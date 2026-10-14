https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/rusya-disisleri-rusya-ve-misir-arap-yarimadasinda-gerilimin-azaltilmasi-cagrisinda-bulundu-1109543959.html

Rusya Dışişleri: Rusya ve Mısır, Arap Yarımadası'nda gerilimin azaltılması çağrısında bulundu

Rusya Dışişleri: Rusya ve Mısır, Arap Yarımadası'nda gerilimin azaltılması çağrısında bulundu

Sputnik Türkiye

Rusya ve Mısır, Arap Yarımadası’ndaki gerilimden ciddi endişe duyduklarını belirterek mevcut anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi için acil... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T18:14+0300

2026-10-14T18:14+0300

2026-10-14T18:14+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

rusya

mısır

arap yarımadası

kuzey afrika

ortadoğu

georgiy borisenko

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgiy Borisenko ile Mısır’ın Moskova Büyükelçisi Hamdi Şaban, gerçekleştirdikleri görüşmede Arap Yarımadası’ndaki gelişmeleri ele aldı.Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki durum başta olmak üzere güncel uluslararası meselelerin değerlendirildiği belirtildi.Açıklamada, “Taraflar Arap Yarımadası’nda tırmanan gerilimden ciddi endişe duyduğunu ifade etti. Mevcut anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi amacıyla acil önlemler alınması gerektiği vurgulandı” denildi.Görüşmede ayrıca, yaklaşan ortak etkinliklerin takvimi de dahil olmak üzere Rusya ile Mısır arasındaki çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin pratik konuların ele alındığı kaydedildi.

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rusya

mısır

arap yarımadası

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rusya dışişleri bakanlığı, rusya, mısır, arap yarımadası, kuzey afrika, ortadoğu, georgiy borisenko