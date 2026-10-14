https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/dunya-genelinde-saatler-degisiyor-artik-saniye-kaldiriliyor-1109519376.html

Dünya genelinde saatler değişiyor: Artık saniye kaldırılıyor

Dünya genelinde saatler değişiyor: Artık saniye kaldırılıyor

Sputnik Türkiye

Dünya'nın dönüşü ile atom saatleri arasındaki farkı gidermek için 1972'den bu yana kullanılan artık saniye uygulamasının kaldırılması gündemde. Küresel... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T07:43+0300

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Dünya genelinde zaman ölçümünde köklü bir değişiklik gündeme geldi. Uluslararası zaman standartlarını belirleyen yetkililer, 1972 yılından bu yana kullanılan artık saniye (leap second) uygulamasının kaldırılmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi oylamaya hazırlanıyor. Kararın kabul edilmesi halinde, modern saatlerin Dünya'nın dönüş hareketiyle eşitlenmesinde kullanılan sistem değişecek.Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM) bünyesinde ele alınan düzenleme, özellikle küresel iletişim ağları, bilgisayar sistemleri, finansal işlemler ve navigasyon teknolojilerinde yaşanabilecek zaman senkronizasyonu sorunlarını önlemeyi amaçlıyor.1972'den bu yana dünya saatlerine 27 kez eklenen artık saniye, astronomik zaman ile atom saatlerine dayalı zaman ölçümü arasındaki farkı gidermek için kullanılıyordu. Ancak bu küçük düzeltmenin dijital altyapılarda ciddi sorunlara yol açabilmesi, uygulamanın geleceğini tartışmaya açtı.Artık saniye nedir, neden kullanılıyor?Artık saniye, Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü ile atom saatlerinin ölçtüğü zaman arasındaki farklılığı gidermek amacıyla Eşgüdümlü Evrensel Zaman'a (UTC) eklenen bir saniyelik düzeltme olarak tanımlanıyor.Modern zaman ölçümünde iki temel sistem bulunuyor. Bunlardan ilki, Dünya'nın dönüş hareketine dayanan astronomik zaman; ikincisi ise atomların son derece düzenli titreşimlerinden yararlanan atom zamanı.Ancak Dünya, kendi ekseni etrafında her zaman aynı hızla dönmüyor. Gezegenin dönüşündeki küçük değişimler nedeniyle bu iki zaman sistemi arasında zamanla farklılık oluşuyor. Artık saniye uygulaması da söz konusu farkı belirli sınırlar içerisinde tutmayı sağlıyor.Dünya'nın dönüş hızı neden değişiyor?Bilim insanlarına göre Dünya, kusursuz ve sabit hızla çalışan bir saat gibi hareket etmiyor. Gezegenin dönüş hızında ve ekseninin konumunda çeşitli doğal süreçler nedeniyle küçük değişiklikler meydana geliyor.Bu değişimlerde Ay'ın kütleçekim etkisi, Dünya'nın iç çekirdeği ve diğer iç katmanlarındaki hareketler ile atmosfer ve okyanuslardaki kütle dağılımı rol oynuyor.Ayrıca iklim değişikliği nedeniyle kutup buzullarının erimesi ve su kütlelerinin yeniden dağılması da gezegenin dönüş hareketini etkileyebiliyor.Dünya'nın dönüşü uzun vadede yavaşlama eğilimi gösterse de kısa vadeli dalgalanmalar nedeniyle bazı dönemlerde hızlanma da yaşanabiliyor.Bir saniyelik değişiklik teknoloji sistemlerini nasıl etkiliyor?Artık saniye uygulaması günlük yaşamda çoğu insan tarafından fark edilmese de internet altyapısı, veri merkezleri, finansal işlem sistemleri ve havacılık teknolojileri açısından önemli sonuçlar doğurabiliyor.