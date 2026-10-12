https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/icisleri-bakanligindan-sari-kodlu-uyari-kuvvetli-saganak-geliyor-iste-uyari-yapilan-iller-1109477028.html

İçişleri Bakanlığı'ndan sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor, işte uyarı yapılan iller

İçişleri Bakanlığı'ndan sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor, işte uyarı yapılan iller

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji'nin son tahminleri doğrultusunda birçok il için sarı kodlu sağanak uyarısı yaptı. Bugün Güneydoğu ve Doğu Anadolu ile Hatay... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T16:23+0300

2026-10-12T16:23+0300

2026-10-12T16:23+0300

türki̇ye

hava durumu

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Meteoroloji'nin tahminlerine göre, salı akşamından itibaren batı bölgelerinde yağış miktarı yer yer metrekareye 21-60 kilogram seviyesine ulaşabilecek. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşları uyardı.İçişleri Bakanlığı'ndan sarı kodlu sağanak uyarısıİçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan güncel hava tahminlerini paylaştı.Açıklamaya göre, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bugün doğu ve güneydoğu bölgelerindeki bazı illerde, yarın ise batı kesimlerde etkili olacak.Sarı kodlu meteorolojik uyarı, hava koşullarının potansiyel tehlike oluşturabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.Bugün hangi illerde kuvvetli sağanak bekleniyor?Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre bugün Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Yağışların ayrıca Elazığ'ın doğu kesimleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.Bu bölgelerde yağışların aralıklarla kuvvetlenebileceği belirtilirken özellikle ani sel ve su baskını riskine dikkat çekildi.Meteoroloji, yağışlarla birlikte yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgâr görülebileceği konusunda da uyarıda bulundu.Salı günü Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli yağış bekleniyor13 Ekim Salı günü ise kuvvetli yağışların yurdun batı kesimlerinde etkili olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, salı akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.Yağış uyarısı yapılan bölgeler arasında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illerinin yanı sıra Balıkesir'in kuzey ve batı kesimleri bulunuyor.İzmir'in kıyı ilçeleri ile Manisa'nın batı ilçelerinde de kuvvetli sağanak bekleniyor.

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