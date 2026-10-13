https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/rusya-disisleri-isvecin-sea-owl-1i-alikoymasi-seyruseferi-kisitlama-stratejisinin-parcasi-1109510385.html

Rusya Dışişleri: İsveç'in Sea Owl 1'i alıkoyması, seyrüseferi kısıtlama stratejisinin parçası

Rusya Dışişleri: İsveç'in Sea Owl 1'i alıkoyması, seyrüseferi kısıtlama stratejisinin parçası

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsveç'in Sea Owl 1 tankerini alıkoymasını Avrupa Birliği ve NATO'nun Baltık Denizi'nde seyrüsefer... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T18:54+0300

2026-10-13T18:54+0300

2026-10-13T18:54+0300

dünya

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

i̇sveç

seyrüsefer serbestliği

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baltık denizi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsveç'in Sea Owl 1 tankerini alıkoymasını AB ve NATO'nun seyrüsefer serbestliğini kısıtlama stratejisinin bir parçası olarak nitelendirdi.Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Zaharova, şu ifadeleri kullandı:Daha önce Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi Sergey Belyayev, Sputnik’e verdiği demeçte İsveç'in 2025 sonundan bu yana mürettebatında Rus vatandaşlarının da bulunduğu toplam beş yük gemisini alıkoyduğunu belirtmişti. Diplomatik misyon şefine göre İsveç makamları, karasularında alıkonulan ticari gemilere ilişkin hiçbir somut suçlama ortaya koyamadı.Rusya tarafı daha önce de Avrupa ülkelerinin, Rusya'nın deniz ticari faaliyetlerine yönelik yapay kısıtlamalar için gerekçe arayışında olduğunu bildirmişti. Moskova, Batı'nın gemilere yönelik tutumunu "21. yüzyıl korsanlığı" olarak nitelendirmişti.

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