https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/iran-abdnin-hurmuz-bogazinin-acilmasi-icin-verdigi-yanit-yetersiz-1109466730.html

İran: ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın açılması için verdiği yanıt yetersiz

İran: ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın açılması için verdiği yanıt yetersiz

Sputnik Türkiye

İran Ulusal Güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için sunduğu yedi koşulun bir kısmının ABD tarafından kabul edildiğini, ancak Washington'ın yanıtını "yetersiz" bulduklarını söyledi.

2026-10-12T12:03+0300

2026-10-12T12:03+0300

2026-10-12T12:17+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

muhsin rızai

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İran Ulusal Güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai, Press TV'ye verdiği röportajda, ABD'nin son iki ayda Pakistan, Katar ve Irak üzerinden İran'la temasa geçtiğini söyledi. Rızai, Washington'ın yaklaşık iki hafta önce Tahran'dan önerilerini sunmasını istediğini belirtti.İran'ın ABD'ye yedi koşul ilettiğini aktaran Rızai, bu koşullar yerine getirilmediği sürece Hürmüz Boğazı'nın ABD'ye açılmayacağını ve müzakere yapılmayacağını Washington'a bildirdiklerini ifade etti.ABD'nin yanıtında bazı koşulları kabul ettiğini, diğerlerine ilişkin tutumunun ise belirsiz kaldığını söyleyen Rızai, "Amerikalılara yanıt verme aşamasında değiliz. Yanıtı onlar bize verdi ve biz bu yanıtı yetersiz buluyoruz" dedi.Rızai, sonraki aşamalara geçilebilmesi için ABD'nin belirsiz kalan konuları açıklığa kavuşturması gerektiğini kaydetti.Bekayi: ABD ile mesaj alışverişi sürüyorİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile arabulucular üzerinden mesaj alışverişinin devam ettiğini bildirdi. Bekayi, Washington'a son yaptırımlarını kaldırma çağrısında bulundu.İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında sunduğu yedi maddelik planın ülkenin meşru taleplerini içerdiğini belirten Bekayi, bunlar arasında deniz ablukasının kaldırılması, tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasının bulunduğunu söyledi.İran'ın ABD müdahalesinin ve saldırgan eylemlerinin sona erdirilmesini öncelikli gördüğünü belirten Bekayi, Tahran'ın bu tutumunu arabulucular aracılığıyla Washington'a ilettiğini ve ABD'nin son önerilerini değerlendirerek yanıt hazırladığını kaydetti.İran: Hürmüz'deki adımlarımız ABD ve İsrail'in eylemlerinin sonucuBekayi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin açıklamalarının sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini savundu.ABD'nin İran'ın boğaz üzerindeki etkisini kaybettiğini ve Hürmüz'ün artık bir baskı unsuru olmadığını ileri sürmeye devam edebileceğini söyleyen Bekayi, "Ancak biz kendi işimizi yapıyoruz" dedi.İran'ın boğazdaki adımlarının bir baskı unsuru elde etmeyi amaçlamadığını savunan Bekayi, bunların ABD ve İsrail'in eylemlerinin "doğrudan sonucu" olduğunu öne söyledi.

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