Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsviçre ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da uzun vadeli barışın sağlanabilmesi için İsrail ve... 11.10.2025, Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Filistin sorunun çözümünde iki devletli plana sadık kalınmalı
15:19 11.10.2025 (güncellendi: 15:22 11.10.2025)
Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsviçre ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da uzun vadeli barışın sağlanabilmesi için İsrail ve diğer ülkelere Filistin Devleti'nin haklarına saygı gösterme çağrısında bulundu.
Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsviçre'nin Bellinzona kentinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Tarihsel adaletsizliklerin ve şiddetin temel nedenleri, ancak bağımsız bir Filistin devleti kurulması ve Filistin halkının meşru haklarına saygı gösterilmesiyle ortadan kaldırılabilir. Bu da Filistinliler ile İsraillilerin uzun vadeli barış içinde bir arada yaşamasının önünü açacaktır" ifadelerini kullandı.
Söz konusu açıklama, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu gün yapıldı.
'Gazze’de yaşananlar 21. yüzyıla kara bir leke'
Sorunun çözümünde 'iki devletli çözüm' planına sadık kalınması gerektiğini vurgulayan Çinli diplomat, Çin’in Orta Doğu’da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için aralıksız çaba göstermeye hazır olduğunu ifade etti.
Wang Yi ayrıca Gazze’de yaşanan ve '21. yüzyıla kara bir leke' olarak nitelendirdiği insani felakete de dikkat çekerek dünya kamuoyunun vicdani bir uyanış yaşaması gerektiğini söyledi.
Gerçek, kapsayıcı ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması, insani krizin etkili biçimde hafifletilmesi ve bölgeye istikrarın yeniden kazandırılması için uyumlu ve kararlı adımlar atılmasının şart olduğunu belirten Wang Yi, 'Filistin halkının iradesine saygı göstermesi' gerektiğini vurgulayarak, “Gazze’nin geleceğine dair yapılacak her türlü düzenleme, doğrudan Filistin halkının iradesini yansıtmalı” dedi.