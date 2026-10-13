https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/suudi-arabistan-destekli-yemen-koalisyonundan-sana-icin-tahliye-uyarisi-1109503999.html

Suudi Arabistan destekli Yemen koalisyonundan Sana için tahliye uyarısı

Suudi Arabistan destekli Yemen koalisyonundan Sana için tahliye uyarısı

Sputnik Türkiye

Dün Riyad’a yeni saldırının ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun bir sözcüsü bugün yaptığı açıklamada yeni detaylar verildi.

2026-10-13T15:27+0300

2026-10-13T15:27+0300

2026-10-13T15:43+0300

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Turki el-Maliki, Yemen'de Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'da bulunan bir bölgenin sivillerce tahliye edilmesi için kısa süre içinde bir uyarı yapılacağını açıkladı ve ardından tahliye uyarısını X hesabından paylaştı. El-Maliki, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu bölgede "özel bir operasyon" yürütülebilmesi için bu tedbirin gerekli olduğunu belirtti.'Yemen Şafağı' operasyonuYemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetine bağlı ordudan Tuğgeneral Macid el-Nuzeyli, 5 Ekim’de yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, Sana'ya yönelik stratejik bir saldırı harekatı yürütmeye başladı" ifadelerini kullanmıştı. 'Yemen Şafağı' adı verilen operasyonla ilgili El-Nuzeyli, "Bu stratejik saldırı harekatında modern imkan ve kabiliyetleri kullanıyoruz" dedi.Husilere bağlı Al-Mesire kanalı da Telegram üzerinden yaptığı bir paylaşımla, Sana'ya yönelik bir Suudi saldırısı gerçekleştiğini doğruamıştı.Başkent Sana 2014'ten beri HusilerdeHusilerin geçen ay, stratejik öneme sahip Babülmendep Boğazı’nı da içeren kritik sahil bölgelerini ele geçirmesinin ardından, hükümet kanadından bir karşılık bekleniyordu.Sana, 2014 yılından beri süredir Husi kontrolünde bulunuyor. Hükümet güçleri Husi askeri unsurlarını hedef alırken, başkent sürekli saldırı altında kalmaya devam ediyor.

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