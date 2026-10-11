https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1109455819.html

İstanbul'da hissedilen 2.9 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da hissedilen 2.9 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

İstanbul'da hissedilen deprem, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 18.14'te meydana gelen depremin büyüklüğü 2.9... 11.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-11T18:19+0300

2026-10-11T18:19+0300

2026-10-11T19:04+0300

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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Marmara Denizi'nde, Yalova açıklarında saat 18.14'te 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 7.16 kilometre olarak belirtti.Kandilli Rasathanesi'ne göre ise depremin büyüklüğü 3 büyüklüğünde ve derinliği 12.4 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntının İstanbul'un Anadolu Yakası kıyılarında ve çevre illerde hissedildiği bildirildi.Öte yandan dün de Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/istanbulda-hissedilen-deprem-1109446555.html

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i̇stanbul, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)