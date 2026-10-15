https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/trump-irana-saldiri-planimizi-sizdiranlar-vurulmali-1109553057.html

Trump: İran'a saldırı planımızı sızdıranlar vurulmalı

Trump: İran'a saldırı planımızı sızdıranlar vurulmalı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırı planının basına sızdırılması nedeniyle operasyonu ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, gizli bilgileri... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T04:11+0300

2026-10-15T04:11+0300

2026-10-15T04:11+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

donald trump

i̇ran

new york times

cnn

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ABD Başkanı Donald Trump, Arizona’da düzenlenen seçim mitinginde, devletin hassas bilgilerini medyaya aktaran yetkililere yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump, gizli bilgileri sızdıran kişilerin ölümcül sonuçlarla karşılaşması gerektiğini öne sürerek, “Bence bilgi sızdıranlar vurulmalı” dedi.Trump, İran’a yönelik planlanan bir operasyonun, hareket ve varış saatlerinin sızdırılması nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldığını belirterek, operasyonu iki gün sonra gerçekleştirdiklerini söyledi.Trump, operasyonun ayrıntılarının New York Times ve CNN’de yayımlandığını belirterek, şöyle konuştu:Bilgi sızdıranlara karşı çok daha sert önlemler alınması gerektiğini savunan Trump, bu kişileri 'yeryüzünün en aşağılık insanları' olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/fairford-suclamalari-londranin-tahrani-yalnizlastirma-projesinin-parcasi-1109548173.html

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abd, donald trump, i̇ran, new york times, cnn