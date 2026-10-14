https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/almanyada-akilalmaz-skandal-polis-tacizci-robota-el-koydu-1109518883.html

Almanya'da akılalmaz skandal: Polis tacizci robota el koydu

Almanya'da akılalmaz skandal: Polis tacizci robota el koydu

Sputnik Türkiye

Almanya'nın Köln kentinde 16 yaşındaki bir genç kızı taciz ettiği iddia edilen 120 santimetrelik bir robot, polis ekiplerince ele geçirildi. Olay anını sosyal... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T07:28+0300

2026-10-14T07:28+0300

2026-10-14T07:28+0300

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robot

robot

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Teknolojinin karanlık yüzünü gözler önüne seren akılalmaz olay, Almanya'nın Köln kentinde cumartesi günü gece yarısına doğru meydana geldi. Şehir merkezi yakınlarındaki bir fast-food restoranının önünde arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren 16 yaşındaki genç kız, arkasından yaklaşan 120 santimetre boyundaki cihazın beklenmedik fiziksel müdahalesiyle büyük bir şok yaşadı.Köln polisi tarafından yapılan açıklamaya göre; kırmızı ve altın renkli robot, genç kızın kalçasını tuttu ve ona doğru rahatsız edici itme hareketleri gerçekleştirdi. Çığlık atarak olay yerinden uzaklaşan mağdurun ihbarı üzerine ekipler hızla harekete geçerek tarihe geçecek bir cinsel taciz soruşturması başlattı.Canlı yayında dehşet: Olay kasıtlı mı planlandı?Soruşturmayı derinleştiren Kuzey Ren Vestfalya Polisi, olayın arkasındaki isimlerin cihazın 16 yaşındaki sahibi ve 19 yaşındaki arkadaşı olduğunu tespit etti. Şüphelilerin, taciz anını sosyal medya platformları üzerinden bir canlı yayın ile anbean takipçilerine aktardığı ve olay üzerine alaycı yorumlar yaptığı ortaya çıktı.Polis ekiplerinin paylaştığı detaylarda robotun dış görünüşü de olayın esrarengiz boyutunu artırdı. El konulan robotun üzerinde siyah bir bıyık, altın renkli bir zincir ve beyaz bir yelek bulunması dikkat çekti. Yetkililer, şimdi bu tuhaf tasarımlı cihazın otonom bir hata mı yaptığı yoksa hareketlerinin kasıtlı olarak gençler tarafından mı kontrol edildiğini belirlemeye çalışıyor.Şüpheliler kıskıvrak yakalandı: Robot bagajda bulunduKorku dolu anların ardından acil servis ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle birlikte şüpheliler kaçmaya fırsat bulamadan sadece bir sokak ötede kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda, tacizci robot bir aracın bagajına saklanmış halde ele geçirildi. Ekipler, olayın dijital izlerini sürebilmek adına şüphelilere ait iki cep telefonuna da incelemek üzere el koydu.Öte yandan polis departmanı, açılan davayla ilgili kamuoyuna kritik bir uyarıda bulundu. Facebook üzerinden yapılan resmi açıklamada, konuyla ilgili yapılan bazı sosyal medya yorumlarının yasal sınırları aşabileceği ve en kötü senaryoda suç teşkil edebilir boyuta ulaşabileceği vurgulanarak vatandaşlar sağduyulu olmaya davet edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/halk-tvye-polis-baskini-kayyum-atandi-yayin-kesildi-1109518601.html

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köln, haberler, robot, robot, robot, insansı robot