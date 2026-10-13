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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/fenerbahcenin-sampiyonlar-ligi-kadrosu-belli-oldu-tek-eksik-var-1109505429.html
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu: Tek eksik var
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu: Tek eksik var
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Aston Villa maçının kamp kadrosu belli oldu. 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T17:03+0300
2026-10-13T17:03+0300
spor
fenerbahçe
aston villa
i̇smail kartal
mert günok
romelu lukaku
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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında yarın İngiliz ekibi Aston Villa'yla karşılaşacak Fenerbahçe'nin 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu.Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği son antrenmanda Romelu Lukaku da kadroda yer aldı .Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmail Kartal şu isimleri kafileye dahil etti:Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre sakatlığı bulunan Mert Müldür kafileye dahil edilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/turk-finalinde-kupanin-sahibi-fenerbahce-tarfin-oldu-1109372395.html
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fenerbahçe, aston villa, i̇smail kartal, mert günok, romelu lukaku
fenerbahçe, aston villa, i̇smail kartal, mert günok, romelu lukaku

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu: Tek eksik var

17:03 13.10.2026
© Adem KutucuFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© Adem Kutucu
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Fenerbahçe'nin Aston Villa maçının kamp kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında yarın İngiliz ekibi Aston Villa'yla karşılaşacak Fenerbahçe'nin 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği son antrenmanda Romelu Lukaku da kadroda yer aldı .
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmail Kartal şu isimleri kafileye dahil etti:
Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muric.
Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre sakatlığı bulunan Mert Müldür kafileye dahil edilmedi.
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