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Fransa'da lise protestolarında son durum: Polis karakolunu ateşe vermeye çalıştılar
Fransa'da lise protestolarında son durum: Polis karakolunu ateşe vermeye çalıştılar
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Fransa'nın Bordeaux kentinde lise öğrencilerinin protestoları sırasında yaklaşık 30 kişilik bir grubun polis karakolunu ateşe vermeye teşebbüs ettiği... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
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Fransız radyo istasyonu Ici'nin Polis Sendikası İttifakı'na dayandırdığı habere göre, Bordeaux'daki lise protestolarına katılan bir grup, gösteri sırasında polis karakolunu ateşe vermeye çalıştı.Haberde, yaklaşık 30 kişiden oluşan grubun protesto yürüyüşünden ayrılarak yanan bir barikatı karakolun eski ziyaretçi girişine doğru fırlattığı belirtildi. Olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı ve alevlerin karakol binasının içine ulaşmadığı aktarıldı.Haberde, yaklaşık 30 kişiden oluşan grubun protesto yürüyüşünden ayrılarak yanan bir barikatı karakolun eski ziyaretçi girişine doğru fırlattığı belirtildi. Olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı ve alevlerin karakol binasının içine ulaşmadığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/maduro-10-yildan-muebbete-uzanan-hapis-cezasiyla-karsi-karsiya-kalabilir-iskence-amaciyla-komplo-1109407487.html
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avrupa, fransa, bordeaux

Fransa'da lise protestolarında son durum: Polis karakolunu ateşe vermeye çalıştılar

04:38 09.10.2026 (güncellendi: 04:42 09.10.2026)
© REUTERS Stephane MaheFransa'da gösteriler
Fransa'da gösteriler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
© REUTERS Stephane Mahe
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Fransa'nın Bordeaux kentinde lise öğrencilerinin protestoları sırasında yaklaşık 30 kişilik bir grubun polis karakolunu ateşe vermeye teşebbüs ettiği bildirildi.
Fransız radyo istasyonu Ici'nin Polis Sendikası İttifakı'na dayandırdığı habere göre, Bordeaux'daki lise protestolarına katılan bir grup, gösteri sırasında polis karakolunu ateşe vermeye çalıştı.
Haberde, yaklaşık 30 kişiden oluşan grubun protesto yürüyüşünden ayrılarak yanan bir barikatı karakolun eski ziyaretçi girişine doğru fırlattığı belirtildi. Olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı ve alevlerin karakol binasının içine ulaşmadığı aktarıldı.
Haberde, yaklaşık 30 kişiden oluşan grubun protesto yürüyüşünden ayrılarak yanan bir barikatı karakolun eski ziyaretçi girişine doğru fırlattığı belirtildi. Olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı ve alevlerin karakol binasının içine ulaşmadığı aktarıldı.
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