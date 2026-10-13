Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/israil-basini-netanyahu-husilere-saldirmak-istedi-selman-reddetti-1109487871.html
İsrail basını: Netanyahu Husilere saldırmak istedi, Selman reddetti
İsrail basını: Netanyahu Husilere saldırmak istedi, Selman reddetti
Sputnik Türkiye
İsrail basınına yansıyan iddialara göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Yemen’deki Husilere yönelik saldırılara katılmak için Suudi Arabistan’ı ikna etmeye... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T02:48+0300
2026-10-13T02:48+0300
dünya
ortadoğu
i̇srail
suudi arabistan
yemen
veliaht prens
haaretz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106461427_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e7e23e35fee9c179717cf8aeaeac956.jpg
İsrail’in Haaretz gazetesi, ismini açıklamak istemeyen iki diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail’in Yemen’deki Husilere yönelik saldırılara katılmayı istediğini ve bu amaçla ABD’nin arabuluculuğunda Suudi Arabistan’ı ikna etmeye çalıştığını iddia etti.Haberde, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun Yemen’e yönelik olası bir müdahaleyi, Suudi Arabistan ile normalleşme sürecini başlatmak ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için bir fırsat olarak gördüğü ileri sürüldü. Bu doğrultuda Netanyahu’nun, ABD arabuluculuğuyla Riyad yönetiminin desteğini almaya çalıştığı, ancak Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın söz konusu girişimi veto ettiği öne sürüldü.Diplomatik kaynaklardan biri, Selman’ın İsrail ile güç birliği yapılmasının kamuoyu nezdinde olumlu karşılanmayacağı düşüncesiyle İsrail’in yardım teklifini geri çevirdiğini iddia etti. Aynı kaynak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi karşı çıktığı sürece İsrail’in Yemen’e yönelik askeri müdahalesinin gerçekleşmesinin beklenmediğini savundu.Haberde görüşlerine yer verilen diğer diplomatik kaynak ise İsrail’in, Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirme hedefi doğrultusunda Yemen’e müdahale etme konusunda ısrarcı olduğunu ileri sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/trump-husiler-yanlis-davraniyorlar-1109487463.html
i̇srail
suudi arabistan
yemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106461427_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f9b1271c198b9d345d4a0cd3004373ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, i̇srail, suudi arabistan, yemen, veliaht prens, haaretz
ortadoğu, i̇srail, suudi arabistan, yemen, veliaht prens, haaretz

İsrail basını: Netanyahu Husilere saldırmak istedi, Selman reddetti

02:48 13.10.2026
© REUTERSNetanyahu, ABD ile anlaşacağı belirtilen İran'ın nükleer silahının olamayacağını ileri sürdü
Netanyahu, ABD ile anlaşacağı belirtilen İran'ın nükleer silahının olamayacağını ileri sürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© REUTERS
Abone ol
İsrail basınına yansıyan iddialara göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Yemen’deki Husilere yönelik saldırılara katılmak için Suudi Arabistan’ı ikna etmeye çalıştı. Ancak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, İsrail ile iş birliğinin kamuoyunda olumsuz karşılanacağı gerekçesiyle bu girişime karşı çıktığı öne sürüldü.
İsrail’in Haaretz gazetesi, ismini açıklamak istemeyen iki diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail’in Yemen’deki Husilere yönelik saldırılara katılmayı istediğini ve bu amaçla ABD’nin arabuluculuğunda Suudi Arabistan’ı ikna etmeye çalıştığını iddia etti.
Haberde, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun Yemen’e yönelik olası bir müdahaleyi, Suudi Arabistan ile normalleşme sürecini başlatmak ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için bir fırsat olarak gördüğü ileri sürüldü.
Bu doğrultuda Netanyahu’nun, ABD arabuluculuğuyla Riyad yönetiminin desteğini almaya çalıştığı, ancak Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın söz konusu girişimi veto ettiği öne sürüldü.
Diplomatik kaynaklardan biri, Selman’ın İsrail ile güç birliği yapılmasının kamuoyu nezdinde olumlu karşılanmayacağı düşüncesiyle İsrail’in yardım teklifini geri çevirdiğini iddia etti. Aynı kaynak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi karşı çıktığı sürece İsrail’in Yemen’e yönelik askeri müdahalesinin gerçekleşmesinin beklenmediğini savundu.
Haberde görüşlerine yer verilen diğer diplomatik kaynak ise İsrail’in, Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirme hedefi doğrultusunda Yemen’e müdahale etme konusunda ısrarcı olduğunu ileri sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
DÜNYA
Trump: Husiler yanlış davranıyorlar
01:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала