https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/unai-emeryden-fenerbahce-aciklamasi-zor-bir-mac-bekliyorum-1109509005.html

Unai Emery'den Fenerbahçe açıklaması: 'Zor bir maç bekliyorum'

Unai Emery'den Fenerbahçe açıklaması: 'Zor bir maç bekliyorum'

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Aston Villa'nın teknik direktörü Unai Emery, sarı-lacivertli ekibin güçlü bir kadroya... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

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spor

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Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Bodymoor Heath Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.Fenerbahçe'yle geçen sezon İstanbul'da zorlu bir maç oynadıklarını hatırlatan İspanyol teknik adam, “Fenerbahçe büyük bir tarihe sahip. Türkiye için çok önemli bir takım. Geçen sene İstanbul'da çok zor bir maç oynadık. Şimdi burada kendi sahamızda oynayacağız. Bazı oyuncuları değişti, farklı bir antrenörleri var. Şu anda analiz yapıyoruz. Yarın zor bir maç bekliyorum” ifadelerini kullandı.Sarı-lacivertli takımın oyuncu kalitesine ve teknik direktörüne dikkati çeken Emery, Fenerbahçe'ye saygı duyduklarını belirterek kendi oyun planlarını sahaya yansıtmaya çalışacaklarını kaydetti.Fenerbahçe - Aston Villa arasındaki maçlarFenerbahçe ve Aston Villa, Avrupa kupalarında bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların tamamını İngiliz temsilcisi kazanırken sarı-lacivertli ekip, rakip fileleri havalandıramadı.İki takım arasındaki ilk karşılaşma, 14 Eylül 1977'de UEFA Kupası 1. turunda oynandı. Aston Villa, sahasında Fenerbahçe'yi 4-0 mağlup etti. Rövanş maçında da İngiliz ekibi, İstanbul'da 2-0 kazanarak tur atladı.İki takım, 22 Ocak 2026'da UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında yeniden karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aston Villa, Jadon Sancho'nun 24. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.İngiliz ekibi bu karşılaşmalarda toplam 7 gol atarken sarı-lacivertliler gol sevinci yaşayamadı.

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