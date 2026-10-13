https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/fransada-siber-saldiri-marketlerin-dolaplari-50-dereceye-cikti-1109490047.html

Fransa'da tarihte görülmemiş siber saldırı: Marketlerin dolapları bir anda 50 dereceye çıktı, gıdalar imha edildi

Fransa'da tarihte görülmemiş siber saldırı: Marketlerin dolapları bir anda 50 dereceye çıktı, gıdalar imha edildi

Sputnik Türkiye

Fransa'da büyük süpermarket zincirlerinin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırıda yüzlerce mağaza etkilendi. Carrefour, Intermarché ve Monoprix'in de... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T07:49+0300

2026-10-13T07:49+0300

2026-10-13T07:51+0300

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Fransa'da Carrefour, Intermarché, Monoprix ve Coopérative U gibi büyük perakende zincirlerinin soğutma sistemlerini hedef alan geniş çaplı bir siber saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırganların, internete bağlı buzdolabı ve dondurucuların kontrol sistemlerine uzaktan erişerek sıcaklıkları 50 santigrat dereceye kadar yükselttiği belirtildi.Gece saatlerinde gerçekleştirildiği aktarılan saldırı nedeniyle çok sayıda mağazada soğuk zincir bozulurken, tüketici sağlığı açısından risk oluşturabilecek gıda ürünleri imha edildi. Bazı mağazalarda yangın çıktığı da öne sürüldü.Paris Savcılığının ülke genelindeki market zincirlerinin soğutma altyapısını hedef alan saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.Fransa'da hangi market zincirleri siber saldırıdan etkilendi?Saldırının Fransa'nın önde gelen perakende şirketleri Carrefour, Intermarché, Monoprix ve Coopérative U bünyesindeki mağazaları etkilediği belirtildi.Aktarılan bilgilere göre Carrefour 80 mağazasının, Monoprix ise mağaza ağının yaklaşık yüzde 5'inin saldırıdan etkilendiğini açıkladı.Intermarché'nin bağlı olduğu Les Mousquetaires grubunda ise yaklaşık 150 mağazanın soğutma sistemleri hedef alındı. Bu mağazalarda buzdolabı ve dondurucuların sıcaklıklarının yaklaşık 6 saat boyunca 50 derecede kaldığı bildirildi.Şirket, gıda güvenliği gerekçesiyle etkilenen ürünlerin tamamının imha edildiğini açıkladı. Paris'in merkezindeki bir Intermarché mağazasında çalışanların çözülen dondurulmuş ürünleri alışveriş arabalarıyla çöp konteynerlerine taşıdığı aktarıldı.Siber saldırganlar marketlerin buzdolaplarına nasıl erişti?Saldırının merkezinde, süpermarketlerde kullanılan internete bağlı merkezi soğutma kontrol sistemleri bulunuyor.Bu sistemler, mağazalardaki çok sayıda buzdolabı ve dondurucunun sıcaklığının tek bir kontrol paneli üzerinden yönetilmesini sağlıyor. Uzaktan erişim özelliği sayesinde bakım firmaları, mağazalara gitmeden cihazların çalışma koşullarını değiştirebiliyor.Ancak aynı özellik, yeterli güvenlik önlemlerinin bulunmadığı durumlarda sistemleri siber saldırılara açık hale getirebiliyor.Fransız siber güvenlik yetkililerinin, Danimarka merkezli Danfoss şirketinin sağladığı yazılımdaki güvenlik açıklarını incelediği bildirildi.Danfoss, Fransa'daki bazı soğutma sistemlerini etkileyen olaylardan haberdar olduğunu doğrularken saldırıya uğrayan sistemlerde eski yazılım sürümlerinin kullanıldığını belirtti.