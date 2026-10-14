https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/fenerbahce-aston-villa-deplasmaninda-muhtemel-11-belli-oldu-1109519740.html
Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında: Muhtemel 11 belli oldu
Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında: Muhtemel 11 belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. Villa Park'ta TSİ 22.00'de başlayacağı... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T07:49+0300
2026-10-14T07:49+0300
2026-10-14T07:49+0300
spor
mert müldür
ivan kruzliak
branislav hancko
birmingham
fenerbahçe
aston villa
roma
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin Birmingham kentindeki Villa Park Stadı'nda oynanacağı belirtilen karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya temsilcisi Roma ile 1-1 berabere kalırken, Aston Villa deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti.Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonuna 18 yıl aradan sonra elemelerden katıldığı belirtilen Fenerbahçe, İngiltere deplasmanında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.Fenerbahçe-Aston Villa maçını kim yönetecek?Karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.Fenerbahçe'de Mert Müldür forma giyemeyecekFenerbahçe'de Aston Villa karşılaşması öncesinde Mert Müldür'ün sakatlığı bulunuyor.Milli futbolcu, sakatlığı nedeniyle İngiltere deplasmanında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte paylaşılan kadro bilgilerine göre başka bir eksik bulunmuyor.Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısındaki muhtemel 11'iFenerbahçe'nin Aston Villa karşılaşmasına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Muric.Fenerbahçe-Aston Villa maçı saat kaçta, nerede oynanacak?Paylaşılan karşılaşma bilgileri şöyle:Karşılaşmanın yayıncı kuruluşuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/galatasaray---barcelona-maci-ilk-11leri-belli-oldu-1109514605.html
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mert müldür, ivan kruzliak, branislav hancko, birmingham, fenerbahçe, aston villa, roma
mert müldür, ivan kruzliak, branislav hancko, birmingham, fenerbahçe, aston villa, roma
Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında: Muhtemel 11 belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. Villa Park'ta TSİ 22.00'de başlayacağı belirtilen mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Müldür forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin Birmingham kentindeki Villa Park Stadı'nda oynanacağı belirtilen karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya temsilcisi Roma ile 1-1 berabere kalırken, Aston Villa deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonuna 18 yıl aradan sonra elemelerden katıldığı belirtilen Fenerbahçe, İngiltere deplasmanında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Fenerbahçe-Aston Villa maçını kim yönetecek?
Karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.
Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.
Fenerbahçe'de Mert Müldür forma giyemeyecek
Fenerbahçe'de Aston Villa karşılaşması öncesinde Mert Müldür'ün sakatlığı bulunuyor.
Milli futbolcu, sakatlığı nedeniyle İngiltere deplasmanında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte paylaşılan kadro bilgilerine göre başka bir eksik bulunmuyor.
Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısındaki muhtemel 11'i
Fenerbahçe'nin Aston Villa karşılaşmasına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:
Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Muric.
Fenerbahçe-Aston Villa maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
Paylaşılan karşılaşma bilgileri şöyle:
Karşılaşma:
Aston Villa - Fenerbahçe
Organizasyon:
UEFA Şampiyonlar Ligi, 2. hafta
Stadyum:
Villa Park, Birmingham
Başlama saati:
22.00 (TSİ)
Karşılaşmanın yayıncı kuruluşuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.