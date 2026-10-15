https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/amerikan-basini-abd-irana-karsi-moab-kullanmayi-degerlendiriyor-1109568570.html

Amerikan basını: ABD, İran'a karşı MOAB kullanmayı değerlendiriyor

Amerikan basını: ABD, İran'a karşı MOAB kullanmayı değerlendiriyor

Sputnik Türkiye

CNN'e konuşan ABD'li yetkililere göre Pentagon, İran'ın enerji altyapısını ve nükleer tesislerini hedef alabilecek yeni saldırı planları hazırladı. İşte MOAB planı ve detaylar...

2026-10-15T12:36+0300

2026-10-15T12:36+0300

2026-10-15T12:36+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

abd

mother of all bombs (moab)

cnn

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pentagon

donald trump

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Amerika merkezli CNN'in haberine göre, ABD ordusu, Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma kararı vermesi ihtimaline karşı yeni harekat planları geliştirdi. Planlarda, Batı kamuoyunda "tüm bombaların anası" olarak da anılan MOAB'ın İran'ın enerji altyapısına ve nükleer tesislerine karşı kullanılması seçeneği de bulunuyor.CNN'e konuşan kaynaklara göre, "Trump yönetimi bir yandan altı aydan uzun süredir devam eden ve ABD kamuoyunda tepki çeken savaşı sona erdirmeye çalışırken diğer yandan İran'a yönelik yeni saldırı seçeneklerini" değerlendiriyor.'Ara seçimler öncesi kararı net değil'Trump, ara seçimler öncesinde yeni saldırılar düzenlemeyeceğini açıklamıştı, ancak habere göre yönetim içindeki bazı isimler “bu kararın kesin olup olmadığından” emin değil.Amerikan basınına göre, MOAB yaklaşık 9 şehir bloğu büyüklüğündeki bir alanı etkileyebilecek güce sahip. Ancak bombanın, granit katmanlarıyla korunduğu düşünülen İran'daki nükleer tesislere ulaşacak kadar derine nüfuz edemeyebileceği belirtiliyor.Trump: Sızdıranlar vurulmalıABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırı planının basına sızdırılması nedeniyle operasyonu ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, gizli bilgileri medyaya aktaran kişilerin 'vurulması' gerektiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/trump-irana-saldiri-planimizi-sizdiranlar-vurulmali-1109553057.html

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i̇ran, abd, mother of all bombs (moab), cnn, haberler, pentagon, donald trump