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Trump'tan 'Türkiye'nin Yemen'e karşılık sürecine katılmasını istiyor musunuz?' sorusuna 'Bunu yapabilirim' yanıtı
Trump'tan 'Türkiye'nin Yemen'e karşılık sürecine katılmasını istiyor musunuz?' sorusuna 'Bunu yapabilirim' yanıtı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ‘Türkiye'den Yemen'e yönelik karşılık verme sürecine katılmasını mı istiyorsunuz?’ sorusuna 'Bunu yapabilirim, Cumhurbaşkanı Erdoğan... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T18:47+0300
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Alaska mitingine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, ‘Türkiye'den Yemen'e yönelik karşılık verme sürecine katılmasını mı istiyorsunuz?’ sorusuna şöyle yanıt verdi: ABD Başkanı ayrıca, bölgedeki gelişmelerle ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.Trump, Husilerin "oldukça kötü hareket ettiğini" söyledi. ABD Başkanı, İran ile ilgili ise "İran konusunda çok yakında bir karar vereceğiz" dedi.Yemen'de son durum'Rusya sadece bize dizel vermiyor, tüm dünyaya veriyor' ABD Başkanı, geçen haftaki dizel duyurusunun sorulması üzerine, "Rusya sadece bize dizel vermiyor. Bütün dünyaya dizel veriyor" yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/erdogan-prens-selman-ile-gorustu-turkiye-suudi-arabistanin-yaninda-olacak-1109504295.html
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donald trump, abd, türkiye, haberler
donald trump, abd, türkiye, haberler
Trump'tan 'Türkiye'nin Yemen'e karşılık sürecine katılmasını istiyor musunuz?' sorusuna 'Bunu yapabilirim' yanıtı
18:47 13.10.2026 (güncellendi: 19:08 13.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Donald Trump, ‘Türkiye'den Yemen'e yönelik karşılık verme sürecine katılmasını mı istiyorsunuz?’ sorusuna 'Bunu yapabilirim, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyi dostumdur' yanıtını verdi.
Alaska mitingine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, ‘Türkiye'den Yemen'e yönelik karşılık verme sürecine katılmasını mı istiyorsunuz?’ sorusuna şöyle yanıt verdi:
‘Bunu yapabilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim çok iyi bir dostumdur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum.'
ABD Başkanı ayrıca, bölgedeki gelişmelerle ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Trump, Husilerin "oldukça kötü hareket ettiğini" söyledi.
ABD Başkanı, İran ile ilgili ise "İran konusunda çok yakında bir karar vereceğiz" dedi.
Suudi Arabistan destekli koalisyon güçlerinin hafta başında başladığı ‘Yemen Şafağı’ adı veriler ‘operasyonda’ bugün sıcak gelişmeler
yaşanıyor.
Yemen koalisyon güçleri başkent Sana için tahliye emri verdi. Başkent Sana'yı 2014'ten bu yana elinde tutan Husilere karşı saldırılar sürerken Husilerin Sözcüsü Yahya Seri de karşı saldırı başlattıklarını
duyurdu.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Salman başkanlığında toplanan Suudi Bakanlar Kurulu, Husi saldırılarına karşılık verileceğini duyurdu. Yemen’de sıcak çatışmalar sürüyor.
'Rusya sadece bize dizel vermiyor, tüm dünyaya veriyor'
ABD Başkanı, geçen haftaki dizel duyurusunun sorulması üzerine, "Rusya sadece bize dizel vermiyor. Bütün dünyaya dizel veriyor" yanıtını verdi.