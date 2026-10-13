https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/turk-vinc-ureticisi-ekonomik-darbogazi-asamadi-iflas-karari-aciklandi-1109495525.html

Türk vinç üreticisi ekonomik darboğazı aşamadı: İflas kararı açıklandı

Türk vinç üreticisi ekonomik darboğazı aşamadı: İflas kararı açıklandı

Sputnik Türkiye

İzmir Torbalı'da faaliyet gösteren Yücelen Vinç Makine ekonomik darboğazı aşamadı. Şirket için mahkeme iflas kararı verdi. 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T10:44+0300

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2026-10-13T10:44+0300

ekonomi̇

vinç

iflas

i̇cra ve i̇flas kanunu

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Türkiye'de vinç kaldırma sistemleri üreten Yücelen Vinç Makine hakkında mahkeme kararını açıkladı. Şirketin konkordato talebini kabul etmeyen İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararı verdi. 19 farklı ülkeyle ticari ilişkilerini sürdürüyorduŞirketin ABD, Almanya, Rusya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 19 farklı ülkeyle ticari ilişkisi olduğu belirtilirken, 250 tona kadar kaldırma kapasitesine sahip vinç sistemleriyle uluslararası pazarda da yer aldığı kaydedildi. İflas kararıyla birlikte tasfiye süreci başlatılırken şirketin toplam borç miktarı, alacaklılarının sayısı ve tasfiye sürecinde değerlendirilecek mal varlığının büyüklüğü hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Sputnik Türkiye

vinç, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu