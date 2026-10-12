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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/ukraynada-azov-bunyesinde-yeni-bir-parali-asker-birligi-kuruldu-1109484606.html
Ukrayna’da ‘Azov’ bünyesinde yeni bir paralı asker birliği kuruldu
Ukrayna’da ‘Azov’ bünyesinde yeni bir paralı asker birliği kuruldu
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı'nın, Ukrayna Ulusal Muhafızları Azov* Kolordusu bünyesinde yabancı paralı askerlerden oluşan yeni bir askeri birlik... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T22:34+0300
2026-10-12T22:34+0300
dünya
ukrayna
ukrayna ulusal muhafızları
azov
azov taburu
alay
paralı asker
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Rus güvenlik güçlerinden adı açıklanmayan bir kaynağın Rus basınına verdiği bilgiye göre, Ukrayna Ulusal Muhafızları Azov* Kolordusu bünyesinde yabancı paralı askerlerden oluşan yeni bir alay kuruldu.Kaynak, “Ukrayna Ulusal Muhafızları Azov* Kolordusu bünyesinde, Üçüncü Uluslararası Tabur bazında 52. Uluslararası Taarruz Alayı kuruldu. Ukrayna komutanlığı, ayrı paralı asker birlikleri oluşturarak yabancı gönüllülerin saflara katılımını artırmayı amaçlıyor” diye konuştu.Kaynak ayrıca, alayın çekirdeğini neo-Nazilerin oluşturacağına dikkat çekti.Ukrayna Ulusal Muhafızları Birinci Azov* Kolordusu Mart 2025'te 12. Azov* Özel Kuvvetler Tugayı bazında kurulmuş olup komutanı Denis Prokopenko'dur.* Rusya'da yasaklanmış olan terör örgütü
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/tusk-ukrayna-ordusu-rusyanin-yeni-stratejisi-nedeniyle-rekor-duzeyde-kayip-veriyor-1108843825.html
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ukrayna, ukrayna ulusal muhafızları, azov, azov taburu, alay, paralı asker

Ukrayna’da ‘Azov’ bünyesinde yeni bir paralı asker birliği kuruldu

22:34 12.10.2026
© Flickr / U.S. Army Europe ImagesUkrayna askerleri
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
© Flickr / U.S. Army Europe Images
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı'nın, Ukrayna Ulusal Muhafızları Azov* Kolordusu bünyesinde yabancı paralı askerlerden oluşan yeni bir askeri birlik kurduğu öğrenildi.
Rus güvenlik güçlerinden adı açıklanmayan bir kaynağın Rus basınına verdiği bilgiye göre, Ukrayna Ulusal Muhafızları Azov* Kolordusu bünyesinde yabancı paralı askerlerden oluşan yeni bir alay kuruldu.
Kaynak, “Ukrayna Ulusal Muhafızları Azov* Kolordusu bünyesinde, Üçüncü Uluslararası Tabur bazında 52. Uluslararası Taarruz Alayı kuruldu. Ukrayna komutanlığı, ayrı paralı asker birlikleri oluşturarak yabancı gönüllülerin saflara katılımını artırmayı amaçlıyor” diye konuştu.
Kaynak ayrıca, alayın çekirdeğini neo-Nazilerin oluşturacağına dikkat çekti.
Ukrayna Ulusal Muhafızları Birinci Azov* Kolordusu Mart 2025'te 12. Azov* Özel Kuvvetler Tugayı bazında kurulmuş olup komutanı Denis Prokopenko'dur.
* Rusya'da yasaklanmış olan terör örgütü
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