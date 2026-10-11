Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1109455819.html
İstanbul'da hissedilen 2.9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da hissedilen 2.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
İstanbul'da hissedilen deprem, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 18.14'te meydana gelen depremin büyüklüğü 2.9... 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T18:19+0300
2026-10-11T19:04+0300
son depremler
i̇stanbul
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106529007_0:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_2a59a2835aed3ba02936cb97b387e366.png
Marmara Denizi'nde, Yalova açıklarında saat 18.14'te 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 7.16 kilometre olarak belirtti.Kandilli Rasathanesi'ne göre ise depremin büyüklüğü 3 büyüklüğünde ve derinliği 12.4 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntının İstanbul'un Anadolu Yakası kıyılarında ve çevre illerde hissedildiği bildirildi.Öte yandan dün de Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/istanbulda-hissedilen-deprem-1109446555.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106529007_263:0:1838:1181_1920x0_80_0_0_5fdb504c9e7757245d0cec84382d60f5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
i̇stanbul, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

İstanbul'da hissedilen 2.9 büyüklüğünde deprem

18:19 11.10.2026 (güncellendi: 19:04 11.10.2026)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2026
© Fotoğraf
Abone ol
İstanbul'da hissedilen deprem, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 18.14'te meydana gelen depremin büyüklüğü 2.9, derinliği ise 7.16 kilometre olarak kaydedildi.
Marmara Denizi'nde, Yalova açıklarında saat 18.14'te 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 7.16 kilometre olarak belirtti.
Kandilli Rasathanesi'ne göre ise depremin büyüklüğü 3 büyüklüğünde ve derinliği 12.4 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntının İstanbul'un Anadolu Yakası kıyılarında ve çevre illerde hissedildiği bildirildi.
Öte yandan dün de Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
SON DEPREMLER
Yalova açıklarında deprem meydana geldi: İstanbul'da da hissedildi
Dün, 22:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала