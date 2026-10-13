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ABD'de lunaparkta hız treni faciası: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
ABD'de lunaparkta hız treni faciası: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
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ABD'nin Georgia eyaletindeki bir eğlence merkezinde meydana gelen hız treni kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıkları, bir... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
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ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir eğlence merkezinde meydana gelen hız treni kazası, can kaybı ve yaralanmalara yol açtı. Yerel yetkililerin açıklamasına göre, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.ABC News'in aktardığına göre olay, yerel saatle 16.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıkları, hız trenindeki bir kişinin hareket halindeki araçtan düştüğünü ve düşme anının eğlence merkezinde çekilen hatıra fotoğraflarına yansıdığını iddia etti.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kazanın ardından inceleme başlattı.Hız treni parkurun tepesinde durdurulduKazanın ardından hız treninin parkurun en yüksek noktalarından birine yakın bölgede durduğu ve yolcuların tahliye edildiği bildirildi.Tahliye çalışmalarına ilişkin görüntülerde, yolcuların yüksek noktada duran hız treninden çıkarıldığı anlar yer aldı.Kazanın nasıl meydana geldiği ve hayatını kaybeden kişinin hangi koşullarda araçtan düştüğü henüz kesinlik kazanmadı.Eğlence merkezindeki diğer oyuncaklar kapatıldıOlayın ardından eğlence merkezindeki benzer hız trenleri ve eğlence düzenekleri geçici olarak hizmet dışı bırakıldı.Yetkililerin kazanın nedenini belirlemek amacıyla inceleme yürüttüğü belirtilirken, hız treninde teknik bir arıza veya güvenlik sistemlerinde sorun bulunup bulunmadığına ilişkin henüz doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.Hayatını kaybeden kişinin kimliği, yaralıların kesin sayısı ve sağlık durumları hakkında da ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/17-saatlik-ucusta-tahtakurusu-panigi-yolcular-isirildi-sefer-iptal-edildi-1109490477.html
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ABD'de lunaparkta hız treni faciası: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
ABD'nin Georgia eyaletindeki bir eğlence merkezinde meydana gelen hız treni kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıkları, bir kişinin hız treninden düştüğünü ve olay anının hatıra fotoğraflarına yansıdığını öne sürdü.
ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir eğlence merkezinde meydana gelen hız treni kazası, can kaybı ve yaralanmalara yol açtı. Yerel yetkililerin açıklamasına göre, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
ABC News'in
aktardığına göre olay, yerel saatle 16.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıkları, hız trenindeki bir kişinin hareket halindeki araçtan düştüğünü ve düşme anının eğlence merkezinde çekilen hatıra fotoğraflarına yansıdığını iddia etti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kazanın ardından inceleme başlattı.
Hız treni parkurun tepesinde durduruldu
Kazanın ardından hız treninin parkurun en yüksek noktalarından birine yakın bölgede durduğu ve yolcuların tahliye edildiği bildirildi.
Tahliye çalışmalarına ilişkin görüntülerde, yolcuların yüksek noktada duran hız treninden çıkarıldığı anlar yer aldı.
Kazanın nasıl meydana geldiği ve hayatını kaybeden kişinin hangi koşullarda araçtan düştüğü henüz kesinlik kazanmadı.
Eğlence merkezindeki diğer oyuncaklar kapatıldı
Olayın ardından eğlence merkezindeki benzer hız trenleri ve eğlence düzenekleri geçici olarak hizmet dışı bırakıldı.
Yetkililerin kazanın nedenini belirlemek amacıyla inceleme yürüttüğü belirtilirken, hız treninde teknik bir arıza veya güvenlik sistemlerinde sorun bulunup bulunmadığına ilişkin henüz doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.
Hayatını kaybeden kişinin kimliği, yaralıların kesin sayısı ve sağlık durumları hakkında da ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.