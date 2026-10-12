https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/meteoroloji-sari-kodlu-uyari-vermisti-5-ilde-saganak-ve-siddetli-ruzgar-hayati-felc-etti-1109483492.html

Meteoroloji sarı kodlu uyarı vermişti: 5 ilde sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı felç etti

Meteoroloji sarı kodlu uyarı vermişti: 5 ilde sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı felç etti

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bilecik, Malatya, Kırklareli, Gaziantep ve Mersin'de cadde ve... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T21:35+0300

2026-10-12T21:35+0300

2026-10-12T21:37+0300

türki̇ye

kırklareli

gaziantep

bilecik

meteoroloji

sağanak yağış uyarısı

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Bilecik, Malatya, Kırklareli, Gaziantep ve Mersin'de meydana gelen sağanak yağış ile kuvvetli rüzgar günlük yaşamı, ev ve iş yerlerini ve ulaşımı etkiledi.Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aniden başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Ulaşımda aksamalara yol açan yağış sırasında sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve iş yeri tentelerinin altına sığındı.Malatya'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Kent genelinde yağışla birlikte rüzgarın da şiddetini artırması üzerine vatandaşlar durak ve sundurma altlarında korundu. Pazar gününe kadar sürecekKırklareli'nde aniden bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Yağıştan korunmak isteyenler kapalı mekanlar ile otobüs duraklarına yöneldi. Polis ve belediye ekipleri, trafiğin aksamaması için kavşak ve ana arterlerde güvenlik önlemleri aldı. Hava sıcaklığının 20 derece civarında seyrettiği kentte, yağışlı havanın 18 Ekim Pazar gününe kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.Gaziantep'te aralıklarla etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kent genelinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, hazırlıksız yakalananlar iş yerleri ile kapalı alanlara sığındı. Araç sürücüleri ise su birikintileri nedeniyle yollarda ilerlemekte güçlük çekti.Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi zarar gördüMersin'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Yağış nedeniyle zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araç sürücüleri ise yollarda mahsur kaldı. Saray Mahallesi'nde bulunan Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'nin de su baskınından zarar görmesi üzerine, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri müze ve çevresindeki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/icisleri-bakanligindan-sari-kodlu-uyari-kuvvetli-saganak-geliyor-iste-uyari-yapilan-iller-1109477028.html

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kırklareli, gaziantep, bilecik, meteoroloji, sağanak yağış uyarısı