https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/panamada-61-buyuklugunde-deprem-1109488041.html
Panama’da 6.1 büyüklüğünde deprem
Panama’da 6.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Panama’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Ülkede 9 Ekim’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T04:21+0300
2026-10-13T04:21+0300
2026-10-13T04:21+0300
son depremler
abd
panama
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Panama’da meydana gelen depremin merkez üssünün, başkent Panama’ya yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Rio Grande kentinin 18 kilometre batısında bulunduğunu açıkladı.USGS verilerine göre, 6.1 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.Sivil savunma ekiplerinin ilk incelemeleri sonucunda, deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı veya maddi hasar tespit edilmediği bildirildi.Öte yandan Panama, 9 Ekim’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle de sarsılmıştı. Söz konusu depremde 30 kişi yaralanmış, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1109455819.html
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abd, panama, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
abd, panama, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
Panama’da 6.1 büyüklüğünde deprem
Panama’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Ülkede 9 Ekim’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde ise 30 kişi yaralanmış, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Panama’da meydana gelen depremin merkez üssünün, başkent Panama’ya yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Rio Grande kentinin 18 kilometre batısında bulunduğunu açıkladı.
USGS verilerine göre, 6.1 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.
Sivil savunma ekiplerinin ilk incelemeleri sonucunda, deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı veya maddi hasar tespit edilmediği bildirildi.
Öte yandan Panama, 9 Ekim’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle de sarsılmıştı. Söz konusu depremde 30 kişi yaralanmış, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.