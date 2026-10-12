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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/taylandda-duzenlenen-yarismada-turkiyeyi-temsil-eden-dilhan-divrikli-dunyanin-en-yakisikli-erkegi-1109464979.html
Tayland'da düzenlenen yarışmada Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi
Tayland'da düzenlenen yarışmada Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi
Sputnik Türkiye
Tayland'da düzenlenen yarışmada Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, rakiplerini geride bırakarak dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi. Divrikli, Mister... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T10:49+0300
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yaşam
tayland
nijerya
filipinler
dilhan divrikli
güzellik yarışması
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Dünyanın dört bir yanından yarışmacıların katıldığı Mister Global 2026'nın kazananı Türkiye'den çıktı.2014 yılından bu yana Tayland'da düzenlenen Mister Global yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, dünya birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.Uluslararası erkek güzellik yarışmalarının prestijli organizasyonlarından biri olan Mister Global 2026'da dünyanın dört bir yanından gelen adaylar podyumda birincilik mücadelesi verdi.Yaklaşık 10 gün süren kamp dönemi boyunca çeşitli etkinlik, sunum ve değerlendirme aşamalarından geçen yarışmacılar, final gecesinde sahne performanslarıyla jüri karşısına çıktı.Tayland'ın Nonthaburi kentindeki MCC Hall'da gerçekleştirilen büyük finalde, Nijerya ve Filipinler temsilcileriyle birlikte son üçe kalan Dilhan Divrikli, sergilediği performansla rakiplerini geride bırakarak Mister Global 2026 unvanının sahibi oldu.Kazananlar belli olduYarışmada, Nijerya temsilcisi Bethel Mbamara ikinci, Filipinler temsilcisi MJ Ordillano ise üçüncü sırada yer aldı. Venezuela temsilcisi Alejandro Quintero ve Hmong topluluğunu temsil eden Anthony Moua da ilk beşe giren diğer isimler oldu.Dilhan Divrikli kimdir?Daha önce Türkiye'de düzenlenen modellik yarışmalarında dereceler elde eden Divrikli, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesiyle köklü aile bağlarına sahip olup yaşamını Belçika'nın başkenti Brüksel'de sürdürüyor.Dört dil konuşabildiği belirtilen Divrikli'nin modelliğin yanı sıra oyunculukla da ilgilendiği ve gelecekte profesyonel oyunculuk kariyeri hedeflediği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/real-madridin-yildizi-vinicius-junior-estetik-yaptirdi-brezilyali-ismi-gorenler-taniyamadi-1107442100.html
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tayland, nijerya, filipinler, dilhan divrikli, güzellik yarışması
tayland, nijerya, filipinler, dilhan divrikli, güzellik yarışması

Tayland'da düzenlenen yarışmada Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi

10:49 12.10.2026
© Fotoğraf : Sosyal medyaDilhan Divrikli
Dilhan Divrikli - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Tayland'da düzenlenen yarışmada Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, rakiplerini geride bırakarak dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi. Divrikli, Mister Global 2026 unvanını kazandı.
Dünyanın dört bir yanından yarışmacıların katıldığı Mister Global 2026'nın kazananı Türkiye'den çıktı.
2014 yılından bu yana Tayland'da düzenlenen Mister Global yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, dünya birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.
Uluslararası erkek güzellik yarışmalarının prestijli organizasyonlarından biri olan Mister Global 2026'da dünyanın dört bir yanından gelen adaylar podyumda birincilik mücadelesi verdi.
Yaklaşık 10 gün süren kamp dönemi boyunca çeşitli etkinlik, sunum ve değerlendirme aşamalarından geçen yarışmacılar, final gecesinde sahne performanslarıyla jüri karşısına çıktı.
Tayland'ın Nonthaburi kentindeki MCC Hall'da gerçekleştirilen büyük finalde, Nijerya ve Filipinler temsilcileriyle birlikte son üçe kalan Dilhan Divrikli, sergilediği performansla rakiplerini geride bırakarak Mister Global 2026 unvanının sahibi oldu.

Kazananlar belli oldu

Yarışmada, Nijerya temsilcisi Bethel Mbamara ikinci, Filipinler temsilcisi MJ Ordillano ise üçüncü sırada yer aldı. Venezuela temsilcisi Alejandro Quintero ve Hmong topluluğunu temsil eden Anthony Moua da ilk beşe giren diğer isimler oldu.

Dilhan Divrikli kimdir?

Daha önce Türkiye'de düzenlenen modellik yarışmalarında dereceler elde eden Divrikli, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesiyle köklü aile bağlarına sahip olup yaşamını Belçika'nın başkenti Brüksel'de sürdürüyor.
Dört dil konuşabildiği belirtilen Divrikli'nin modelliğin yanı sıra oyunculukla da ilgilendiği ve gelecekte profesyonel oyunculuk kariyeri hedeflediği öğrenildi.
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