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Metrekareye 95 kilogram yağış düştü: İstanbul'da denizin rengi kahverengiye döndü
Metrekareye 95 kilogram yağış düştü: İstanbul'da denizin rengi kahverengiye döndü
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Sarıyer'de yağışın ardından denizin rengi kahverengiye dönüştü 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T13:33+0300
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İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Sarıyer'de yağışın ardından kıyı kesimlerde denizin rengi kahverengiye dönüştü.Deniz kahverengi olduSağanağın ardından çamurlu suyun karışmasıyla denizin rengi kahverengiye dönüştü.Metrekareye 95 kilogram yağışİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Büyükçekmece ilçelerinde metrekareye 50 ila 95 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.Dün sabah başlayan yağışlar neticesinde Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde yer alan Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Büyükçekmece ilçelerinde metrekareye 50 ila 95 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, diğer ilçelerde ise metrekareye 10 ila 40 kilogram yağış düştüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/saganak-ve-firtina-daha-da-kuvvetlenecek-akom-istanbul-icin-kritik-saatleri-acikladi-1109524104.html
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i̇stanbul, deniz, sarıyer, sağanak, yağmur
i̇stanbul, deniz, sarıyer, sağanak, yağmur

Metrekareye 95 kilogram yağış düştü: İstanbul'da denizin rengi kahverengiye döndü

13:33 14.10.2026 (güncellendi: 13:41 14.10.2026)
© İbrahim Köklüİstanbul'da denizin rengi kahverengiye döndü
İstanbul'da denizin rengi kahverengiye döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
© İbrahim Köklü
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Sarıyer'de yağışın ardından denizin rengi kahverengiye dönüştü
İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Sarıyer'de yağışın ardından kıyı kesimlerde denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Deniz kahverengi oldu

Sağanağın ardından çamurlu suyun karışmasıyla denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Metrekareye 95 kilogram yağış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Büyükçekmece ilçelerinde metrekareye 50 ila 95 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.
Dün sabah başlayan yağışlar neticesinde Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde yer alan Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Büyükçekmece ilçelerinde metrekareye 50 ila 95 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, diğer ilçelerde ise metrekareye 10 ila 40 kilogram yağış düştüğü belirtildi.
İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
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Sağanak ve fırtına daha da kuvvetlenecek: AKOM İstanbul için kritik saatleri açıkladı
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