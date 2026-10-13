https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/trumptan-turkiyenin-yemene-karsilik-surecine-katilmasini-istiyor-musunuz-sorusuna-bunu-yapabilirim-1109510205.html

Trump'tan 'Türkiye'nin Yemen'e karşılık sürecine katılmasını istiyor musunuz?' sorusuna 'Bunu yapabilirim' yanıtı

Trump'tan 'Türkiye'nin Yemen'e karşılık sürecine katılmasını istiyor musunuz?' sorusuna 'Bunu yapabilirim' yanıtı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ‘Türkiye'den Yemen'e yönelik karşılık verme sürecine katılmasını mı istiyorsunuz?’ sorusuna 'Bunu yapabilirim, Cumhurbaşkanı Erdoğan... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T18:47+0300

2026-10-13T18:47+0300

2026-10-13T19:08+0300

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Alaska mitingine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, ‘Türkiye'den Yemen'e yönelik karşılık verme sürecine katılmasını mı istiyorsunuz?’ sorusuna şöyle yanıt verdi: ABD Başkanı ayrıca, bölgedeki gelişmelerle ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.Trump, Husilerin "oldukça kötü hareket ettiğini" söyledi. ABD Başkanı, İran ile ilgili ise "İran konusunda çok yakında bir karar vereceğiz" dedi.Yemen'de son durum'Rusya sadece bize dizel vermiyor, tüm dünyaya veriyor' ABD Başkanı, geçen haftaki dizel duyurusunun sorulması üzerine, "Rusya sadece bize dizel vermiyor. Bütün dünyaya dizel veriyor" yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/erdogan-prens-selman-ile-gorustu-turkiye-suudi-arabistanin-yaninda-olacak-1109504295.html

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