https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/fransada-lise-protestolarinda-gerginlik-polis-karakolunu-atese-vermeye-calistilar-1109407705.html
Fransa'da lise protestolarında son durum: Polis karakolunu ateşe vermeye çalıştılar
Fransa'da lise protestolarında son durum: Polis karakolunu ateşe vermeye çalıştılar
Sputnik Türkiye
Fransa'nın Bordeaux kentinde lise öğrencilerinin protestoları sırasında yaklaşık 30 kişilik bir grubun polis karakolunu ateşe vermeye teşebbüs ettiği... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T04:38+0300
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Fransız radyo istasyonu Ici'nin Polis Sendikası İttifakı'na dayandırdığı habere göre, Bordeaux'daki lise protestolarına katılan bir grup, gösteri sırasında polis karakolunu ateşe vermeye çalıştı.Haberde, yaklaşık 30 kişiden oluşan grubun protesto yürüyüşünden ayrılarak yanan bir barikatı karakolun eski ziyaretçi girişine doğru fırlattığı belirtildi. Olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı ve alevlerin karakol binasının içine ulaşmadığı aktarıldı.Haberde, yaklaşık 30 kişiden oluşan grubun protesto yürüyüşünden ayrılarak yanan bir barikatı karakolun eski ziyaretçi girişine doğru fırlattığı belirtildi. Olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı ve alevlerin karakol binasının içine ulaşmadığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/maduro-10-yildan-muebbete-uzanan-hapis-cezasiyla-karsi-karsiya-kalabilir-iskence-amaciyla-komplo-1109407487.html
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avrupa, fransa, bordeaux
Fransa'da lise protestolarında son durum: Polis karakolunu ateşe vermeye çalıştılar
04:38 09.10.2026 (güncellendi: 04:42 09.10.2026)
Fransa'nın Bordeaux kentinde lise öğrencilerinin protestoları sırasında yaklaşık 30 kişilik bir grubun polis karakolunu ateşe vermeye teşebbüs ettiği bildirildi.
Fransız radyo istasyonu Ici'nin Polis Sendikası İttifakı'na dayandırdığı habere göre, Bordeaux'daki lise protestolarına katılan bir grup, gösteri sırasında polis karakolunu ateşe vermeye çalıştı.
Haberde, yaklaşık 30 kişiden oluşan grubun protesto yürüyüşünden ayrılarak yanan bir barikatı karakolun eski ziyaretçi girişine doğru fırlattığı belirtildi. Olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı ve alevlerin karakol binasının içine ulaşmadığı aktarıldı.
Haberde, yaklaşık 30 kişiden oluşan grubun protesto yürüyüşünden ayrılarak yanan bir barikatı karakolun eski ziyaretçi girişine doğru fırlattığı belirtildi. Olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı ve alevlerin karakol binasının içine ulaşmadığı aktarıldı.