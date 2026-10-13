Bahçeli'den fon krizi açıklaması: 'Hiçbir yolsuzluk hukuk önünde koruma görmemeli'

Türkiye kamuda ve siyasette arınma ve aklanma dönemindedir. Belediyedeki yolsuzlukların ülke düzeyinde yayıldığı dönemde siyaset adına bunun üstünün örtülmesine, kamu malına zarar verenlerin masumlaştırılmasına fırsat verilmemeli. Sermaye piyasasındaki gelişmelerde, hakemlik camiasında yaşananlar soruşturulmalı. Türkiye her bakımdan gayri hukuki unsurlardan arınmalı. Hiçbir yolsuzluk hukuk önünde koruma görmemeli, görmemektedir.