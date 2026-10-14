Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/rusya-disisleri-rusya-ve-misir-arap-yarimadasinda-gerilimin-azaltilmasi-cagrisinda-bulundu-1109543959.html
Rusya Dışişleri: Rusya ve Mısır, Arap Yarımadası'nda gerilimin azaltılması çağrısında bulundu
Rusya Dışişleri: Rusya ve Mısır, Arap Yarımadası'nda gerilimin azaltılması çağrısında bulundu
Sputnik Türkiye
Rusya ve Mısır, Arap Yarımadası’ndaki gerilimden ciddi endişe duyduklarını belirterek mevcut anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi için acil... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T18:14+0300
2026-10-14T18:14+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
rusya
mısır
arap yarımadası
kuzey afrika
ortadoğu
georgiy borisenko
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107957714_0:38:746:458_1920x0_80_0_0_32d54cd158061479b3bd686cd7ac7e26.png
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgiy Borisenko ile Mısır’ın Moskova Büyükelçisi Hamdi Şaban, gerçekleştirdikleri görüşmede Arap Yarımadası’ndaki gelişmeleri ele aldı.Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki durum başta olmak üzere güncel uluslararası meselelerin değerlendirildiği belirtildi.Açıklamada, “Taraflar Arap Yarımadası’nda tırmanan gerilimden ciddi endişe duyduğunu ifade etti. Mevcut anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi amacıyla acil önlemler alınması gerektiği vurgulandı” denildi.Görüşmede ayrıca, yaklaşan ortak etkinliklerin takvimi de dahil olmak üzere Rusya ile Mısır arasındaki çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin pratik konuların ele alındığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/israil-basini-netanyahu-husilere-saldirmak-istedi-selman-reddetti-1109487871.html
rusya
mısır
arap yarımadası
kuzey afrika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107957714_42:0:705:497_1920x0_80_0_0_5dfdb74c601ee0f89ee063e830507a9c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya dışişleri bakanlığı, rusya, mısır, arap yarımadası, kuzey afrika, ortadoğu, georgiy borisenko
rusya dışişleri bakanlığı, rusya, mısır, arap yarımadası, kuzey afrika, ortadoğu, georgiy borisenko

Rusya Dışişleri: Rusya ve Mısır, Arap Yarımadası'nda gerilimin azaltılması çağrısında bulundu

18:14 14.10.2026
© Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
© Rusya Dışişleri Bakanlığı
Abone ol
Rusya ve Mısır, Arap Yarımadası’ndaki gerilimden ciddi endişe duyduklarını belirterek mevcut anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgiy Borisenko ile Mısır’ın Moskova Büyükelçisi Hamdi Şaban, gerçekleştirdikleri görüşmede Arap Yarımadası’ndaki gelişmeleri ele aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki durum başta olmak üzere güncel uluslararası meselelerin değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, “Taraflar Arap Yarımadası’nda tırmanan gerilimden ciddi endişe duyduğunu ifade etti. Mevcut anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi amacıyla acil önlemler alınması gerektiği vurgulandı” denildi.
Görüşmede ayrıca, yaklaşan ortak etkinliklerin takvimi de dahil olmak üzere Rusya ile Mısır arasındaki çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin pratik konuların ele alındığı kaydedildi.
Netanyahu, ABD ile anlaşacağı belirtilen İran'ın nükleer silahının olamayacağını ileri sürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
DÜNYA
İsrail basını: Netanyahu Husilere saldırmak istedi, Selman reddetti
Dün, 02:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала