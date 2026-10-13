Bahçeli'den fon krizi açıklaması: 'Hiçbir yolsuzluk hukuk önünde koruma görmemeli'
10:51 13.10.2026 (güncellendi: 11:23 13.10.2026)
© Didem MenteMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
© Didem Mente
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon ve hakemler soruşturmalarına dair "Sermaye piyasasındaki gelişmelerde, hakemlik camiasında yaşananlar soruşturulmalı. Türkiye her bakımdan gayri hukuki unsurlardan arınmalı. Hiçbir yolsuzluk hukuk önünde koruma görmemeli, görmemektedir." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu:
Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesine imkan sağlanmalıdır. Husi saldırıları sivil kayıplara yol açtı. Bu saldırılar bölgenin huzurunu hedef almaktadır. Temennimiz Husilerin saldırılarına son vermesidir.
Bizim arzumuz Yunan Rum ekseninin gereksiz şovdan uzaklaşmasıdır. Atina'daki acemi siyasetçilerin Türk dostluğunun İsrail'in satacağı silahtan daha güçlü olduğunu idrak etmeli.
Türkiye kamuda ve siyasette arınma ve aklanma döneminde
Türkiye kamuda ve siyasette arınma ve aklanma dönemindedir. Belediyedeki yolsuzlukların ülke düzeyinde yayıldığı dönemde siyaset adına bunun üstünün örtülmesine, kamu malına zarar verenlerin masumlaştırılmasına fırsat verilmemeli. Sermaye piyasasındaki gelişmelerde, hakemlik camiasında yaşananlar soruşturulmalı. Türkiye her bakımdan gayri hukuki unsurlardan arınmalı. Hiçbir yolsuzluk hukuk önünde koruma görmemeli, görmemektedir.
Yargı işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya yönelik yasal süreç de başlamış bulunmaktadır.
Devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı talan edeni kamuoyuna açıklamalıdır. Netleşmiş konular milletimizle paylaşılmalı, belediyedeki yolsuzlukların boyutu vatandaşın bilgisine sunulmalıdır. Toplumsal kafa karışıklığı önlenmelidir
Fransa'daki öğrenci protestoları
Öğretmen açığı, eğitimde fırsat eşitliği talebi ile sokaklara inen gençler esasen geleceklerinden kaygı duyduklarını ortaya koymaktadır. Gençlerin kitlesel şekilde sokaklara inmesi toplumsal huzur ikliminin bozulacağına işaret etmektedir. 1968 olaylarını 2018'deki sarı yeleklileri hatırlatan gösteriler, eylemlerin Fransa'dan başlayarak diğer Avrupa ülkelerine de yayılma potansiyelini göstermektedir. Polis müdahalelerindeki ağır yaralama ve binlerce kişinin gözaltına alınması başka ülkelere demokrasi dersi verenlerin aynı ilkeleri nasıl görmezden geldiğini göstermiştir.