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Erdoğan, Prens Selman ile görüştü: Türkiye, Suudi Arabistan'ın yanında olacak
Erdoğan, Prens Selman ile görüştü: Türkiye, Suudi Arabistan'ın yanında olacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile görüştü bildirildi. Erdoğan'ın telefon görüşmesinde "Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T15:35+0300
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İletişim Başkanlığı görüşmeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:Mekke Anlaşması 7 Ağustos'ta imzalandı
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muhammed bin selman, suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman, türkiye, suudi arabistan, i̇letişim başkanlığı

Erdoğan, Prens Selman ile görüştü: Türkiye, Suudi Arabistan'ın yanında olacak

15:35 13.10.2026 (güncellendi: 16:01 13.10.2026)
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile görüştü bildirildi. Erdoğan'ın telefon görüşmesinde "Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirttiği" aktarıldı.
İletişim Başkanlığı görüşmeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede bölgemizdeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığımızı belirtti, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti.

Mekke Anlaşması 7 Ağustos'ta imzalandı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman tarafından 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalandı.
Komitenin ilk toplantısı 31 Ağustos'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda anlaşmanın kurumsallaştırılmasına yönelik teknik çalışmalar ele alındı.
Anlaşma, yayınlanan ortak metne göre, "her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır.
Anlaşma ayrıca, üç devlet arasındaki savunma iş birliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir."
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