandaşı gözaltına alındı

10:41 15.10.2026 (güncellendi: 10:44 15.10.2026)
© Sputnik / Дмитрий МакеевRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Ukrayna ordusu saflarında savaşan ve Rusya’daki askeri tesislerde sabotaj planlayan bir İsveç vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında savaştığı ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne katılma bahanesiyle askeri tesislerde terör eylemi ve sabotaj planladığı tespit edilen bir İsveç vatandaşının Pskov Bölgesi'nde gözaltına alındığını bildirdi.
FSB'nin açıklamasında, "Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından Pskov Bölgesi'nin Sebej ilçesinde, komşu bir devletin topraklarından Rusya Federasyonu devlet sınırını yasa dışı yoldan geçen bir İsveç uyruklu kişi gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.
Söz konusu yabancı uyruklu kişinin Şubat-Haziran 2026 döneminde, sözleşmeli olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 24. Bağımsız Taarruz Tabur'unda insansız hava sistemleri bölük komutanı olarak askeri hizmet yaptığı tespit edildi. Açıklamada, şahsın Rusya'ya karşı çatışmalara katılımını doğrulayan belgelerin bulunduğu kaydedildi.
Şüphelinin "Rusya Silahlı Kuvvetleri saflarına katılma bahanesiyle, askeri tesislerde sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmek üzere Rusya Federasyonu'na geçtiği" belirtildi.
Yabancı uyruklu şüpheli hakkında, Rusya devlet sınırının yasa dışı yoldan geçilmesine ilişkin maddeden ceza davası açıldı. Ayrıca terör örgütü faaliyetlerinin organize edilmesi ve bu tür bir örgütün faaliyetlerine katılım ile paralı askerlik maddelerinden de ceza davası açılması konusunun değerlendirildiği bildirildi.
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