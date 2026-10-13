https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/arda-turandan-a-milli-takim-aciklamasi-gercekten-heyecan-verici-1109511183.html
Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması: 'Gerçekten heyecan verici'
Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması: 'Gerçekten heyecan verici'
Sputnik Türkiye
Eski milli futbolcu ve teknik direktör Arda Turan, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için adının geçmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T19:09+0300
2026-10-13T19:09+0300
2026-10-13T19:09+0300
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Arda Turan, Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından milli takım teknik direktörlüğü için adının gündeme gelmesi hakkında konuştu.Milli takımın her seviyesinde forma giydiğini hatırlatan Turan, “Bir insan için ne kadar büyük bir onur olduğunu anlatamam. Milli takımın daha önce her seviyesinde oynamış biri olarak yaşadığım onuru, hissiyatları anlatmam mümkün değil. Bir başka şey de uzun zaman sonra ismimin üzerinde insanların birleştiğini görmek gerçekten heyecan verici” dedi.Ülkesini ve bayrağını çok sevdiğini vurgulayan Turan, ''Neler hissettiğimi anlatamam. Bunu kalbimden söylüyorum, ülkemi, bayrağımı ne kadar çok sevdiğimi. Ama aynı zamanda ülkemize yardım etmek, ülkemiz için çalışmak, ülkenizin bayrağını göğsünüzde taşımaktan daha farklı yollarla olabilir. Bazen ülkenizin bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandırıp ülkenizi temsil edebilirsiniz. Ülkemdeki bu teveccüh için sonsuz teşekkürler sunuyorum'' açıklamasında bulundu.Turan, “Tarihte ilk kez Avrupa'da şampiyon olmuş bir Türk hoca olarak yıllar önce Fatih Terim'in Fiorentina'ya, Milan'a götürdüğü bayrağı, elime aldığımı düşünüyorum ve bu temsil görevini böyle yapmanın ülkemiz adına daha kıymetli ve faydalı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/vincenzo-montelladan-veda-mesaji-her-guzel-hikayenin-bir-sonu-vardir-1109453908.html
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arda turan, a milli futbol takımı, maç, maç yayını, türk milli takımı, milli takım, a milli futbol takımı
arda turan, a milli futbol takımı, maç, maç yayını, türk milli takımı, milli takım, a milli futbol takımı
Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması: 'Gerçekten heyecan verici'
Eski milli futbolcu ve teknik direktör Arda Turan, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için adının geçmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, uzun zaman sonra ismi üzerinde insanların birleşmesini heyecan verici bulduğunu ancak ülkesine hizmet etmenin farklı yolları olduğunu söyledi.
Arda Turan, Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından milli takım teknik direktörlüğü için adının gündeme gelmesi hakkında konuştu.
Milli takımın her seviyesinde forma giydiğini hatırlatan Turan, “Bir insan için ne kadar büyük bir onur olduğunu anlatamam. Milli takımın daha önce her seviyesinde oynamış biri olarak yaşadığım onuru, hissiyatları anlatmam mümkün değil. Bir başka şey de uzun zaman sonra ismimin üzerinde insanların birleştiğini görmek gerçekten heyecan verici” dedi.
Ülkesini ve bayrağını çok sevdiğini vurgulayan Turan, ''Neler hissettiğimi anlatamam. Bunu kalbimden söylüyorum, ülkemi, bayrağımı ne kadar çok sevdiğimi. Ama aynı zamanda ülkemize yardım etmek, ülkemiz için çalışmak, ülkenizin bayrağını göğsünüzde taşımaktan daha farklı yollarla olabilir. Bazen ülkenizin bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandırıp ülkenizi temsil edebilirsiniz. Ülkemdeki bu teveccüh için sonsuz teşekkürler sunuyorum'' açıklamasında bulundu.
Turan, “Tarihte ilk kez Avrupa'da şampiyon olmuş bir Türk hoca olarak yıllar önce Fatih Terim'in Fiorentina'ya, Milan'a götürdüğü bayrağı, elime aldığımı düşünüyorum ve bu temsil görevini böyle yapmanın ülkemiz adına daha kıymetli ve faydalı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.