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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/kremlinden-trumpin-cagrisina-destek-zelenskiy-savasi-bitirecek-siyasi-iradeyi-gostermiyor-1109460892.html
Kremlin'den Trump'ın çağrısına destek: ‘Zelenskiy savaşı bitirecek siyasi iradeyi göstermiyor’
Kremlin'den Trump'ın çağrısına destek: ‘Zelenskiy savaşı bitirecek siyasi iradeyi göstermiyor’
Sputnik Türkiye
Kremlin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin çatışmayı sonlandırmak için gerekli siyasi iradeyi sergilemediğini, ABD Başkanı Trump'ın bu nedenle Ukrayna'da... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T07:41+0300
2026-10-12T08:01+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da iktidar değişikliği yapılması gerektiğine ilişkin sözlerini değerlendirdi.Peskov, Trump'ın Ukrayna'da yeni bir başkanın göreve gelme zamanının geldiğini belirttiğini hatırlatarak, "Çünkü Ukrayna Başkanı'nın bu savaşı durdurmak adına çok sorumlu ve zor kararlar alması gerekiyor. Zelenskiy ya bu sorumluluğu üstlenip gerekli siyasi iradeyi gösterecek ya da bunu yapmayacak. Ancak mevcut duruma baktığımızda kendisinin henüz bu iradeyi sergilemediğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.‘Saha gerçeklerinin tanınması elzem’Kremlin Sözcüsü, Moskova yönetimi açısından Kiev rejiminden bir yetkilinin sahada oluşan gerçekleri kabul etme ve barışçıl çözüme ulaşma yönünde siyasi irade göstermesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmayı defalarca çözme fırsatı yakalamasına rağmen bunu değerlendirmediğini savunmuştu. Ukrayna'nın Rusya ile uzlaşabilecek yeni bir lidere ihtiyaç duyduğunu belirten Trump, ülkede seçim yapılması çağrısında bulunmuştu.Miami'deki görüşmeler erken sonlandırıldıÖte yandan, cuma günü Miami'de ABD ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin erken sona erdiği bildirildi. Basına yansıyan haberlerde, sürecin kesintiye uğramasına Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından duyurduğu Rus dizel yakıtı anlaşmasının yol açtığı öne sürüldü.Ayrıca ABD temsilcilerinin, Rus rafinelerine yönelik saldırıların durdurulmaması halinde Ukrayna tarafına istihbarat paylaşımının kesilebileceği hususunda uyarıda bulunduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/peskov-zelenskiy-histeriye-kapildi-ve-olculu-hareket-etme-yeteneginden-yoksun-1109454251.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, sputnik, ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, donald trump, vladimir putin
rusya, kremlin, dmitriy peskov, sputnik, ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, donald trump, vladimir putin

Kremlin'den Trump'ın çağrısına destek: ‘Zelenskiy savaşı bitirecek siyasi iradeyi göstermiyor’

07:41 12.10.2026 (güncellendi: 08:01 12.10.2026)
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
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Kremlin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin çatışmayı sonlandırmak için gerekli siyasi iradeyi sergilemediğini, ABD Başkanı Trump'ın bu nedenle Ukrayna'da yeni bir lidere ihtiyaç duyulduğunu ifade ettiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da iktidar değişikliği yapılması gerektiğine ilişkin sözlerini değerlendirdi.
Peskov, Trump'ın Ukrayna'da yeni bir başkanın göreve gelme zamanının geldiğini belirttiğini hatırlatarak, "Çünkü Ukrayna Başkanı'nın bu savaşı durdurmak adına çok sorumlu ve zor kararlar alması gerekiyor. Zelenskiy ya bu sorumluluğu üstlenip gerekli siyasi iradeyi gösterecek ya da bunu yapmayacak. Ancak mevcut duruma baktığımızda kendisinin henüz bu iradeyi sergilemediğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

‘Saha gerçeklerinin tanınması elzem’

Kremlin Sözcüsü, Moskova yönetimi açısından Kiev rejiminden bir yetkilinin sahada oluşan gerçekleri kabul etme ve barışçıl çözüme ulaşma yönünde siyasi irade göstermesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmayı defalarca çözme fırsatı yakalamasına rağmen bunu değerlendirmediğini savunmuştu. Ukrayna'nın Rusya ile uzlaşabilecek yeni bir lidere ihtiyaç duyduğunu belirten Trump, ülkede seçim yapılması çağrısında bulunmuştu.

Miami'deki görüşmeler erken sonlandırıldı

Öte yandan, cuma günü Miami'de ABD ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin erken sona erdiği bildirildi. Basına yansıyan haberlerde, sürecin kesintiye uğramasına Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından duyurduğu Rus dizel yakıtı anlaşmasının yol açtığı öne sürüldü.
Ayrıca ABD temsilcilerinin, Rus rafinelerine yönelik saldırıların durdurulmaması halinde Ukrayna tarafına istihbarat paylaşımının kesilebileceği hususunda uyarıda bulunduğu kaydedildi.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Peskov: Zelenskiy histeriye kapıldı ve ölçülü hareket etme yeteneğinden yoksun
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