https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1109455819.html
İstanbul'da hissedilen 2.9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da hissedilen 2.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
İstanbul'da hissedilen deprem, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 18.14'te meydana gelen depremin büyüklüğü 2.9... 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T18:19+0300
2026-10-11T18:19+0300
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Marmara Denizi'nde, Yalova açıklarında saat 18.14'te 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 7.16 kilometre olarak belirtti.Kandilli Rasathanesi'ne göre ise depremin büyüklüğü 3 büyüklüğünde ve derinliği 12.4 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntının İstanbul'un Anadolu Yakası kıyılarında ve çevre illerde hissedildiği bildirildi.Öte yandan dün de Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/istanbulda-hissedilen-deprem-1109446555.html
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i̇stanbul, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
i̇stanbul, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
İstanbul'da hissedilen 2.9 büyüklüğünde deprem
18:19 11.10.2026 (güncellendi: 19:04 11.10.2026)
İstanbul'da hissedilen deprem, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 18.14'te meydana gelen depremin büyüklüğü 2.9, derinliği ise 7.16 kilometre olarak kaydedildi.
Marmara Denizi'nde, Yalova açıklarında saat 18.14'te 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 7.16 kilometre olarak belirtti.
Kandilli Rasathanesi'ne göre ise depremin büyüklüğü 3 büyüklüğünde ve derinliği 12.4 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntının İstanbul'un Anadolu Yakası kıyılarında ve çevre illerde hissedildiği bildirildi.
Öte yandan dün de Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.