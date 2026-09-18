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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/tusk-ukrayna-ordusu-rusyanin-yeni-stratejisi-nedeniyle-rekor-duzeyde-kayip-veriyor-1108843825.html
Tusk: Ukrayna ordusu, Rusya'nın yeni stratejisi nedeniyle rekor düzeyde kayıp veriyor
Tusk: Ukrayna ordusu, Rusya'nın yeni stratejisi nedeniyle rekor düzeyde kayıp veriyor
Sputnik Türkiye
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna ordusundaki aylık ölü ve yaralı sayısının, Rusya’nın yeni stratejisi nedeniyle 27 bine ulaştığını söyledi. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
donald tusk
polonya
ukrayna
rusya
ukrayna ordusu
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, parlamentoda yaptığı konuşmada Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmadaki asker kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Polonya merkezli Interia Wydarzenia portalının aktardığına göre Tusk, “Ukraynalı ortaklarımız, son dönemde aylık ölü ve yaralı sayısının 27 bine ulaştığını bildirdi. Bu, en üzücü tabirle bir rekordur” dedi.Kayıplardaki artışı Rusya’nın yeni stratejisine bağlayan Tusk, özellikle jet motorlu insansız hava araçlarının etkili kullanıldığına dikkati çekti. Tusk, yalnızca Ukrayna’nın değil, şu anda diğer birçok ülkenin de bu tür İHA’lara karşı etkili mücadele yürütmeye yeterince hazır olmadığını belirtti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Aralık 2025’te yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun kayıplarının bağımsız tahminlere göre bir milyonu aştığını dile getirmişti. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov da Ukrayna'nın yalnızca 2025’te yaklaşık 500 bin asker kaybettiğini ifade etmişti.Rus hacker grubu KillNet ise ağustos ayında Ukrayna Genelkurmayına ait veri tabanını hacklediğini duyurmuş; sistemde 1.7 milyon ölü ve kayıp askere ilişkin kayıt bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/ukrayna-ordusu-yarali-askerleri-cepheye-gonderiyor-1108816282.html
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donald tusk, polonya, ukrayna, rusya, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
donald tusk, polonya, ukrayna, rusya, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Tusk: Ukrayna ordusu, Rusya'nın yeni stratejisi nedeniyle rekor düzeyde kayıp veriyor

01:20 18.09.2026
© FotoğrafPolonya Başbakanı, sığınma hakkını geçici olarak askıya almayı planladığını duyurdu
Polonya Başbakanı, sığınma hakkını geçici olarak askıya almayı planladığını duyurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© Fotoğraf
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna ordusundaki aylık ölü ve yaralı sayısının, Rusya’nın yeni stratejisi nedeniyle 27 bine ulaştığını söyledi.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, parlamentoda yaptığı konuşmada Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmadaki asker kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Polonya merkezli Interia Wydarzenia portalının aktardığına göre Tusk, “Ukraynalı ortaklarımız, son dönemde aylık ölü ve yaralı sayısının 27 bine ulaştığını bildirdi. Bu, en üzücü tabirle bir rekordur” dedi.
Kayıplardaki artışı Rusya’nın yeni stratejisine bağlayan Tusk, özellikle jet motorlu insansız hava araçlarının etkili kullanıldığına dikkati çekti. Tusk, yalnızca Ukrayna’nın değil, şu anda diğer birçok ülkenin de bu tür İHA’lara karşı etkili mücadele yürütmeye yeterince hazır olmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Aralık 2025’te yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun kayıplarının bağımsız tahminlere göre bir milyonu aştığını dile getirmişti. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov da Ukrayna'nın yalnızca 2025’te yaklaşık 500 bin asker kaybettiğini ifade etmişti.
Rus hacker grubu KillNet ise ağustos ayında Ukrayna Genelkurmayına ait veri tabanını hacklediğini duyurmuş; sistemde 1.7 milyon ölü ve kayıp askere ilişkin kayıt bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
‘Ukrayna ordusu yaralı askerleri cepheye gönderiyor’
16 Eylül, 20:30
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