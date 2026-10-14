https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/fatihte-bir-cocuk-su-birikintisinde-elektrik-akimina-kapilmasi-nedeniyle-hayatini-kaybetti--1109548476.html

Fatih'te su birikintisine basan çocuk akıma kapılarak hayatını kaybetti

Fatih'te su birikintisine basan çocuk akıma kapılarak hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul Fatih'te parkta su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T22:25+0300

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türki̇ye

fatih

elektrik

çocuk

su baskını

sel

akım

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İstanbul Valiliği, Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki M.I'nın hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. Valilikten yapılan açıklamada, Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda M.I'nın, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldığı ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuğun kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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fatih, elektrik, çocuk, su baskını, sel, akım