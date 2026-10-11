https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/vincenzo-montelladan-veda-mesaji-her-guzel-hikayenin-bir-sonu-vardir-1109453908.html
Vincenzo Montella'dan veda mesajı: 'Her güzel hikayenin bir sonu vardır'
Vincenzo Montella'dan veda mesajı: 'Her güzel hikayenin bir sonu vardır'
Sputnik Türkiye
Vincenzo Montella, sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla Türkiye’ye veda etti. 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T16:10+0300
2026-10-11T16:10+0300
2026-10-11T16:10+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
vincenzo montella
türkiye
türkiye cumhuriyeti
türkiye futbol federasyonu
türk milli takımı
milli takım
a milli futbol takımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1d/1109111704_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dba99938f71a14b833d312410e9c3180.jpg
A Milli Futbol Takımı'nda yolların ayrıldığı Vincenzo Montella, milli takıma veda mesajı yayımladı.Montella, sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/adana-demirspordan-vincenzo-montella-aciklamasi-1109398344.html
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1d/1109111704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c2f52eea5d21814597dfb19c957f8b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff), vincenzo montella, türkiye, türkiye cumhuriyeti, türkiye futbol federasyonu, türk milli takımı, milli takım, a milli futbol takımı
türkiye futbol federasyonu (tff), vincenzo montella, türkiye, türkiye cumhuriyeti, türkiye futbol federasyonu, türk milli takımı, milli takım, a milli futbol takımı
Vincenzo Montella'dan veda mesajı: 'Her güzel hikayenin bir sonu vardır'
Vincenzo Montella, sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla Türkiye’ye veda etti.
A Milli Futbol Takımı'nda yolların ayrıldığı Vincenzo Montella, milli takıma veda mesajı yayımladı.
Montella, sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında, şu ifadeleri kullandı:
Her güzel hikâyenin bir sonu vardır ancak bazı yolculuklar, futbolun çok ötesinde izler bırakır. Türkiye A Millî Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapmak benim için büyük bir onurdu. Üç yıl önce bu güzel ülkenin millî takımını yönetmek üzere göreve getirildim. Bu nedenle, yolculuğumuzun başlangıcında bana inanan, güvenlerini ve takdirlerini esirgemeyen dönemin Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi’ye ve ekibine yürekten teşekkür etmek istiyorum. Özverili mücadeleleri, emekleri ve bağlılıkları için oyuncularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Teknik direktörlük görevimin sona ermesinin ardından kendilerinden aldığım sayısız sevgi dolu mesaj, aramızdaki bu güçlü bağın bir kez daha kanıtı oldu. Bitmek bilmeyen emekleri için teknik ekibime ve tüm çalışma arkadaşlarıma; bana duydukları güven için Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na ve Türkiye Futbol Federasyonu’na; her şeyden önemlisi, eşsiz tutkuları ve dünyanın dört bir yanında bizlere verdikleri destek için taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte unutulmaz anlar yaşadık, tarihî başarılara imza attık, zorlukların üstesinden geldik ve bu ülkenin tarihinde özel bir hikâye yazdık. Tüm bu anıları ve Türk halkının bana hissettirdiği sıcaklığı her zaman kalbimde taşıyacağım. Futbol yalnızca sonuçlardan ve kupalardan ibaret değildir. Bana göre, bir teknik adamın bir ülkeden ayrılırken nasıl hatırlandığı, sahada elde ettiği başarılar kadar önemlidir. Oyuncularımla ve teknik ekibimle birlikte yaşattığımız o unutulmaz duygular sayesinde Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum. Teşekkürler Türkiye. Kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak.