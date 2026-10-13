https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/ryabkov-abnin-rusyaya-yonelik-yaptirim-paketleri-kendi-kendini-hukumsuz-kiliyor-1109509597.html
Ryabkov: AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım paketleri kendi kendini hükümsüz kılıyor
Ryabkov: AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım paketleri kendi kendini hükümsüz kılıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırım paketlerinin etkisiz kaldığını, Avrupa'nın artık yeni bir... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T18:10+0300
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Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada AB'nin Rus petrolüne yönelik yeni yaptırım paketini değerlendirdi. Paketlerin "kendi kendini hükümsüz kıldığını" belirten Ryabkov, "Artık ne yapacaklarını bilmiyorlar. Öncelikle bu paketlerde kaç tüzel ve gerçek kişinin tekrar tekrar yer aldığını kontrol etsinler" dedi.Söz konusu adımların Avrupa kamuoyuna yönelik olduğunu ifade eden Ryabkov, Avrupa Komisyonu ile bazı hükümetlerdeki "savaş yanlısı kesimlerin" Rusya'ya karşı en sert tutumu sergilediğini ifade etti. Bu kesimlerin Avrupa halklarına "içi boş" uygulamalar sunduğunu vurguladı.Ryabkov, Rusya ile AB arasındaki ilişkilerin bugün "en düşük noktada" olduğunun farkında olduklarını, bunun sorumluluğunun Avrupa tarafında olduğunu kaydetti.AB'nin yeni yaptırım paketleri hazırlamaya devam edebileceğini söyleyen Ryabkov, "Bu paketlerin hiçbir önemi yok. Yaptırım baskısı altında çalışmayı uzun zaman önce öğrendik" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/kallas-ab-2022den-bu-yana-rusyaya-karsi-en-kapsamli-yaptirim-paketini-onaylayacak-1109445989.html
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sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, avrupa birliği, ab, avrupa komisyonu, yaptırım, avrupa
sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, avrupa birliği, ab, avrupa komisyonu, yaptırım, avrupa
Ryabkov: AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım paketleri kendi kendini hükümsüz kılıyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırım paketlerinin etkisiz kaldığını, Avrupa'nın artık yeni bir adım üretmekte zorlandığını söyledi.
Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada AB'nin Rus petrolüne yönelik yeni yaptırım paketini değerlendirdi. Paketlerin "kendi kendini hükümsüz kıldığını" belirten Ryabkov, "Artık ne yapacaklarını bilmiyorlar. Öncelikle bu paketlerde kaç tüzel ve gerçek kişinin tekrar tekrar yer aldığını kontrol etsinler" dedi.
Söz konusu adımların Avrupa kamuoyuna yönelik olduğunu ifade eden Ryabkov, Avrupa Komisyonu ile bazı hükümetlerdeki "savaş yanlısı kesimlerin" Rusya'ya karşı en sert tutumu sergilediğini ifade etti. Bu kesimlerin Avrupa halklarına "içi boş" uygulamalar sunduğunu vurguladı.
Ryabkov, Rusya ile AB arasındaki ilişkilerin bugün "en düşük noktada" olduğunun farkında olduklarını, bunun sorumluluğunun Avrupa tarafında olduğunu kaydetti.
AB'nin yeni yaptırım paketleri hazırlamaya devam edebileceğini söyleyen Ryabkov, "Bu paketlerin hiçbir önemi yok. Yaptırım baskısı altında çalışmayı uzun zaman önce öğrendik" diye konuştu.