https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/bir-yuva-cizeceksin-sergisiyle-sokak-hayvanlarina-yuva-araniyor-1109535700.html
‘Bir Yuva Çizeceksin’ sergisiyle sokak hayvanlarına yuva aranıyor
‘Bir Yuva Çizeceksin’ sergisiyle sokak hayvanlarına yuva aranıyor
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konuğu, Beyoğlu Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü Tacettin Karan oldu. Karan... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T15:02+0300
2026-10-14T15:02+0300
2026-10-14T15:02+0300
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karikatürist
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Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konuğu, Beyoğlu Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü Tacettin Karan oldu. Karan, 2024’te değişen yasa sonrası sokak köpeklerinin toplanması ve barınaklarda yaşanan sorunlara dikkat çekti. “Bir Yuva Çizeceksin” adlı sergiyle yuva arayan hayvanların sahiplendirilmesini teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Karan, projeye 69 karikatüristin destek verdiğini söyledi.Karan, şöyle konuştu:
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Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, barınak, sokak hayvanları, karikatür, karikatürist
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‘Bir Yuva Çizeceksin’ sergisiyle sokak hayvanlarına yuva aranıyor
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konuğu, Beyoğlu Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü Tacettin Karan oldu. Karan, sokak köpeklerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek “Bir Yuva Çizeceksin” sergisinin sahiplendirmeyi teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konuğu, Beyoğlu Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü Tacettin Karan oldu.
Karan, 2024’te değişen yasa sonrası sokak köpeklerinin toplanması ve barınaklarda yaşanan sorunlara dikkat çekti. “Bir Yuva Çizeceksin” adlı sergiyle yuva arayan hayvanların sahiplendirilmesini teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Karan, projeye 69 karikatüristin destek verdiğini söyledi.
“Serginin adı Bir Yuva Çizeceksin. 2024’te değişen yasa sonrası sokak köpeklerinin toplanması ve barınaklarda hapsedilmesi nedeniyle ciddi bir kriz yaşanıyor. Yasayla telaffuz edilen bir uyum süreci vardı ama dikkate alınmadı. Ekim sonuna kadar her yerde köpeklerin toplanacağı söyleniyor. Toplanan köpeklerin nerede olduğu bir muamma. Öncesinde ifade edilen sayılarla barınak kapasiteleri uymuyor. En önemlisi sokaklardan eksilen köpeklerin barınaklarda artması. Ve barınaklardan çıkabilmelerinin hiçbir yolu yok, tek yolu yuva bulmaları. Hayvanlarla ilişkisi olan herkes bir yerlerden hayvanları kurtarıp onları yuvalandırmaya çalışıyor. Öncelik yuva arayan hayvanlar. 69 tane karikatürist arkadaşımız destek verdi, biz de 35’e yakın farklı bölgeden sembolik kedi köpek ilanlarını topladık ve bu arkadaşlarımız bunların bir kısmını çizimleştirdiler. Sergimiz iki kısımlı, bir çizimler var bir de gerçek ilanlar var. Yuva bulanlara da bu çizimler hediye edilecek.”