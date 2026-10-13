https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/turk-vinc-ureticisi-ekonomik-darbogazi-asamadi-iflas-karari-aciklandi-1109495525.html
Türk vinç üreticisi ekonomik darboğazı aşamadı: İflas kararı açıklandı
Türk vinç üreticisi ekonomik darboğazı aşamadı: İflas kararı açıklandı
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İzmir Torbalı'da faaliyet gösteren Yücelen Vinç Makine ekonomik darboğazı aşamadı. Şirket için mahkeme iflas kararı verdi. 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T10:44+0300
2026-10-13T10:44+0300
2026-10-13T10:44+0300
ekonomi̇
vinç
iflas
i̇cra ve i̇flas kanunu
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Türkiye'de vinç kaldırma sistemleri üreten Yücelen Vinç Makine hakkında mahkeme kararını açıkladı. Şirketin konkordato talebini kabul etmeyen İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararı verdi. 19 farklı ülkeyle ticari ilişkilerini sürdürüyorduŞirketin ABD, Almanya, Rusya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 19 farklı ülkeyle ticari ilişkisi olduğu belirtilirken, 250 tona kadar kaldırma kapasitesine sahip vinç sistemleriyle uluslararası pazarda da yer aldığı kaydedildi. İflas kararıyla birlikte tasfiye süreci başlatılırken şirketin toplam borç miktarı, alacaklılarının sayısı ve tasfiye sürecinde değerlendirilecek mal varlığının büyüklüğü hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/unlu-oyuncu-murat-cemcirin-sirketi-iflas-etti-1109430551.html
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vinç, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu
vinç, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu
Türk vinç üreticisi ekonomik darboğazı aşamadı: İflas kararı açıklandı
İzmir Torbalı'da faaliyet gösteren Yücelen Vinç Makine ekonomik darboğazı aşamadı. Şirket için mahkeme iflas kararı verdi.
Türkiye'de vinç kaldırma sistemleri üreten Yücelen Vinç Makine hakkında mahkeme kararını açıkladı. Şirketin konkordato talebini kabul etmeyen İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararı verdi.
19 farklı ülkeyle ticari ilişkilerini sürdürüyordu
Şirketin ABD, Almanya, Rusya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 19 farklı ülkeyle ticari ilişkisi olduğu belirtilirken, 250 tona kadar kaldırma kapasitesine sahip vinç sistemleriyle uluslararası pazarda da yer aldığı kaydedildi. İflas kararıyla birlikte tasfiye süreci başlatılırken şirketin toplam borç miktarı, alacaklılarının sayısı ve tasfiye sürecinde değerlendirilecek mal varlığının büyüklüğü hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.