https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/son-dakika-haberleri-trump-abdde-3-kasimda-yapilacak-ara-secimlerden-once-irana-hicbir-sekilde-saldirmayacagiz-1109402226.html
Trump: ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce İran'a hiçbir şekilde saldırmayacağız
Trump: ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce İran'a hiçbir şekilde saldırmayacağız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni İran açıklaması. Ara seçimler öncesi saldırı yok mu? İran-ABD arasında son durum...
2026-10-08T19:29+0300
2026-10-08T19:29+0300
2026-10-08T19:53+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
donald trump
i̇ran
abd
abd
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabımdan yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi:Öte yandan MarineTraffic verilerine göre 28 Eylül-4 Ekim döneminde boğazdan günlük ortalama 23'ten az gemi geçti.Üreticiler artan talebi karşılamak için alternatif sevkiyat yollarına yönelirken, Bloomberg'in Baltic Exchange verilerine dayandırdığı bilgilere göre ABD petrolünü Asya'ya taşıyan bir tanker için ödenen ücret 77 milyon dolara çıktı.İran-ABD arasında son durumİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün yaptığı açıklamada ABD ile savaşı sona erdirmeye yönelik "müzakere sürecinin devam ettiğini ve aracılar vasıtasıyla mesaj alışverişinde bulunulduğunu" belirtti.İran, 25 Eylül’de ABD'nin deniz ablukasını ve petrol yaptırımlarını kaldırması ve ayrıca Lübnan'ı da kapsayan bir ateşkese uyması halinde Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı ve 7 gün içinde nükleer programına ilişkin müzakerelere yeniden başlamayı öngören yeni bir teklifi Washington'a iletmişti.ABD Başkanı Donald Trump, bu teklifi reddettiğini, İran’a saldırıların tekrar başlayabileceğini söylemişti.Bunun üzerine, teklifin detaylarına ilişkin bir mesaj alışverişi başlatılması gündeme gelmişti.İran'ın 7 günlük planı, basit haliyle ABD'nin belirli koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılmasını ve bunun ardından nihai anlaşma için görüşmelerin başlatılmasını öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/trumpin-irana-yeniden-saldiri-ihtimali-petrolu-105-dolara-tasidi-borsalar-geriledi-1109397234.html
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Trump: ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce İran'a hiçbir şekilde saldırmayacağız
19:29 08.10.2026 (güncellendi: 19:53 08.10.2026)
ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni İran açıklaması geldi. Tahran'dan gelen son haberler hafta sonu teklife yanıt verilebileceği yönündeyken, Trump, "ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce İran'a hiçbir şekilde saldırmayacağız" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabımdan yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi:
"İran İslam Cumhuriyeti ile verimli görüşmeler yürütüyoruz. Herkesin şunu açıkça bilmesini istiyorum: İran hem ekonomik hem de askeri açıdan çok kötü durumda ve abluka tüm gücüyle yürürlükte kalmaya devam ederken, Hürmüz Boğazı'ndan rekor miktarda petrol akışı sürüyor.
Yalnızca dün gece 22 milyon varil petrol geçti ve bu petrolün tek bir varili bile İran'dan gelmedi veya İran'a gitmedi.
ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce İran'a hiçbir şekilde saldırmayacağız. İRAN DA YAPMAYACAK..."
Öte yandan MarineTraffic verilerine göre 28 Eylül-4 Ekim döneminde boğazdan günlük ortalama 23'ten az gemi geçti.
Üreticiler artan talebi karşılamak için alternatif sevkiyat yollarına yönelirken, Bloomberg'in Baltic Exchange verilerine dayandırdığı bilgilere göre ABD petrolünü Asya'ya taşıyan bir tanker için ödenen ücret 77 milyon dolara çıktı.
İran-ABD arasında son durum
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün yaptığı açıklamada ABD ile savaşı sona erdirmeye yönelik "müzakere sürecinin devam ettiğini ve aracılar vasıtasıyla mesaj alışverişinde bulunulduğunu" belirtti.
İran, 25 Eylül’de ABD'nin deniz ablukasını ve petrol yaptırımlarını kaldırması ve ayrıca Lübnan'ı da kapsayan bir ateşkese uyması halinde Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı ve 7 gün içinde nükleer programına ilişkin müzakerelere yeniden başlamayı öngören yeni bir teklifi Washington'a iletmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, bu teklifi reddettiğini, İran’a saldırıların tekrar başlayabileceğini söylemişti.
Bunun üzerine, teklifin detaylarına ilişkin bir mesaj alışverişi başlatılması gündeme gelmişti.
İran'ın 7 günlük planı, basit haliyle ABD'nin belirli koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılmasını ve bunun ardından nihai anlaşma için görüşmelerin başlatılmasını öngörüyor.