Çünkü modern dijital sistemlerin büyük bölümü, işlemlerin doğru sırayla gerçekleşebilmesi için son derece hassas zaman ölçümlerine ihtiyaç duyuyor.Artık saniyelerin düzensiz aralıklarla uygulanması ve genellikle yalnızca altı ay öncesinden duyurulması, bu sistemleri yöneten kuruluşların teknik hazırlıklarını zorlaştırıyor.Nitekim 2012 yılında eklenen artık saniye, bazı büyük internet hizmetlerinde ve uçuş rezervasyon sistemlerinde kesintilere neden olmuştu. 2016 yılının sonunda gerçekleştirilen son artık saniye eklemesinde de bazı bulut hizmetlerinde kısa süreli aksaklıklar yaşanmıştı.Bu nedenle teknoloji şirketleri, zaman ölçümünde öngörülebilirliği artırmak amacıyla artık saniye uygulamasının kaldırılmasını uzun süredir destekliyor.Artık saniye uygulaması ne zaman kaldırılacak?Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu üyesi 69 ülkenin, artık saniye uygulamasının kaldırılmasına ilişkin yeni teklifi oylaması bekleniyor.Teklifin kabul edilmesi durumunda kararın Mayıs 2027'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor.Bununla birlikte artık saniyenin kaldırılması yeni bir tartışma değil. Üye ülkeler, 2022 yılında gerçekleştirilen toplantıda, uygulamanın en geç 2035 yılına kadar aşamalı olarak sona erdirilmesi yönünde karar almıştı.Yeni girişim, daha önce belirlenen takvimin uygulanmasına ilişkin süreci yeniden gündeme taşıyor.Bilim insanlarından negatif artık saniye uyarısıArtık saniye tartışmalarını hızlandıran gelişmelerden biri de negatif artık saniye ihtimali oldu.Bugüne kadar Dünya'nın dönüşü ile atom zamanı arasındaki farkı gidermek amacıyla saatlere bir saniye eklenirken, gezegenin kısa vadeli dönüş hızındaki değişimler gelecekte bir saniyenin çıkarılmasını gerektirebilir.Bu işlem negatif artık saniye olarak adlandırılıyor.Ancak dünya genelindeki zaman sistemlerinden bir saniyenin çıkarılması daha önce hiç uygulanmadı. Uzmanlar, özellikle kritik dijital altyapıların böyle bir değişikliğe yeterince hazırlıklı olmadığını belirtiyor.Negatif artık saniyenin uygulanması durumunda veri işleme, finansal işlemler ve iletişim sistemlerinde senkronizasyon sorunları yaşanabileceğinden endişe ediliyor.Dünya'nın dönüşü ile resmi saatler arasındaki bağ zayıflayacakYeni düzenlemenin kabul edilmesi halinde atom zamanı ile astronomik zaman arasındaki küçük farkların birikmesine izin verilecek. Böylece dünya saatlerinin düzenli olarak artık saniyelerle düzeltilmesi gerekmeyecek.Bu değişiklik, modern zaman ölçümünün Dünya'nın dönüş hareketine olan doğrudan bağımlılığını azaltacak.Bununla birlikte uluslararası zaman otoriteleri, iki sistem arasındaki farkın uzun vadede kontrol altında tutulmasını hedefliyor.Öneride, atom zamanı ile astronomik zaman arasındaki farkın bir saati aşmaması tavsiye ediliyor. Mevcut hesaplamalara göre bu büyüklükte bir farkın oluşması 3 bin yıldan fazla sürebilir.Gelecekte artık saat uygulaması başlayabilir mi?Artık saniyenin kaldırılması, gelecekte daha büyük zaman düzeltmelerinin gündeme gelmesi ihtimalini de beraberinde getiriyor.Atom zamanı ile Dünya'nın dönüşüne dayalı astronomik zaman arasındaki farkın yüzyıllar boyunca birikmesi durumunda, gelecekte artık saat olarak adlandırılabilecek daha büyük bir düzeltme mekanizmasının değerlendirilmesi mümkün olabilir.Ancak böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyulup duyulmayacağına ve nasıl gerçekleştirileceğine gelecek nesillerin karar vermesi bekleniyor.Böylece yaklaşık yarım asırdır kullanılan artık saniye uygulamasının sona erdirilmesi, yalnızca teknik bir düzenleme değil, insanlığın zamanı ölçme biçiminde de önemli bir değişim anlamına gelecek.

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