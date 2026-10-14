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Sağanak ve fırtına daha da kuvvetlenecek: AKOM İstanbul için kritik saatleri açıkladı
Sağanak ve fırtına daha da kuvvetlenecek: AKOM İstanbul için kritik saatleri açıkladı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da dün akşam başlayan sağanak etkili oluyor. AKOM, yağışların şiddetini artıracağını duyurdu. Saat 17.00'ye kadar Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nın... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, İstanbul'un bazı bölgelerinde dün akşam saatlerinde kuvvetli sağanak etkili olmaya başladı.Aralıklarla devam eden yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Kentin bazı noktalarında alt geçitler, evler ve iş yerleri su altında kaldı.Yağışlar, özellikle su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.AKOM'dan İstanbul'a yeni uyarı: Yağışlar şiddetlenecekİBB AKOM, İstanbul'da yağışların ilerleyen saatlerde etkisini artıracağını açıkladı.AKOM açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"İlerleyen saatlerde yağışların etkisini arttıracağı, akşam saatlerine (17.00) kadar Avrupa yakası geneli ile Anadolu yakası boğaz çevresinde, akşam saatlerinden sonra ise Anadolu yakası genelinde fırtına (50-80km/s) ile birlikte kuvvetli, yer yer şiddetli (70-100kg/m2) yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."Saat 17.00'ye kadar Avrupa Yakası'nda kuvvetli yağış bekleniyorAKOM'un tahminlerine göre, saat 17.00'ye kadar İstanbul Avrupa Yakası genelinde kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak geçişleri yaşanacak.Aynı saatlerde Anadolu Yakası'nın Boğaz çevresinde de yağışların etkili olması bekleniyor.Akşam saatlerinden itibaren ise kuvvetli yağışların Anadolu Yakası genelinde etkisini göstermesi öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/istanbulda-saganak-etkili-oluyor-ev-ve-is-yerlerini-su-basti-dairesinde-mahsur-kalan-bir-kisi-1109522021.html
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hava durumu, i̇stanbul, sağanak, sağanak yağış uyarısı
hava durumu, i̇stanbul, sağanak, sağanak yağış uyarısı

Sağanak ve fırtına daha da kuvvetlenecek: AKOM İstanbul için kritik saatleri açıkladı

10:58 14.10.2026
© Engin Zaferİstanbul sağanak
İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
© Engin Zafer
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İstanbul'da dün akşam başlayan sağanak etkili oluyor. AKOM, yağışların şiddetini artıracağını duyurdu. Saat 17.00'ye kadar Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nın Boğaz çevresinde, ardından Anadolu Yakası genelinde 50-80 km/s hızında fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, İstanbul'un bazı bölgelerinde dün akşam saatlerinde kuvvetli sağanak etkili olmaya başladı.
Aralıklarla devam eden yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Kentin bazı noktalarında alt geçitler, evler ve iş yerleri su altında kaldı.
Yağışlar, özellikle su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

AKOM'dan İstanbul'a yeni uyarı: Yağışlar şiddetlenecek

İBB AKOM, İstanbul'da yağışların ilerleyen saatlerde etkisini artıracağını açıkladı.
AKOM açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"İlerleyen saatlerde yağışların etkisini arttıracağı, akşam saatlerine (17.00) kadar Avrupa yakası geneli ile Anadolu yakası boğaz çevresinde, akşam saatlerinden sonra ise Anadolu yakası genelinde fırtına (50-80km/s) ile birlikte kuvvetli, yer yer şiddetli (70-100kg/m2) yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."

Saat 17.00'ye kadar Avrupa Yakası'nda kuvvetli yağış bekleniyor

AKOM'un tahminlerine göre, saat 17.00'ye kadar İstanbul Avrupa Yakası genelinde kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak geçişleri yaşanacak.
Aynı saatlerde Anadolu Yakası'nın Boğaz çevresinde de yağışların etkili olması bekleniyor.
Akşam saatlerinden itibaren ise kuvvetli yağışların Anadolu Yakası genelinde etkisini göstermesi öngörülüyor.
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İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Esenyurt'ta bir kadın metrelerce sürüklendi
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