https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/fsb-rusyada-teror-eylemi-planlayan-isvec-vatandasi-gozaltina-alindi-1109562461.html

FSB: Rusya’da terör eylemi planlayan İsveç vatandaşı gözaltına alındı

FSB: Rusya’da terör eylemi planlayan İsveç vatandaşı gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusu saflarında savaşan ve Rusya’daki askeri tesislerde sabotaj planlayan bir İsveç vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi. 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T10:41+0300

2026-10-15T10:41+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna

i̇sveç

sabotaj

terör saldırısı

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında savaştığı ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne katılma bahanesiyle askeri tesislerde terör eylemi ve sabotaj planladığı tespit edilen bir İsveç vatandaşının Pskov Bölgesi'nde gözaltına alındığını bildirdi.FSB'nin açıklamasında, "Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından Pskov Bölgesi'nin Sebej ilçesinde, komşu bir devletin topraklarından Rusya Federasyonu devlet sınırını yasa dışı yoldan geçen bir İsveç uyruklu kişi gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.Söz konusu yabancı uyruklu kişinin Şubat-Haziran 2026 döneminde, sözleşmeli olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 24. Bağımsız Taarruz Tabur'unda insansız hava sistemleri bölük komutanı olarak askeri hizmet yaptığı tespit edildi. Açıklamada, şahsın Rusya'ya karşı çatışmalara katılımını doğrulayan belgelerin bulunduğu kaydedildi.Şüphelinin "Rusya Silahlı Kuvvetleri saflarına katılma bahanesiyle, askeri tesislerde sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmek üzere Rusya Federasyonu'na geçtiği" belirtildi.Yabancı uyruklu şüpheli hakkında, Rusya devlet sınırının yasa dışı yoldan geçilmesine ilişkin maddeden ceza davası açıldı. Ayrıca terör örgütü faaliyetlerinin organize edilmesi ve bu tür bir örgütün faaliyetlerine katılım ile paralı askerlik maddelerinden de ceza davası açılması konusunun değerlendirildiği bildirildi.

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, i̇sveç, sabotaj, terör saldırısı, ukrayna silahlı kuvvetleri, pskov