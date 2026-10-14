https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/istanbulda-denizin-rengi-kahverengiye-dondu-1109531918.html

Metrekareye 95 kilogram yağış düştü: İstanbul'da denizin rengi kahverengiye döndü

Metrekareye 95 kilogram yağış düştü: İstanbul'da denizin rengi kahverengiye döndü

Sputnik Türkiye

Sarıyer'de yağışın ardından denizin rengi kahverengiye dönüştü 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T13:33+0300

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yaşam

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deniz

sarıyer

sağanak

yağmur

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İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Sarıyer'de yağışın ardından kıyı kesimlerde denizin rengi kahverengiye dönüştü.Deniz kahverengi olduSağanağın ardından çamurlu suyun karışmasıyla denizin rengi kahverengiye dönüştü.Metrekareye 95 kilogram yağışİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Büyükçekmece ilçelerinde metrekareye 50 ila 95 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.Dün sabah başlayan yağışlar neticesinde Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde yer alan Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Büyükçekmece ilçelerinde metrekareye 50 ila 95 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, diğer ilçelerde ise metrekareye 10 ila 40 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/saganak-ve-firtina-daha-da-kuvvetlenecek-akom-istanbul-icin-kritik-saatleri-acikladi-1109524104.html

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