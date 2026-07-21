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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/real-madridin-yildizi-vinicius-junior-estetik-yaptirdi-brezilyali-ismi-gorenler-taniyamadi-1107442100.html
Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior estetik yaptırdı: Brezilyalı ismi görenler tanıyamadı
Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior estetik yaptırdı: Brezilyalı ismi görenler tanıyamadı
Sputnik Türkiye
Ünlü futbolcu Vinicius Junior’ın, ülkesine döndükten sonra bir güzellik kliniğinde estetik işlem yaptırdığı öne sürüldü. Brezilyalı yıldızın işlem sonrası... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T20:30+0300
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spor
vinicius junior
real madrid
arda güler
estetik
estetik operasyon
estetik cerrahi
estetik ameliyat
gelişmiş yüz kozmetiği ve estetik ameliyat merkezi
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Real Madrid'de forma giyen 26 yaşındaki Vinicius Junior'ın çene hatlarını belirginleştirmek amacıyla dolgu işlemi yaptırdığı iddia edildi.Ünlü dermatolog Dr. Alessandro Alarcao'nun özel işlem için Miami'den Brezilya'ya geldiği öne sürülürken, kliniğin ziyaret sırasında diğer hastalara kapatıldığı ve çalışanlara fotoğraf ya da video çekme yasağı getirildiği belirtildi.Vinicius Junior'ın işlem sonrası görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar futbolcunun görünümünün büyük ölçüde değiştiğini savundu. Brezilyalı futbolcunun ise iddialarla ilgili henüz kamuoyuna açıklama yapmadığı bildirildi.
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vinicius junior, real madrid, arda güler, estetik, estetik operasyon, estetik cerrahi, estetik ameliyat, gelişmiş yüz kozmetiği ve estetik ameliyat merkezi
vinicius junior, real madrid, arda güler, estetik, estetik operasyon, estetik cerrahi, estetik ameliyat, gelişmiş yüz kozmetiği ve estetik ameliyat merkezi

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior estetik yaptırdı: Brezilyalı ismi görenler tanıyamadı

20:30 21.07.2026
© Fotoğraf : Virginia Fonseca sosyal medyaReal Madrid'in yıldızı Vinicius Junior
Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© Fotoğraf : Virginia Fonseca sosyal medya
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Ünlü futbolcu Vinicius Junior’ın, ülkesine döndükten sonra bir güzellik kliniğinde estetik işlem yaptırdığı öne sürüldü. Brezilyalı yıldızın işlem sonrası değişen görünümü sosyal medyada gündem oldu.
Real Madrid'de forma giyen 26 yaşındaki Vinicius Junior'ın çene hatlarını belirginleştirmek amacıyla dolgu işlemi yaptırdığı iddia edildi.
Ünlü dermatolog Dr. Alessandro Alarcao'nun özel işlem için Miami'den Brezilya'ya geldiği öne sürülürken, kliniğin ziyaret sırasında diğer hastalara kapatıldığı ve çalışanlara fotoğraf ya da video çekme yasağı getirildiği belirtildi.
Vinicius Junior'ın işlem sonrası görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar futbolcunun görünümünün büyük ölçüde değiştiğini savundu. Brezilyalı futbolcunun ise iddialarla ilgili henüz kamuoyuna açıklama yapmadığı bildirildi.
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