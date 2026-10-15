Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/amerikan-basini-abd-irana-karsi-moab-kullanmayi-degerlendiriyor-1109568570.html
Amerikan basını: ABD, İran'a karşı MOAB kullanmayı değerlendiriyor
Amerikan basını: ABD, İran'a karşı MOAB kullanmayı değerlendiriyor
Sputnik Türkiye
CNN'e konuşan ABD'li yetkililere göre Pentagon, İran'ın enerji altyapısını ve nükleer tesislerini hedef alabilecek yeni saldırı planları hazırladı. İşte MOAB planı ve detaylar...
2026-10-15T12:36+0300
2026-10-15T12:36+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
mother of all bombs (moab)
cnn
haberler
pentagon
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102932/29/1029322955_0:104:1001:667_1920x0_80_0_0_260c4c140d619fe639aa1281f7d66200.jpg
Amerika merkezli CNN'in haberine göre, ABD ordusu, Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma kararı vermesi ihtimaline karşı yeni harekat planları geliştirdi. Planlarda, Batı kamuoyunda "tüm bombaların anası" olarak da anılan MOAB'ın İran'ın enerji altyapısına ve nükleer tesislerine karşı kullanılması seçeneği de bulunuyor.CNN'e konuşan kaynaklara göre, "Trump yönetimi bir yandan altı aydan uzun süredir devam eden ve ABD kamuoyunda tepki çeken savaşı sona erdirmeye çalışırken diğer yandan İran'a yönelik yeni saldırı seçeneklerini" değerlendiriyor.'Ara seçimler öncesi kararı net değil'Trump, ara seçimler öncesinde yeni saldırılar düzenlemeyeceğini açıklamıştı, ancak habere göre yönetim içindeki bazı isimler “bu kararın kesin olup olmadığından” emin değil.Amerikan basınına göre, MOAB yaklaşık 9 şehir bloğu büyüklüğündeki bir alanı etkileyebilecek güce sahip. Ancak bombanın, granit katmanlarıyla korunduğu düşünülen İran'daki nükleer tesislere ulaşacak kadar derine nüfuz edemeyebileceği belirtiliyor.Trump: Sızdıranlar vurulmalıABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırı planının basına sızdırılması nedeniyle operasyonu ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, gizli bilgileri medyaya aktaran kişilerin 'vurulması' gerektiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/trump-irana-saldiri-planimizi-sizdiranlar-vurulmali-1109553057.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102932/29/1029322955_0:11:1001:761_1920x0_80_0_0_02b40903de211c75f4459787b2d4ab06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, abd, mother of all bombs (moab), cnn, haberler, pentagon, donald trump
i̇ran, abd, mother of all bombs (moab), cnn, haberler, pentagon, donald trump

Amerikan basını: ABD, İran'a karşı MOAB kullanmayı değerlendiriyor

12:36 15.10.2026
© REUTERS'Tüm Bombaların Anası'
'Tüm Bombaların Anası' - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© REUTERS
Abone ol
ABD'li yetkililere göre Pentagon, İran'ın enerji altyapısını ve nükleer tesislerini hedef alabilecek yeni saldırı planları hazırladı. Planlarda ABD'nin en büyük nükleer olmayan bombası MOAB'ın kullanılması da yer alıyor. Ancak bombanın yer altındaki nükleer tesisleri imha etme kapasitesi tartışmalı.
Amerika merkezli CNN'in haberine göre, ABD ordusu, Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma kararı vermesi ihtimaline karşı yeni harekat planları geliştirdi. Planlarda, Batı kamuoyunda "tüm bombaların anası" olarak da anılan MOAB'ın İran'ın enerji altyapısına ve nükleer tesislerine karşı kullanılması seçeneği de bulunuyor.
CNN'e konuşan kaynaklara göre, "Trump yönetimi bir yandan altı aydan uzun süredir devam eden ve ABD kamuoyunda tepki çeken savaşı sona erdirmeye çalışırken diğer yandan İran'a yönelik yeni saldırı seçeneklerini" değerlendiriyor.
Habere göre Trump yönetimi, “savaşı sona erdirirken kamuoyuna bir zafer olarak sunabileceği sembolik bir sonuç elde etmenin yollarını da” arıyor. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik olası bir anlaşma da bu seçenekler arasında bulunuyor.

'Ara seçimler öncesi kararı net değil'

Trump, ara seçimler öncesinde yeni saldırılar düzenlemeyeceğini açıklamıştı, ancak habere göre yönetim içindeki bazı isimler “bu kararın kesin olup olmadığından” emin değil.
Amerikan basınına göre, MOAB yaklaşık 9 şehir bloğu büyüklüğündeki bir alanı etkileyebilecek güce sahip. Ancak bombanın, granit katmanlarıyla korunduğu düşünülen İran'daki nükleer tesislere ulaşacak kadar derine nüfuz edemeyebileceği belirtiliyor.
MOAB, Trump'ın ilk başkanlık döneminde, 2017'de Afganistan'daki IŞİD hedeflerine karşı kullanılmıştı. Saldırıda 36 IŞİD mensubunun öldürüldüğü açıklanmıştı.

Trump: Sızdıranlar vurulmalı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırı planının basına sızdırılması nedeniyle operasyonu ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, gizli bilgileri medyaya aktaran kişilerin 'vurulması' gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Trump: İran'a saldırı planımızı sızdıranlar vurulmalı
04:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала