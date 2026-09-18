https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/tusk-ukrayna-ordusu-rusyanin-yeni-stratejisi-nedeniyle-rekor-duzeyde-kayip-veriyor-1108843825.html

Tusk: Ukrayna ordusu, Rusya'nın yeni stratejisi nedeniyle rekor düzeyde kayıp veriyor

Tusk: Ukrayna ordusu, Rusya'nın yeni stratejisi nedeniyle rekor düzeyde kayıp veriyor

Sputnik Türkiye

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna ordusundaki aylık ölü ve yaralı sayısının, Rusya’nın yeni stratejisi nedeniyle 27 bine ulaştığını söyledi. 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T01:20+0300

2026-09-18T01:20+0300

2026-09-18T01:20+0300

ukrayna kri̇zi̇

donald tusk

polonya

ukrayna

rusya

ukrayna ordusu

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, parlamentoda yaptığı konuşmada Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmadaki asker kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Polonya merkezli Interia Wydarzenia portalının aktardığına göre Tusk, “Ukraynalı ortaklarımız, son dönemde aylık ölü ve yaralı sayısının 27 bine ulaştığını bildirdi. Bu, en üzücü tabirle bir rekordur” dedi.Kayıplardaki artışı Rusya’nın yeni stratejisine bağlayan Tusk, özellikle jet motorlu insansız hava araçlarının etkili kullanıldığına dikkati çekti. Tusk, yalnızca Ukrayna’nın değil, şu anda diğer birçok ülkenin de bu tür İHA’lara karşı etkili mücadele yürütmeye yeterince hazır olmadığını belirtti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Aralık 2025’te yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun kayıplarının bağımsız tahminlere göre bir milyonu aştığını dile getirmişti. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov da Ukrayna'nın yalnızca 2025’te yaklaşık 500 bin asker kaybettiğini ifade etmişti.Rus hacker grubu KillNet ise ağustos ayında Ukrayna Genelkurmayına ait veri tabanını hacklediğini duyurmuş; sistemde 1.7 milyon ölü ve kayıp askere ilişkin kayıt bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/ukrayna-ordusu-yarali-askerleri-cepheye-gonderiyor-1108816282.html

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donald tusk, polonya, ukrayna, rusya, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)