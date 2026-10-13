https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/rusya-disisleri-isvecin-sea-owl-1i-alikoymasi-seyruseferi-kisitlama-stratejisinin-parcasi-1109510385.html
Rusya Dışişleri: İsveç'in Sea Owl 1'i alıkoyması, seyrüseferi kısıtlama stratejisinin parçası
Rusya Dışişleri: İsveç'in Sea Owl 1'i alıkoyması, seyrüseferi kısıtlama stratejisinin parçası
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsveç'in Sea Owl 1 tankerini alıkoymasını Avrupa Birliği ve NATO'nun Baltık Denizi'nde seyrüsefer... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T18:54+0300
2026-10-13T18:54+0300
2026-10-13T18:54+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsveç'in Sea Owl 1 tankerini alıkoymasını AB ve NATO'nun seyrüsefer serbestliğini kısıtlama stratejisinin bir parçası olarak nitelendirdi.Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Zaharova, şu ifadeleri kullandı:Daha önce Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi Sergey Belyayev, Sputnik’e verdiği demeçte İsveç'in 2025 sonundan bu yana mürettebatında Rus vatandaşlarının da bulunduğu toplam beş yük gemisini alıkoyduğunu belirtmişti. Diplomatik misyon şefine göre İsveç makamları, karasularında alıkonulan ticari gemilere ilişkin hiçbir somut suçlama ortaya koyamadı.Rusya tarafı daha önce de Avrupa ülkelerinin, Rusya'nın deniz ticari faaliyetlerine yönelik yapay kısıtlamalar için gerekçe arayışında olduğunu bildirmişti. Moskova, Batı'nın gemilere yönelik tutumunu "21. yüzyıl korsanlığı" olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/ryabkov-abnin-rusyaya-yonelik-yaptirim-paketleri-kendi-kendini-hukumsuz-kiliyor-1109509597.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, i̇sveç, seyrüsefer serbestliği, avrupa birliği, ab, rusya, baltık denizi, moskova
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, i̇sveç, seyrüsefer serbestliği, avrupa birliği, ab, rusya, baltık denizi, moskova
Rusya Dışişleri: İsveç'in Sea Owl 1'i alıkoyması, seyrüseferi kısıtlama stratejisinin parçası
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsveç'in Sea Owl 1 tankerini alıkoymasını Avrupa Birliği ve NATO'nun Baltık Denizi'nde seyrüsefer serbestliğini kısıtlamaya yönelik ortak stratejisinin bir parçası olarak değerlendirdi. İsveç makamları, mart ayında alıkonulan Sea Owl 1'i pazartesi günü serbest bıraktı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsveç'in Sea Owl 1 tankerini alıkoymasını AB ve NATO'nun seyrüsefer serbestliğini kısıtlama stratejisinin bir parçası olarak nitelendirdi.
Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Zaharova, şu ifadeleri kullandı:
İsveç makamlarının, İsveç karasularından geçen gemileri alıkoyma, tutuklama ve arama yönündeki provokatif eylemlerini; AB ve NATO çerçevesinde eşgüdümlü yürütülen, Baltık Denizi havzasında serbest seyrüseferi kısıtlamaya, Rusya'yı dizginlemeye ve ülkemizin dış ticaret faaliyetlerine karşı koymaya yönelik genel stratejinin bir parçası olarak değerlendiriyoruz.
Daha önce Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi Sergey Belyayev, Sputnik’e verdiği demeçte İsveç'in 2025 sonundan bu yana mürettebatında Rus vatandaşlarının da bulunduğu toplam beş yük gemisini alıkoyduğunu belirtmişti. Diplomatik misyon şefine göre İsveç makamları, karasularında alıkonulan ticari gemilere ilişkin hiçbir somut suçlama ortaya koyamadı.
Rusya tarafı daha önce de Avrupa ülkelerinin, Rusya'nın deniz ticari faaliyetlerine yönelik yapay kısıtlamalar için gerekçe arayışında olduğunu bildirmişti. Moskova, Batı'nın gemilere yönelik tutumunu "21. yüzyıl korsanlığı" olarak nitelendirmişti.