Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/bir-yuva-cizeceksin-sergisiyle-sokak-hayvanlarina-yuva-araniyor-1109535700.html
‘Bir Yuva Çizeceksin’ sergisiyle sokak hayvanlarına yuva aranıyor
‘Bir Yuva Çizeceksin’ sergisiyle sokak hayvanlarına yuva aranıyor
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konuğu, Beyoğlu Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü Tacettin Karan oldu. Karan... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T15:02+0300
2026-10-14T15:02+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
barınak
sokak hayvanları
karikatür
karikatürist
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konuğu, Beyoğlu Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü Tacettin Karan oldu. Karan, 2024’te değişen yasa sonrası sokak köpeklerinin toplanması ve barınaklarda yaşanan sorunlara dikkat çekti. “Bir Yuva Çizeceksin” adlı sergiyle yuva arayan hayvanların sahiplendirilmesini teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Karan, projeye 69 karikatüristin destek verdiğini söyledi.Karan, şöyle konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, barınak, sokak hayvanları, karikatür, karikatürist
radyo sputnik, radyo, radyo, barınak, sokak hayvanları, karikatür, karikatürist

‘Bir Yuva Çizeceksin’ sergisiyle sokak hayvanlarına yuva aranıyor

15:02 14.10.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Okan Aslan
Tüm yazılar
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konuğu, Beyoğlu Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü Tacettin Karan oldu. Karan, sokak köpeklerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek “Bir Yuva Çizeceksin” sergisinin sahiplendirmeyi teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konuğu, Beyoğlu Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü Tacettin Karan oldu.
Karan, 2024’te değişen yasa sonrası sokak köpeklerinin toplanması ve barınaklarda yaşanan sorunlara dikkat çekti. “Bir Yuva Çizeceksin” adlı sergiyle yuva arayan hayvanların sahiplendirilmesini teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Karan, projeye 69 karikatüristin destek verdiğini söyledi.
Karan, şöyle konuştu:
“Serginin adı Bir Yuva Çizeceksin. 2024’te değişen yasa sonrası sokak köpeklerinin toplanması ve barınaklarda hapsedilmesi nedeniyle ciddi bir kriz yaşanıyor. Yasayla telaffuz edilen bir uyum süreci vardı ama dikkate alınmadı. Ekim sonuna kadar her yerde köpeklerin toplanacağı söyleniyor. Toplanan köpeklerin nerede olduğu bir muamma. Öncesinde ifade edilen sayılarla barınak kapasiteleri uymuyor. En önemlisi sokaklardan eksilen köpeklerin barınaklarda artması. Ve barınaklardan çıkabilmelerinin hiçbir yolu yok, tek yolu yuva bulmaları. Hayvanlarla ilişkisi olan herkes bir yerlerden hayvanları kurtarıp onları yuvalandırmaya çalışıyor. Öncelik yuva arayan hayvanlar. 69 tane karikatürist arkadaşımız destek verdi, biz de 35’e yakın farklı bölgeden sembolik kedi köpek ilanlarını topladık ve bu arkadaşlarımız bunların bir kısmını çizimleştirdiler. Sergimiz iki kısımlı, bir çizimler var bir de gerçek ilanlar var. Yuva bulanlara da bu çizimler hediye edilecek.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала