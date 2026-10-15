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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/ukrayna-ordusunda-starlink-krizi-iha-operasyonlari-iptal-ediliyor-1109558466.html
Ukrayna ordusunda starlink krizi: İHA operasyonları iptal ediliyor
Ukrayna ordusunda starlink krizi: İHA operasyonları iptal ediliyor
Sputnik Türkiye
Batı basınında yer alan habere göre, SpaceX'in Starlink uydu interneti hızını düşürmesi nedeniyle Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) operasyonları... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T08:44+0300
2026-10-15T08:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
vladimir zelenskiy
batı
spacex
starlink
elon musk
ukrayna ordusu
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya
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İngiliz basınında yer alan habere göre, Ukrayna ordusu, SpaceX şirketine ait Starlink uydu iletişim sisteminde yaşanan yavaşlama ve kesintiler nedeniyle İHA görevlerini iptal etmek zorunda kalıyor.Haberde, Ukraynalı İHA pilotlarının hızlı hareket eden hava araçlarıyla olan bağlantılarında 10 ila 20 saniyelik ani kopmalar yaşandığına dikkat çekildi. Uçuş kontrolünü doğrudan Starlink üzerinden sağlayan sistemlerin bu durumdan olumsuz etkilendiği ve çok sayıda İHA'nın Rus hava savunma ve askeri unsurları için açık hedef haline geldiği kaydedildi.İletişim altyapısındaki zafiyetin, Ukrayna’nın orta menzilli hava saldırılarını ve Rusya’nın uzun menzilli füze/İHA saldırılarına karşı kullandığı önleyici İHA operasyonlarını sekteye uğrattığı ifade edildi.Musk ‘savunma amaçlı’ demiştiGelişmeler, ABD’li girişimci Elon Musk'ın Starlink sisteminin yalnızca sivil ve savunma odaklı kullanım için tasarlandığını hatırlatmasının ardından geldi.Ukrayna yönetimi kaynaklarından Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Danışmanı Sergey Beskrestnov da SpaceX'in Ukrayna ordusuna sağlanan internet hızını kısıtladığını doğruladı. Beskrestnov, kısıtlama nedeniyle önceden planlanan bazı askeri harekatların başarısız olduğunu ve jet motorlu Rus dronlarını engelleme kapasitelerinin düşmesine yol açtığını belirtti.İstihbarat akışı da kesildiÖte yandan Kiev yönetimi, Batılı ortaklarından Rusya'nın balistik füze atışlarına ilişkin istihbarat akışının son iki gündür durduğunu açıkladı.ABD merkezli medya, Washington'ın Kiev'e istihbarat paylaşımını tamamen kesebileceği yönünde ihtar verdiğini bildirirken; Batı basını da Ukrayna ordusunun Starlink erişimini tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdı.Trump'tan Zelenskiy'e ‘seçim’ çağrısıBölgedeki gerilim sürerken ABD Başkanı Donald Trump da Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'e yönelik eleştirilerini sürdürdü. Zelenskiy'yi Rus petrol rafinerilerine saldırılmaması yönündeki uyarıları dikkate almamakla suçlayan Trump, Moskova ile barış anlaşması yapılması gerektiğini belirterek, Ukrayna halkının daha uzlaşmacı bir lider seçebilmesi adına ülkede sandığa gidilmesi çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/trump-irana-saldiri-planimizi-sizdiranlar-vurulmali-1109553057.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, batı, spacex, starlink, elon musk, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya
ukrayna, vladimir zelenskiy, batı, spacex, starlink, elon musk, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya

Ukrayna ordusunda starlink krizi: İHA operasyonları iptal ediliyor

08:44 15.10.2026 (güncellendi: 08:54 15.10.2026)
© AP Photo / LibkosİHA uçuran Ukrayna askerleri
İHA uçuran Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© AP Photo / Libkos
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Batı basınında yer alan habere göre, SpaceX'in Starlink uydu interneti hızını düşürmesi nedeniyle Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) operasyonları aksadı. İletişim kesintileri sebebiyle çok sayıda İHA'nın Rus güçleri karşısında hedef konumuna düştüğü belirtildi.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Ukrayna ordusu, SpaceX şirketine ait Starlink uydu iletişim sisteminde yaşanan yavaşlama ve kesintiler nedeniyle İHA görevlerini iptal etmek zorunda kalıyor.
Haberde, Ukraynalı İHA pilotlarının hızlı hareket eden hava araçlarıyla olan bağlantılarında 10 ila 20 saniyelik ani kopmalar yaşandığına dikkat çekildi. Uçuş kontrolünü doğrudan Starlink üzerinden sağlayan sistemlerin bu durumdan olumsuz etkilendiği ve çok sayıda İHA'nın Rus hava savunma ve askeri unsurları için açık hedef haline geldiği kaydedildi.
İletişim altyapısındaki zafiyetin, Ukrayna’nın orta menzilli hava saldırılarını ve Rusya’nın uzun menzilli füze/İHA saldırılarına karşı kullandığı önleyici İHA operasyonlarını sekteye uğrattığı ifade edildi.

Musk ‘savunma amaçlı’ demişti

Gelişmeler, ABD’li girişimci Elon Musk'ın Starlink sisteminin yalnızca sivil ve savunma odaklı kullanım için tasarlandığını hatırlatmasının ardından geldi.
Ukrayna yönetimi kaynaklarından Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Danışmanı Sergey Beskrestnov da SpaceX'in Ukrayna ordusuna sağlanan internet hızını kısıtladığını doğruladı. Beskrestnov, kısıtlama nedeniyle önceden planlanan bazı askeri harekatların başarısız olduğunu ve jet motorlu Rus dronlarını engelleme kapasitelerinin düşmesine yol açtığını belirtti.

İstihbarat akışı da kesildi

Öte yandan Kiev yönetimi, Batılı ortaklarından Rusya'nın balistik füze atışlarına ilişkin istihbarat akışının son iki gündür durduğunu açıkladı.
ABD merkezli medya, Washington'ın Kiev'e istihbarat paylaşımını tamamen kesebileceği yönünde ihtar verdiğini bildirirken; Batı basını da Ukrayna ordusunun Starlink erişimini tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdı.

Trump'tan Zelenskiy'e ‘seçim’ çağrısı

Bölgedeki gerilim sürerken ABD Başkanı Donald Trump da Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'e yönelik eleştirilerini sürdürdü. Zelenskiy'yi Rus petrol rafinerilerine saldırılmaması yönündeki uyarıları dikkate almamakla suçlayan Trump, Moskova ile barış anlaşması yapılması gerektiğini belirterek, Ukrayna halkının daha uzlaşmacı bir lider seçebilmesi adına ülkede sandığa gidilmesi çağrısında bulundu.
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