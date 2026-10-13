Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/panamada-61-buyuklugunde-deprem-1109488041.html
Panama’da 6.1 büyüklüğünde deprem
Panama’da 6.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Panama’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Ülkede 9 Ekim’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T04:21+0300
2026-10-13T04:21+0300
son depremler
abd
panama
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Panama’da meydana gelen depremin merkez üssünün, başkent Panama’ya yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Rio Grande kentinin 18 kilometre batısında bulunduğunu açıkladı.USGS verilerine göre, 6.1 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.Sivil savunma ekiplerinin ilk incelemeleri sonucunda, deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı veya maddi hasar tespit edilmediği bildirildi.Öte yandan Panama, 9 Ekim’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle de sarsılmıştı. Söz konusu depremde 30 kişi yaralanmış, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1109455819.html
panama
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:160:1024:928_1920x0_80_0_0_88993a5f0d3bee43253a00b3fb6a9bb5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, panama, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
abd, panama, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

Panama’da 6.1 büyüklüğünde deprem

04:21 13.10.2026
deprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
Abone ol
Panama’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Ülkede 9 Ekim’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde ise 30 kişi yaralanmış, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Panama’da meydana gelen depremin merkez üssünün, başkent Panama’ya yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Rio Grande kentinin 18 kilometre batısında bulunduğunu açıkladı.
USGS verilerine göre, 6.1 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.
Sivil savunma ekiplerinin ilk incelemeleri sonucunda, deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı veya maddi hasar tespit edilmediği bildirildi.
Öte yandan Panama, 9 Ekim’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle de sarsılmıştı. Söz konusu depremde 30 kişi yaralanmış, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2026
SON DEPREMLER
İstanbul'da hissedilen 2.9 büyüklüğünde deprem
11 Ekim, 18:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала