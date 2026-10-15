https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/cin-ortadogudaki-gerilim-filistin-meselesinin-cozumunu-zorlastiriyor-1109576085.html

Çin: Ortadoğu'daki gerilim Filistin meselesinin çözümünü zorlaştırıyor

Çin: Ortadoğu'daki gerilim Filistin meselesinin çözümünü zorlaştırıyor

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ortadoğu'da mevcut durumun gerginliğini koruduğunu ve bunun Filistin meselesinin çözümüne yönelik yeni güçlükler yarattığını söyledi. İşte detaylar...

2026-10-15T15:35+0300

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Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Wang, Filistin Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmede, Pekin yönetiminin Filistin davasını çok taraflı platformlarda savunmayı sürdüreceğini ifade etti.Bölgedeki gelişmelerin Filistin meselesinin çözümüne yeni engeller çıkardığını belirten Wang, "Mevcut Ortadoğu tablosu gerginliğini koruyor ve Filistin meselesinin çözümüne yeni güçlükler getiriyor" ifadelerini kullandı. Filistin meselesinin uluslararası toplumun gündeminden düşürülmemesi gerektiğini vurgulayan Wang, "Filistin meselesi uluslararası gündemin dışına itilmemeli. Çin, çok taraflı platformlarda Filistin davasını savunmayı sürdürecek" diye konuştu.'Uluslararası toplumun gündeminde tutulmalı'Wang, bölgedeki mevcut durumun Filistin meselesinin çözümünü daha da zorlaştırdığına dikkati çekerek, meselenin uluslararası toplumun gündeminde tutulması gerektiğini vurguladı.Çinli bakan, ülkesinin Filistin halkının meşru ulusal haklarını desteklemeye ve Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasına yönelik uluslararası çabalara katkı sunmaya devam edeceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/cin-disisleri-bakani-wang-yi-filistin-sorunun-cozumunde-iki-devletli-plana-sadik-kalinmali-1100105913.html

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