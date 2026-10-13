https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/belcikada-kemer-sikma-protestolari-buyuyor-ulasim-felc-oldu-1109500587.html

Belçika'da kemer sıkma protestoları büyüyor: Ulaşım felç oldu

Belçika'da kemer sıkma protestoları büyüyor: Ulaşım felç oldu

Sputnik Türkiye

Belçika'da hükümetin bütçe kesintilerine karşı düzenlenen grevler ülke genelinde hayatı aksattı. Brüksel'de polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T13:36+0300

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Belçika'da Başbakan Bart De Wever liderliğindeki federal hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı başlayan protestolar, 12 Ekim Pazartesi günü kamu çalışanlarının katıldığı grevle devam etti. Başkent Brüksel'de polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken ülke genelinde ulaşım, eğitim ve kamu hizmetlerinde ciddi aksamalar meydana geldi.Reuters'ın aktardığına göre, hükümetin kamu harcamalarını azaltmaya yönelik planlarına karşı düzenlenen grev nedeniyle çok sayıda kamu hizmeti kesintiye uğradı. Eylemler sürerken koalisyon ortaklarının 2027 federal bütçesi üzerinde uzlaşamaması, hükümet üzerindeki siyasi baskıyı artırdı.Brüksel'de protestolar çatışmaya dönüştüPazartesi öğleden sonra Brüksel Midi Tren İstasyonu çevresinde toplanan genç gruplarla güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıktı.Göstericilerin polise taş ve havai fişek attığı, çevredeki araçlara zarar verdiği bildirildi. Polis, olaylara göz yaşartıcı gazla müdahale ederken bazı göstericiler gözaltına alındı. Çatışmalar sırasında çok sayıda araç hasar gördü, bir otomobil ateşe verildi.Brüksel toplu taşıma işletmesi STIB, güvenlik gerekçesiyle Clemenceau metro istasyonunun kapatıldığını duyurdu. Midi İstasyonu çevresindeki bazı otobüs seferleri de durduruldu veya alternatif güzergâhlara yönlendirildi.Polis, çatışmaların yaşandığı bölgeler dışında başkent genelinde durumun sakin olduğunu bildirdi.Belçika'da ulaşım felç oldu: Tren seferlerinin yüzde 30'u iptalKamu çalışanlarının greve gitmesiyle birlikte ülke genelinde demiryolu ve toplu taşıma hizmetleri büyük ölçüde aksadı.Belçika Demiryolları İşletmesi SNCB tarafından yapılan açıklamaya göre, şehirler arası tren seferlerinin yaklaşık yüzde 30'u iptal edildi. Yoğun saatlerde hizmet veren ek trenlerin büyük bölümü de çalıştırılmadı.Yerel ve banliyö trenlerinin yaklaşık yarısı hizmet verirken Brüksel'de metro ve otobüs seferleri azaltıldı. Bazı tramvay hatlarında ulaşım tamamen durduruldu.Grev yalnızca ulaşımı etkilemedi. Çöp toplama, eğitim ve posta hizmetlerinde de aksamalar yaşanırken kamu yayıncıları RTBF ve VRT yayın akışlarında değişiklik yapmak zorunda kaldı.9 Ekim'deki kitlesel protestoların ardından gerilim tırmandıBelçika'daki son gelişmeler, 9 Ekim Cuma günü Brüksel'de düzenlenen geniş katılımlı hükümet karşıtı gösterilerin ardından yaşandı.Sendikaların çağrısıyla düzenlenen ve hükümetin ekonomi politikalarının hedef alındığı protestoya, Belçika basınında yer alan tahminlere göre 30 bin ila 50 bin kişi katıldı.Yürüyüşün büyük bölümü barışçıl geçerken gösterinin ardından bazı gruplarla polis arasında çatışmalar çıktı. Olaylarda araçlar ateşe verildi, kamu ve özel mülklere zarar verildi.Güvenlik güçleri göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olayların ardından çok sayıda kişi gözaltına alınırken gözaltına alınanlar arasında çocukların da bulunduğu bildirildi.12 Ekim'de yeni bir kitlesel yürüyüş planlanmamasına rağmen kamu sektörü grevine eşlik eden gösteriler sırasında yeniden şiddet olayları yaşandı.Belçika'da kemer sıkma politikaları neden protesto ediliyor?Ülke genelinde büyüyen protestoların merkezinde, federal hükümetin kamu harcamalarını azaltma ve bütçe açığını kontrol altına alma hedefi bulunuyor.Sendikalar, hükümetin planladığı tasarruf tedbirlerinin kamu hizmetlerinin niteliğini düşüreceğini, çalışanların gelirleri üzerinde baskı oluşturacağını ve sosyal hakları zayıflatacağını savunuyor.Hükümet ise artan kamu borcu ve faiz maliyetlerini gerekçe göstererek bütçe disiplininin sağlanması gerektiğini belirtiyor.Başbakan Bart De Wever, daha önce yaptığı açıklamalarda, gerekli bütçe tedbirlerinin ertelenmesi durumunda borç yükünün büyüyeceği ve gelecek nesillerin daha ağır ekonomik maliyetlerle karşılaşacağı uyarısında bulunmuştu.Belçika hükümetinde bütçe krizi: Başbakanın konuşması iptal edildiSokaklardaki protestolar sürerken hükümet ortaklarının yeni federal bütçe üzerinde anlaşamaması, ülkedeki siyasi belirsizliği derinleştirdi.Koalisyon partileri arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından Başbakan De Wever'in 13 Ekim Salı günü parlamentoda yapması planlanan ülkenin durumuna ilişkin konuşması iptal edildi.Belçika basınında yer alan haberlere göre, bütçe anlaşmasının ekim sonuna veya Kasım 2026'nın başına kadar gecikmesi ihtimali bulunuyor.Bütçe görüşmelerinin uzaması, koalisyon hükümetinin iç dengeleri açısından yeni bir sınav olarak değerlendiriliyor.Bir yanda kamu borcunu azaltmak için harcama kesintilerinde ısrar eden hükümet, diğer yanda sosyal hakların korunmasını isteyen sendikalar bulunuyor.Belçika'daki krizin bundan sonraki seyrini, koalisyon ortaklarının bütçe üzerinde uzlaşıp uzlaşamayacağı ve sendikaların yeni grev kararları belirleyecek.

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