https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/amerikan-basini-abd-irana-karsi-moab-kullanmayi-degerlendiriyor-1109568570.html
Amerikan basını: ABD, İran'a karşı MOAB kullanmayı değerlendiriyor
Amerikan basını: ABD, İran'a karşı MOAB kullanmayı değerlendiriyor
Sputnik Türkiye
CNN'e konuşan ABD'li yetkililere göre Pentagon, İran'ın enerji altyapısını ve nükleer tesislerini hedef alabilecek yeni saldırı planları hazırladı. İşte MOAB planı ve detaylar...
2026-10-15T12:36+0300
2026-10-15T12:36+0300
2026-10-15T12:36+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
mother of all bombs (moab)
cnn
haberler
pentagon
donald trump
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Amerika merkezli CNN'in haberine göre, ABD ordusu, Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma kararı vermesi ihtimaline karşı yeni harekat planları geliştirdi. Planlarda, Batı kamuoyunda "tüm bombaların anası" olarak da anılan MOAB'ın İran'ın enerji altyapısına ve nükleer tesislerine karşı kullanılması seçeneği de bulunuyor.CNN'e konuşan kaynaklara göre, "Trump yönetimi bir yandan altı aydan uzun süredir devam eden ve ABD kamuoyunda tepki çeken savaşı sona erdirmeye çalışırken diğer yandan İran'a yönelik yeni saldırı seçeneklerini" değerlendiriyor.'Ara seçimler öncesi kararı net değil'Trump, ara seçimler öncesinde yeni saldırılar düzenlemeyeceğini açıklamıştı, ancak habere göre yönetim içindeki bazı isimler “bu kararın kesin olup olmadığından” emin değil.Amerikan basınına göre, MOAB yaklaşık 9 şehir bloğu büyüklüğündeki bir alanı etkileyebilecek güce sahip. Ancak bombanın, granit katmanlarıyla korunduğu düşünülen İran'daki nükleer tesislere ulaşacak kadar derine nüfuz edemeyebileceği belirtiliyor.Trump: Sızdıranlar vurulmalıABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırı planının basına sızdırılması nedeniyle operasyonu ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, gizli bilgileri medyaya aktaran kişilerin 'vurulması' gerektiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/trump-irana-saldiri-planimizi-sizdiranlar-vurulmali-1109553057.html
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i̇ran, abd, mother of all bombs (moab), cnn, haberler, pentagon, donald trump
i̇ran, abd, mother of all bombs (moab), cnn, haberler, pentagon, donald trump
Amerikan basını: ABD, İran'a karşı MOAB kullanmayı değerlendiriyor
ABD'li yetkililere göre Pentagon, İran'ın enerji altyapısını ve nükleer tesislerini hedef alabilecek yeni saldırı planları hazırladı. Planlarda ABD'nin en büyük nükleer olmayan bombası MOAB'ın kullanılması da yer alıyor. Ancak bombanın yer altındaki nükleer tesisleri imha etme kapasitesi tartışmalı.
Amerika merkezli CNN'in haberine göre, ABD ordusu, Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma kararı vermesi ihtimaline karşı yeni harekat planları geliştirdi. Planlarda, Batı kamuoyunda "tüm bombaların anası" olarak da anılan MOAB'ın İran'ın enerji altyapısına ve nükleer tesislerine karşı kullanılması seçeneği de bulunuyor.
CNN'e konuşan kaynaklara göre, "Trump yönetimi bir yandan altı aydan uzun süredir devam eden ve ABD kamuoyunda tepki çeken savaşı sona erdirmeye çalışırken diğer yandan İran'a yönelik yeni saldırı seçeneklerini" değerlendiriyor.
Habere göre Trump yönetimi, “savaşı sona erdirirken kamuoyuna bir zafer olarak sunabileceği sembolik bir sonuç elde etmenin yollarını da
” arıyor. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik olası bir anlaşma da bu seçenekler arasında bulunuyor.
'Ara seçimler öncesi kararı net değil'
Trump, ara seçimler öncesinde yeni saldırılar düzenlemeyeceğini açıklamıştı
, ancak habere göre yönetim içindeki bazı isimler “bu kararın kesin olup olmadığından”
emin değil.
Amerikan basınına göre, MOAB yaklaşık 9 şehir bloğu büyüklüğündeki bir alanı etkileyebilecek güce sahip. Ancak bombanın, granit katmanlarıyla korunduğu düşünülen İran'daki nükleer tesislere ulaşacak kadar derine nüfuz edemeyebileceği belirtiliyor.
MOAB, Trump'ın ilk başkanlık döneminde, 2017'de
Afganistan'daki IŞİD hedeflerine karşı kullanılmıştı. Saldırıda 36 IŞİD mensubunun öldürüldüğü açıklanmıştı.
Trump: Sızdıranlar vurulmalı
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırı planının basına sızdırılması nedeniyle operasyonu ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, gizli bilgileri medyaya aktaran kişilerin 'vurulması' gerektiğini söyledi.