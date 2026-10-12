https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/ukraynada-azov-bunyesinde-yeni-bir-parali-asker-birligi-kuruldu-1109484606.html

Ukrayna’da ‘Azov’ bünyesinde yeni bir paralı asker birliği kuruldu

Ukrayna’da ‘Azov’ bünyesinde yeni bir paralı asker birliği kuruldu

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı'nın, Ukrayna Ulusal Muhafızları Azov* Kolordusu bünyesinde yabancı paralı askerlerden oluşan yeni bir askeri birlik... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T22:34+0300

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2026-10-12T22:34+0300

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Rus güvenlik güçlerinden adı açıklanmayan bir kaynağın Rus basınına verdiği bilgiye göre, Ukrayna Ulusal Muhafızları Azov* Kolordusu bünyesinde yabancı paralı askerlerden oluşan yeni bir alay kuruldu.Kaynak, “Ukrayna Ulusal Muhafızları Azov* Kolordusu bünyesinde, Üçüncü Uluslararası Tabur bazında 52. Uluslararası Taarruz Alayı kuruldu. Ukrayna komutanlığı, ayrı paralı asker birlikleri oluşturarak yabancı gönüllülerin saflara katılımını artırmayı amaçlıyor” diye konuştu.Kaynak ayrıca, alayın çekirdeğini neo-Nazilerin oluşturacağına dikkat çekti.Ukrayna Ulusal Muhafızları Birinci Azov* Kolordusu Mart 2025'te 12. Azov* Özel Kuvvetler Tugayı bazında kurulmuş olup komutanı Denis Prokopenko'dur.* Rusya'da yasaklanmış olan terör örgütü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/tusk-ukrayna-ordusu-rusyanin-yeni-stratejisi-nedeniyle-rekor-duzeyde-kayip-veriyor-1108843825.html

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ukrayna, ukrayna ulusal muhafızları, azov, azov taburu, alay, paralı asker