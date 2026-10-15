https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/trump-irana-saldiri-planimizi-sizdiranlar-vurulmali-1109553057.html
Trump: İran'a saldırı planımızı sızdıranlar vurulmalı
Trump: İran'a saldırı planımızı sızdıranlar vurulmalı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırı planının basına sızdırılması nedeniyle operasyonu ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, gizli bilgileri... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T04:11+0300
2026-10-15T04:11+0300
2026-10-15T04:11+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
i̇ran
new york times
cnn
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/17/1108951965_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b562a9179c3736128a2b0fd1bb8bd3d.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Arizona’da düzenlenen seçim mitinginde, devletin hassas bilgilerini medyaya aktaran yetkililere yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump, gizli bilgileri sızdıran kişilerin ölümcül sonuçlarla karşılaşması gerektiğini öne sürerek, “Bence bilgi sızdıranlar vurulmalı” dedi.Trump, İran’a yönelik planlanan bir operasyonun, hareket ve varış saatlerinin sızdırılması nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldığını belirterek, operasyonu iki gün sonra gerçekleştirdiklerini söyledi.Trump, operasyonun ayrıntılarının New York Times ve CNN’de yayımlandığını belirterek, şöyle konuştu:Bilgi sızdıranlara karşı çok daha sert önlemler alınması gerektiğini savunan Trump, bu kişileri 'yeryüzünün en aşağılık insanları' olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/fairford-suclamalari-londranin-tahrani-yalnizlastirma-projesinin-parcasi-1109548173.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/17/1108951965_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_80b8a272b08a92951bcf81a1812f263d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, i̇ran, new york times, cnn
abd, donald trump, i̇ran, new york times, cnn
Trump: İran'a saldırı planımızı sızdıranlar vurulmalı
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırı planının basına sızdırılması nedeniyle operasyonu ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, gizli bilgileri medyaya aktaran kişilerin 'vurulması' gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Arizona’da düzenlenen seçim mitinginde, devletin hassas bilgilerini medyaya aktaran yetkililere yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump, gizli bilgileri sızdıran kişilerin ölümcül sonuçlarla karşılaşması gerektiğini öne sürerek, “Bence bilgi sızdıranlar vurulmalı” dedi.
Trump, İran’a yönelik planlanan bir operasyonun, hareket ve varış saatlerinin sızdırılması nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldığını belirterek, operasyonu iki gün sonra gerçekleştirdiklerini söyledi.
Trump, operasyonun ayrıntılarının New York Times ve CNN’de yayımlandığını belirterek, şöyle konuştu:
Birisi sızdırdı. Bu kişiler hapse girip ömür boyu hapiste olmalılar. Ancak bana kalırsa, bu sızıntıyı yapanlar vurulmalı. Eskiden sızıntı yapanları vururduk. Missouri’den saat 12.07’de ayrıldığımızı sızdırdılar ve bu bilgi New York Times’ta, CNN’de yer aldı
Bilgi sızdıranlara karşı çok daha sert önlemler alınması gerektiğini savunan Trump, bu kişileri 'yeryüzünün en aşağılık insanları' olarak nitelendirdi.