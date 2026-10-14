https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/fatihte-bir-cocuk-su-birikintisinde-elektrik-akimina-kapilmasi-nedeniyle-hayatini-kaybetti--1109548476.html
Fatih'te su birikintisine basan çocuk akıma kapılarak hayatını kaybetti
Fatih'te su birikintisine basan çocuk akıma kapılarak hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul Fatih'te parkta su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T22:25+0300
2026-10-14T22:25+0300
2026-10-14T22:52+0300
türki̇ye
fatih
elektrik
çocuk
su baskını
sel
akım
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İstanbul Valiliği, Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki M.I'nın hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. Valilikten yapılan açıklamada, Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda M.I'nın, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldığı ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuğun kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/istanbulda-yarin-okullar-tatil-edildi-1109544259.html
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fatih, elektrik, çocuk, su baskını, sel, akım
fatih, elektrik, çocuk, su baskını, sel, akım
Fatih'te su birikintisine basan çocuk akıma kapılarak hayatını kaybetti
22:25 14.10.2026 (güncellendi: 22:52 14.10.2026)
İstanbul Fatih'te parkta su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
İstanbul Valiliği, Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki M.I'nın hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
Valilikten yapılan açıklamada, Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda M.I'nın, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldığı ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuğun kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.