Şirket, müşterilerine güvenlik güncellemelerini gecikmeden yüklemeleri çağrısında bulundu.Danfoss yazılımındaki güvenlik açıkları önceden tespit edilmiştiEndüstriyel siber güvenlik şirketi Claroty'nin Team82 araştırma birimi, daha önce Danfoss'un AK-SM 800A model merkezi kontrol cihazını incelemişti.Araştırmacılar, cihazın internet tarayıcısı üzerinden erişilebilen yönetim arayüzünde üç güvenlik açığı tespit etmişti.Söz konusu açıkların, saldırganların kimlik doğrulama mekanizmalarını aşmasına ve cihaz üzerinde yetkisiz komut çalıştırmasına imkan tanıyabilecek nitelikte olduğu belirtilmişti.Danfoss, bu açıkları R4.3.1 yazılım sürümüyle gidererek kullanıcılara güncel sürümleri kullanmalarını tavsiye etmişti.Team82'nin internet tarama platformu Censys üzerinden yaptığı araştırmada, aynı modelden 2 bin 765 cihazın internete açık durumda olduğu belirlenmişti.Araştırmada ayrıca, cihaz ekranında normal sıcaklık değerleri gösterilirken arka planda soğutma ayarlarının değiştirilebilmesinin mümkün olduğu ortaya konulmuştu.Bununla birlikte, önceki araştırmada tespit edilen açıkların Fransa'daki son saldırıda doğrudan kullanıldığı henüz kesinleşmiş değil.Fransa hükümeti siber saldırı için harekete geçtiFransa Başbakanı Sébastien Lecornu, saldırının araştırılması için Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenliği Ajansına (ANSSI) talimat verdi.Fransız yetkililerin, saldırının teknik boyutunu ve farklı sektörlerde kullanılan benzer sistemlerin risk altında olup olmadığını incelediği bildirildi.Siber saldırının Avrupa'daki diğer ülkelere yayılma ihtimaline karşı uluslararası koordinasyon çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı.Saldırının Fransa'daki perakende sektörüne verdiği toplam ekonomik zarara ilişkin ise henüz resmî bir tahmin açıklanmadı.Siber saldırı Avrupa'nın başka ülkelerine de yayıldı mı?Siber güvenlik şirketi Sekoia'nın tehdit istihbaratı analisti Félix Aimé, saldırıdan Fransa dışında İspanya, Portekiz, Polonya, Almanya ve Belçika'nın da etkilendiğini açıkladı.Ancak bu ülkelerde kaç işletmenin hedef alındığı, saldırıların aynı aktörler tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve ortaya çıkan zararın boyutu konusunda ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.Aynı dönemde Hollanda merkezli perakende şirketi Ahold Delhaize de ağ sistemlerinde güvenlik sorunu tespit ettiğini duyurdu.Hollanda'nın en büyük market zincirlerinden Albert Heijn'in çevrim içi sipariş teslimatları geçici olarak durdurulurken fiziksel mağazalar faaliyetlerini sürdürdü.Ahold Delhaize bünyesindeki ABD merkezli Stop & Shop, Giant, Hannaford ve Food Lion zincirlerinin internet sitelerinde de geçici erişim sorunları yaşandı.Şirket, yaşanan sorunların Fransa'daki siber saldırılarla bağlantılı olduğuna ilişkin herhangi bir bulgu bulunmadığını açıkladı.Fransa'daki siber saldırıyı öncekilerden ayıran ne?Fransız perakende sektörü, son yıllarda müşteri bilgilerini hedef alan siber saldırılarla gündeme gelmişti.Auchan, Mart 2026'da bir yıldan kısa süre içerisinde ikinci kez veri ihlaline uğradığını ve yüz binlerce müşterisine ait bilgilerin çalındığını duyurmuştu.Intermarché ise çevrim içi sipariş hizmetini kullanan 287 bin 605 müşterisinin kişisel verilerinin yetkisiz kişilerin eline geçtiğini açıklamıştı.Son saldırının dikkat çeken yönü ise hedefin yalnızca dijital veriler değil, doğrudan fiziksel ekipman ve gıda güvenliği olması.Marketlerdeki soğutma sistemlerinin uzaktan kontrol edilmesi, siber saldırıların fiziksel altyapı üzerinde nasıl sonuçlar doğurabileceğini gösterirken nesnelerin interneti (IoT) ve endüstriyel kontrol sistemlerinin güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı.Özellikle gıda, enerji, sağlık ve lojistik gibi kritik sektörlerde kullanılan internete bağlı ekipmanların güvenliği, benzer saldırıların önlenmesi açısından önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/israil-basini-netanyahu-husilere-saldirmak-istedi-selman-reddetti-1109487871.html

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