‘Bir Yuva Çizeceksin’ sergisiyle sokak hayvanlarına yuva aranıyor

“Serginin adı Bir Yuva Çizeceksin. 2024’te değişen yasa sonrası sokak köpeklerinin toplanması ve barınaklarda hapsedilmesi nedeniyle ciddi bir kriz yaşanıyor. Yasayla telaffuz edilen bir uyum süreci vardı ama dikkate alınmadı. Ekim sonuna kadar her yerde köpeklerin toplanacağı söyleniyor. Toplanan köpeklerin nerede olduğu bir muamma. Öncesinde ifade edilen sayılarla barınak kapasiteleri uymuyor. En önemlisi sokaklardan eksilen köpeklerin barınaklarda artması. Ve barınaklardan çıkabilmelerinin hiçbir yolu yok, tek yolu yuva bulmaları. Hayvanlarla ilişkisi olan herkes bir yerlerden hayvanları kurtarıp onları yuvalandırmaya çalışıyor. Öncelik yuva arayan hayvanlar. 69 tane karikatürist arkadaşımız destek verdi, biz de 35’e yakın farklı bölgeden sembolik kedi köpek ilanlarını topladık ve bu arkadaşlarımız bunların bir kısmını çizimleştirdiler. Sergimiz iki kısımlı, bir çizimler var bir de gerçek ilanlar var. Yuva bulanlara da bu çizimler hediye edilecek.”