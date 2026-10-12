https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/meteoroloji-sari-kodlu-uyari-vermisti-5-ilde-saganak-ve-siddetli-ruzgar-hayati-felc-etti-1109483492.html
Meteoroloji sarı kodlu uyarı vermişti: 5 ilde sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı felç etti
Meteoroloji sarı kodlu uyarı vermişti: 5 ilde sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı felç etti
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bilecik, Malatya, Kırklareli, Gaziantep ve Mersin'de cadde ve... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T21:35+0300
2026-10-12T21:35+0300
2026-10-12T21:37+0300
türki̇ye
kırklareli
gaziantep
bilecik
meteoroloji
sağanak yağış uyarısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0c/1109483335_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d025a16fc4d13de71b4024d09d6088ab.jpg
Bilecik, Malatya, Kırklareli, Gaziantep ve Mersin'de meydana gelen sağanak yağış ile kuvvetli rüzgar günlük yaşamı, ev ve iş yerlerini ve ulaşımı etkiledi.Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aniden başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Ulaşımda aksamalara yol açan yağış sırasında sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve iş yeri tentelerinin altına sığındı.Malatya'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Kent genelinde yağışla birlikte rüzgarın da şiddetini artırması üzerine vatandaşlar durak ve sundurma altlarında korundu. Pazar gününe kadar sürecekKırklareli'nde aniden bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Yağıştan korunmak isteyenler kapalı mekanlar ile otobüs duraklarına yöneldi. Polis ve belediye ekipleri, trafiğin aksamaması için kavşak ve ana arterlerde güvenlik önlemleri aldı. Hava sıcaklığının 20 derece civarında seyrettiği kentte, yağışlı havanın 18 Ekim Pazar gününe kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.Gaziantep'te aralıklarla etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kent genelinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, hazırlıksız yakalananlar iş yerleri ile kapalı alanlara sığındı. Araç sürücüleri ise su birikintileri nedeniyle yollarda ilerlemekte güçlük çekti.Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi zarar gördüMersin'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Yağış nedeniyle zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araç sürücüleri ise yollarda mahsur kaldı. Saray Mahallesi'nde bulunan Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'nin de su baskınından zarar görmesi üzerine, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri müze ve çevresindeki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/icisleri-bakanligindan-sari-kodlu-uyari-kuvvetli-saganak-geliyor-iste-uyari-yapilan-iller-1109477028.html
türki̇ye
kırklareli
gaziantep
bilecik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0c/1109483335_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_40413cc501ebed6e4dc35d09093e3449.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kırklareli, gaziantep, bilecik, meteoroloji, sağanak yağış uyarısı
kırklareli, gaziantep, bilecik, meteoroloji, sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji sarı kodlu uyarı vermişti: 5 ilde sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı felç etti
21:35 12.10.2026 (güncellendi: 21:37 12.10.2026)
Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bilecik, Malatya, Kırklareli, Gaziantep ve Mersin'de cadde ve sokaklar suyla dolarken, Mersin Silifke'de ev, iş yerleri ve tarihi Atatürk Evi Müzesi'ni su bastı. Ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Bilecik, Malatya, Kırklareli, Gaziantep ve Mersin'de meydana gelen sağanak yağış ile kuvvetli rüzgar günlük yaşamı, ev ve iş yerlerini ve ulaşımı etkiledi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aniden başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Ulaşımda aksamalara yol açan yağış sırasında sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve iş yeri tentelerinin altına sığındı.
Malatya'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Kent genelinde yağışla birlikte rüzgarın da şiddetini artırması üzerine vatandaşlar durak ve sundurma altlarında korundu.
Pazar gününe kadar sürecek
Kırklareli'nde aniden bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Yağıştan korunmak isteyenler kapalı mekanlar ile otobüs duraklarına yöneldi. Polis ve belediye ekipleri, trafiğin aksamaması için kavşak ve ana arterlerde güvenlik önlemleri aldı. Hava sıcaklığının 20 derece civarında seyrettiği kentte, yağışlı havanın 18 Ekim Pazar gününe kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.
Gaziantep'te aralıklarla etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kent genelinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, hazırlıksız yakalananlar iş yerleri ile kapalı alanlara sığındı. Araç sürücüleri ise su birikintileri nedeniyle yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi zarar gördü
Mersin'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Yağış nedeniyle zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araç sürücüleri ise yollarda mahsur kaldı. Saray Mahallesi'nde bulunan Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'nin de su baskınından zarar görmesi üzerine, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri müze ve çevresindeki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.