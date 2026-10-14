https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/rusya-disisleri-rusya-ve-misir-arap-yarimadasinda-gerilimin-azaltilmasi-cagrisinda-bulundu-1109543959.html
Rusya Dışişleri: Rusya ve Mısır, Arap Yarımadası'nda gerilimin azaltılması çağrısında bulundu
Rusya Dışişleri: Rusya ve Mısır, Arap Yarımadası'nda gerilimin azaltılması çağrısında bulundu
Sputnik Türkiye
Rusya ve Mısır, Arap Yarımadası’ndaki gerilimden ciddi endişe duyduklarını belirterek mevcut anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi için acil... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T18:14+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgiy Borisenko ile Mısır’ın Moskova Büyükelçisi Hamdi Şaban, gerçekleştirdikleri görüşmede Arap Yarımadası’ndaki gelişmeleri ele aldı.Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki durum başta olmak üzere güncel uluslararası meselelerin değerlendirildiği belirtildi.Açıklamada, “Taraflar Arap Yarımadası’nda tırmanan gerilimden ciddi endişe duyduğunu ifade etti. Mevcut anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi amacıyla acil önlemler alınması gerektiği vurgulandı” denildi.Görüşmede ayrıca, yaklaşan ortak etkinliklerin takvimi de dahil olmak üzere Rusya ile Mısır arasındaki çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin pratik konuların ele alındığı kaydedildi.
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rusya dışişleri bakanlığı, rusya, mısır, arap yarımadası, kuzey afrika, ortadoğu, georgiy borisenko
rusya dışişleri bakanlığı, rusya, mısır, arap yarımadası, kuzey afrika, ortadoğu, georgiy borisenko
Rusya Dışişleri: Rusya ve Mısır, Arap Yarımadası'nda gerilimin azaltılması çağrısında bulundu
Rusya ve Mısır, Arap Yarımadası’ndaki gerilimden ciddi endişe duyduklarını belirterek mevcut anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgiy Borisenko ile Mısır’ın Moskova Büyükelçisi Hamdi Şaban, gerçekleştirdikleri görüşmede Arap Yarımadası’ndaki gelişmeleri ele aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki durum başta olmak üzere güncel uluslararası meselelerin değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, “Taraflar Arap Yarımadası’nda tırmanan gerilimden ciddi endişe duyduğunu ifade etti. Mevcut anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi amacıyla acil önlemler alınması gerektiği vurgulandı” denildi.
Görüşmede ayrıca, yaklaşan ortak etkinliklerin takvimi de dahil olmak üzere Rusya ile Mısır arasındaki çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin pratik konuların ele alındığı kaydedildi.