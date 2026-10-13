https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/fenerbahcenin-sampiyonlar-ligi-kadrosu-belli-oldu-tek-eksik-var-1109505429.html

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu: Tek eksik var

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu: Tek eksik var

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin Aston Villa maçının kamp kadrosu belli oldu. 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T17:03+0300

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2026-10-13T17:03+0300

spor

fenerbahçe

aston villa

i̇smail kartal

mert günok

romelu lukaku

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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında yarın İngiliz ekibi Aston Villa'yla karşılaşacak Fenerbahçe'nin 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu.Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği son antrenmanda Romelu Lukaku da kadroda yer aldı .Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmail Kartal şu isimleri kafileye dahil etti:Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre sakatlığı bulunan Mert Müldür kafileye dahil edilmedi.

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fenerbahçe, aston villa, i̇smail kartal, mert günok, romelu lukaku