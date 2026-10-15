https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/cin-ortadogudaki-gerilim-filistin-meselesinin-cozumunu-zorlastiriyor-1109576085.html
Çin: Ortadoğu'daki gerilim Filistin meselesinin çözümünü zorlaştırıyor
Çin: Ortadoğu'daki gerilim Filistin meselesinin çözümünü zorlaştırıyor
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ortadoğu'da mevcut durumun gerginliğini koruduğunu ve bunun Filistin meselesinin çözümüne yönelik yeni güçlükler yarattığını söyledi. İşte detaylar...
2026-10-15T15:35+0300
2026-10-15T15:35+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Wang, Filistin Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmede, Pekin yönetiminin Filistin davasını çok taraflı platformlarda savunmayı sürdüreceğini ifade etti.Bölgedeki gelişmelerin Filistin meselesinin çözümüne yeni engeller çıkardığını belirten Wang, "Mevcut Ortadoğu tablosu gerginliğini koruyor ve Filistin meselesinin çözümüne yeni güçlükler getiriyor" ifadelerini kullandı. Filistin meselesinin uluslararası toplumun gündeminden düşürülmemesi gerektiğini vurgulayan Wang, "Filistin meselesi uluslararası gündemin dışına itilmemeli. Çin, çok taraflı platformlarda Filistin davasını savunmayı sürdürecek" diye konuştu.'Uluslararası toplumun gündeminde tutulmalı'Wang, bölgedeki mevcut durumun Filistin meselesinin çözümünü daha da zorlaştırdığına dikkati çekerek, meselenin uluslararası toplumun gündeminde tutulması gerektiğini vurguladı.Çinli bakan, ülkesinin Filistin halkının meşru ulusal haklarını desteklemeye ve Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasına yönelik uluslararası çabalara katkı sunmaya devam edeceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/cin-disisleri-bakani-wang-yi-filistin-sorunun-cozumunde-iki-devletli-plana-sadik-kalinmali-1100105913.html
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wang, filistin, pekin, doğu kudüs, haberler
wang, filistin, pekin, doğu kudüs, haberler
Çin: Ortadoğu'daki gerilim Filistin meselesinin çözümünü zorlaştırıyor
15:35 15.10.2026 (güncellendi: 15:40 15.10.2026)
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ortadğu'daki mevcut durumun Filistin meselesinin çözümüne yönelik yeni güçlükler yarattığını belirterek, "Filistin meselesi marjinalize edilmemeli. Çin, çok taraflı platformlarda Filistin davası için sesini yükseltmeye devam edecek" dedi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Wang, Filistin Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmede, Pekin yönetiminin Filistin davasını çok taraflı platformlarda savunmayı sürdüreceğini ifade etti.
Bölgedeki gelişmelerin Filistin meselesinin çözümüne yeni engeller çıkardığını belirten Wang, "Mevcut Ortadoğu tablosu gerginliğini koruyor ve Filistin meselesinin çözümüne yeni güçlükler getiriyor" ifadelerini kullandı. Filistin meselesinin uluslararası toplumun gündeminden düşürülmemesi gerektiğini vurgulayan Wang, "Filistin meselesi uluslararası gündemin dışına itilmemeli. Çin, çok taraflı platformlarda Filistin davasını savunmayı sürdürecek" diye konuştu.
'Uluslararası toplumun gündeminde tutulmalı'
Wang, bölgedeki mevcut durumun Filistin meselesinin çözümünü daha da zorlaştırdığına dikkati çekerek, meselenin uluslararası toplumun gündeminde tutulması gerektiğini vurguladı.
Çinli bakan, ülkesinin Filistin halkının meşru ulusal haklarını desteklemeye ve Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasına yönelik uluslararası çabalara katkı sunmaya devam edeceğini kaydetti.
Pekin yönetimi, Filistin meselesinin Ortadoğu'daki sorunların merkezinde yer aldığını savunuyor ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesini destekliyor. Çin, Filistin'in 1967 sınırları temelinde,
başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet olarak kurulması yönündeki tutumunu da sürdürüyor.