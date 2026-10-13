https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/panamada-61-buyuklugunde-deprem-1109488041.html

Panama’da 6.1 büyüklüğünde deprem

Panama’da 6.1 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Panama’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Ülkede 9 Ekim’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T04:21+0300

2026-10-13T04:21+0300

2026-10-13T04:21+0300

son depremler

abd

panama

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Panama’da meydana gelen depremin merkez üssünün, başkent Panama’ya yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Rio Grande kentinin 18 kilometre batısında bulunduğunu açıkladı.USGS verilerine göre, 6.1 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.Sivil savunma ekiplerinin ilk incelemeleri sonucunda, deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı veya maddi hasar tespit edilmediği bildirildi.Öte yandan Panama, 9 Ekim’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle de sarsılmıştı. Söz konusu depremde 30 kişi yaralanmış, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1109455819.html

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abd, panama, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)