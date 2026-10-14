https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/istanbulda-saganak-etkili-oluyor-ev-ve-is-yerlerini-su-basti-dairesinde-mahsur-kalan-bir-kisi-1109522021.html

İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Ev ve iş yerlerini su bastı, dairesinde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı

İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Ev ve iş yerlerini su bastı, dairesinde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da dün akşam başlayan ve aralıklarla süren sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Küçükçekmece'de dairesinde mahsur kalan kişi ekipler... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T10:17+0300

2026-10-14T10:17+0300

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meteoroloji

su baskını

ani su baskını

sağanak

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Meteoroloji uyarmıştı, İstanbul'da beklenen sağanak etkili oluyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı.Esenyurt'ta su baskınlarıEsenyurt'taki Haramidere Sanayi Bölgesi'nde bazı iş yerlerini su basarken, Başakşehir İkitelli'de araçlar suyla dolan yolda mahsur kaldı. Yolda yürüyen vatandaşlar da yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.Sultangazi'de de şiddetli yağış nedeniyle yollar suyla doldu, vatandaşlar yağmurdan korunmak için saçak altlarına sığındı. Duraklarda yoğunluk oluşurken, yağıştan öğrenciler de olumsuz etkilendi.Cebeci Mahallesi'nde bir binanın bodrum katını su bastı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, olayda maddi hasar meydana geldi.Yine aynı mahallede bulunan bir alt geçidin suyla dolması nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi Gonca Sokak'taki bir binanın bodrum katını su bastı. Büyükçekmece Anadolu Lisesinin bahçe giriş kısmında oluşan su birikintisi nedeniyle giriş çıkış yapmakta zorluk yaşayan öğrenciler, bankları yan yana dizip üzerlerinden yürüyerek soruna kendi yöntemleriyle çare buldu. Beykoz'da Tokatköy ile Akbaba-Dereseki yolu güzergahında oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.Sarıyer'deki İstinye Mahallesi'nde yolların suyla dolması nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da yolun karşısına geçemedi.Küçükçekmece'de su baskınıKüçükçekmece'de su basan bodrum katındaki dairede mahsur kalan kişi kurtarıldı.Atatürk Mahallesi Engin Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında bulunan daireyi sağanak sonrası su basması üzerine burada yaşayan 5 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.İlaç almak için tekrar daireye giren bir kişinin içeride mahsur kalması nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese dalgıç ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri de gönderildi.Ekiplerin çalışması sonucu içeride mahsur kalan kişi kurtarıldı.Bu arada alt katlarda biriken suyun, binanın yanındaki su kanalına aktığı görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/meteoroloji-acil-koduyla-duyurdu-kapi-pencereyi-kapatin-18-ilde-sari-ve-turuncu-alarm-basliyor-1109518359.html

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