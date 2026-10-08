https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/son-dakika-haberleri-trump-abdde-3-kasimda-yapilacak-ara-secimlerden-once-irana-hicbir-sekilde-saldirmayacagiz-1109402226.html

Trump: ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce İran'a hiçbir şekilde saldırmayacağız

Trump: ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce İran'a hiçbir şekilde saldırmayacağız

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni İran açıklaması. Ara seçimler öncesi saldırı yok mu? İran-ABD arasında son durum...

2026-10-08T19:29+0300

2026-10-08T19:29+0300

2026-10-08T19:53+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

donald trump

i̇ran

abd

abd

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabımdan yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi:Öte yandan MarineTraffic verilerine göre 28 Eylül-4 Ekim döneminde boğazdan günlük ortalama 23'ten az gemi geçti.Üreticiler artan talebi karşılamak için alternatif sevkiyat yollarına yönelirken, Bloomberg'in Baltic Exchange verilerine dayandırdığı bilgilere göre ABD petrolünü Asya'ya taşıyan bir tanker için ödenen ücret 77 milyon dolara çıktı.İran-ABD arasında son durumİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün yaptığı açıklamada ABD ile savaşı sona erdirmeye yönelik "müzakere sürecinin devam ettiğini ve aracılar vasıtasıyla mesaj alışverişinde bulunulduğunu" belirtti.İran, 25 Eylül’de ABD'nin deniz ablukasını ve petrol yaptırımlarını kaldırması ve ayrıca Lübnan'ı da kapsayan bir ateşkese uyması halinde Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı ve 7 gün içinde nükleer programına ilişkin müzakerelere yeniden başlamayı öngören yeni bir teklifi Washington'a iletmişti.ABD Başkanı Donald Trump, bu teklifi reddettiğini, İran’a saldırıların tekrar başlayabileceğini söylemişti.Bunun üzerine, teklifin detaylarına ilişkin bir mesaj alışverişi başlatılması gündeme gelmişti.İran'ın 7 günlük planı, basit haliyle ABD'nin belirli koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılmasını ve bunun ardından nihai anlaşma için görüşmelerin başlatılmasını öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/trumpin-irana-yeniden-saldiri-ihtimali-petrolu-105-dolara-tasidi-borsalar-geriledi-1109397234.html

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