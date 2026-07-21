https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/real-madridin-yildizi-vinicius-junior-estetik-yaptirdi-brezilyali-ismi-gorenler-taniyamadi-1107442100.html

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior estetik yaptırdı: Brezilyalı ismi görenler tanıyamadı

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior estetik yaptırdı: Brezilyalı ismi görenler tanıyamadı

Sputnik Türkiye

Ünlü futbolcu Vinicius Junior’ın, ülkesine döndükten sonra bir güzellik kliniğinde estetik işlem yaptırdığı öne sürüldü. Brezilyalı yıldızın işlem sonrası... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T20:30+0300

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spor

vinicius junior

real madrid

arda güler

estetik

estetik operasyon

estetik cerrahi

estetik ameliyat

gelişmiş yüz kozmetiği ve estetik ameliyat merkezi

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Real Madrid'de forma giyen 26 yaşındaki Vinicius Junior'ın çene hatlarını belirginleştirmek amacıyla dolgu işlemi yaptırdığı iddia edildi.Ünlü dermatolog Dr. Alessandro Alarcao'nun özel işlem için Miami'den Brezilya'ya geldiği öne sürülürken, kliniğin ziyaret sırasında diğer hastalara kapatıldığı ve çalışanlara fotoğraf ya da video çekme yasağı getirildiği belirtildi.Vinicius Junior'ın işlem sonrası görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar futbolcunun görünümünün büyük ölçüde değiştiğini savundu. Brezilyalı futbolcunun ise iddialarla ilgili henüz kamuoyuna açıklama yapmadığı bildirildi.

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vinicius junior, real madrid, arda güler, estetik, estetik operasyon, estetik cerrahi, estetik ameliyat, gelişmiş yüz kozmetiği ve estetik ameliyat merkezi