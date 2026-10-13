https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/israil-basini-netanyahu-husilere-saldirmak-istedi-selman-reddetti-1109487871.html

İsrail basını: Netanyahu Husilere saldırmak istedi, Selman reddetti

İsrail basını: Netanyahu Husilere saldırmak istedi, Selman reddetti

Sputnik Türkiye

İsrail basınına yansıyan iddialara göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Yemen’deki Husilere yönelik saldırılara katılmak için Suudi Arabistan’ı ikna etmeye... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T02:48+0300

2026-10-13T02:48+0300

2026-10-13T02:48+0300

dünya

ortadoğu

i̇srail

suudi arabistan

yemen

veliaht prens

haaretz

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İsrail’in Haaretz gazetesi, ismini açıklamak istemeyen iki diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail’in Yemen’deki Husilere yönelik saldırılara katılmayı istediğini ve bu amaçla ABD’nin arabuluculuğunda Suudi Arabistan’ı ikna etmeye çalıştığını iddia etti.Haberde, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun Yemen’e yönelik olası bir müdahaleyi, Suudi Arabistan ile normalleşme sürecini başlatmak ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için bir fırsat olarak gördüğü ileri sürüldü. Bu doğrultuda Netanyahu’nun, ABD arabuluculuğuyla Riyad yönetiminin desteğini almaya çalıştığı, ancak Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın söz konusu girişimi veto ettiği öne sürüldü.Diplomatik kaynaklardan biri, Selman’ın İsrail ile güç birliği yapılmasının kamuoyu nezdinde olumlu karşılanmayacağı düşüncesiyle İsrail’in yardım teklifini geri çevirdiğini iddia etti. Aynı kaynak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi karşı çıktığı sürece İsrail’in Yemen’e yönelik askeri müdahalesinin gerçekleşmesinin beklenmediğini savundu.Haberde görüşlerine yer verilen diğer diplomatik kaynak ise İsrail’in, Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirme hedefi doğrultusunda Yemen’e müdahale etme konusunda ısrarcı olduğunu ileri sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/trump-husiler-yanlis-davraniyorlar-1109487463.html

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