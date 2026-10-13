https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/suudi-arabistan-destekli-yemen-koalisyonundan-sana-icin-tahliye-uyarisi-1109503999.html
Suudi Arabistan destekli Yemen koalisyonundan Sana için tahliye uyarısı
Suudi Arabistan destekli Yemen koalisyonundan Sana için tahliye uyarısı
Sputnik Türkiye
Dün Riyad’a yeni saldırının ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun bir sözcüsü bugün yaptığı açıklamada yeni detaylar verildi.
2026-10-13T15:27+0300
2026-10-13T15:27+0300
2026-10-13T15:43+0300
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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Turki el-Maliki, Yemen'de Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'da bulunan bir bölgenin sivillerce tahliye edilmesi için kısa süre içinde bir uyarı yapılacağını açıkladı ve ardından tahliye uyarısını X hesabından paylaştı. El-Maliki, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu bölgede "özel bir operasyon" yürütülebilmesi için bu tedbirin gerekli olduğunu belirtti.'Yemen Şafağı' operasyonuYemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetine bağlı ordudan Tuğgeneral Macid el-Nuzeyli, 5 Ekim’de yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, Sana'ya yönelik stratejik bir saldırı harekatı yürütmeye başladı" ifadelerini kullanmıştı. 'Yemen Şafağı' adı verilen operasyonla ilgili El-Nuzeyli, "Bu stratejik saldırı harekatında modern imkan ve kabiliyetleri kullanıyoruz" dedi.Husilere bağlı Al-Mesire kanalı da Telegram üzerinden yaptığı bir paylaşımla, Sana'ya yönelik bir Suudi saldırısı gerçekleştiğini doğruamıştı.Başkent Sana 2014'ten beri HusilerdeHusilerin geçen ay, stratejik öneme sahip Babülmendep Boğazı’nı da içeren kritik sahil bölgelerini ele geçirmesinin ardından, hükümet kanadından bir karşılık bekleniyordu.Sana, 2014 yılından beri süredir Husi kontrolünde bulunuyor. Hükümet güçleri Husi askeri unsurlarını hedef alırken, başkent sürekli saldırı altında kalmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/erdogan-prens-selman-ile-gorustu-turkiye-suudi-arabistanin-yaninda-olacak-1109504295.html
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yemen, sana, haberler, suudi arabistan
yemen, sana, haberler, suudi arabistan
Suudi Arabistan destekli Yemen koalisyonundan Sana için tahliye uyarısı
15:27 13.10.2026 (güncellendi: 15:43 13.10.2026)
Dün Riyad’a yeni saldırının ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun bir sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, Yemen'in Sana kentindeki bir bölgede gerçekleştirilecek özel bir operasyon öncesinde sivillere alanı tahliye etmeleri yönünde kısa süre içinde bir uyarı yapılacağını belirtti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Turki el-Maliki, Yemen'de Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'da bulunan bir bölgenin sivillerce tahliye edilmesi için kısa süre içinde bir uyarı yapılacağını açıkladı ve ardından tahliye uyarısını X hesabından paylaştı.
El-Maliki, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu bölgede "özel bir operasyon" yürütülebilmesi için bu tedbirin gerekli olduğunu belirtti.
Dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu,
ülkenin doğusundaki Dammam kentinde bulunan uluslararası havalimanına yönelik bir saldırı gerçekleştiğini açıkladı. Ayrıca Riyad Havalimanı'na
düzenlenen yeni bir saldırı sonucu 1 kişi hayatının kaybetti, 10'dan fazla yaralı olduğu bildirildi.
'Yemen Şafağı' operasyonu
Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetine bağlı ordudan Tuğgeneral Macid el-Nuzeyli, 5 Ekim’de yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, Sana'ya yönelik stratejik bir saldırı harekatı yürütmeye başladı" ifadelerini kullanmıştı. 'Yemen Şafağı' adı verilen operasyonla ilgili El-Nuzeyli, "Bu stratejik saldırı harekatında modern imkan ve kabiliyetleri kullanıyoruz" dedi.
Husilere bağlı Al-Mesire kanalı da Telegram üzerinden yaptığı bir paylaşımla, Sana'ya yönelik bir Suudi saldırısı gerçekleştiğini doğruamıştı.
Başkent Sana 2014'ten beri Husilerde
Husilerin geçen ay, stratejik öneme sahip Babülmendep Boğazı’nı da içeren kritik sahil bölgelerini ele geçirmesinin ardından, hükümet kanadından bir karşılık bekleniyordu.
Sana, 2014 yılından beri süredir Husi kontrolünde bulunuyor. Hükümet güçleri Husi askeri unsurlarını hedef alırken, başkent sürekli saldırı altında kalmaya devam ediyor.