https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/emniyet-mudurlugunden-sahipsiz-hayvanlara-yonelik-talimata-dair-aciklama-personel-hakkinda-idari-1109485435.html

Emniyet Müdürlüğü'nden sahipsiz hayvanlara yönelik talimata dair açıklama: 'Personel hakkında idari inceleme başlatıldı'

Emniyet Müdürlüğü'nden sahipsiz hayvanlara yönelik talimata dair açıklama: 'Personel hakkında idari inceleme başlatıldı'

Sputnik Türkiye

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, sahipsiz hayvanlara yönelik talimata ilişkin yaptığı açıklamada 'konunun maksadını ve içeriğini tamamen gerçeğe aykırı ifadelerle... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T23:36+0300

2026-10-12T23:36+0300

2026-10-12T23:36+0300

türki̇ye

erzurum

emniyet müdürlüğü

sokak hayvanları

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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik verilen bir talimatın içeriğinin çarpıtılarak asılsız şekilde paylaşıldığını duyurdu. Emniyetten yapılan açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Açıklamada, ilgili talimatın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlandığı vurgulandı. Talimatın amacının hem sahipsiz sokak hayvanlarının korunması hem de okul, hastane, çocuk parkı, kamu kurumları ve toplu taşıma durakları gibi yaya yoğunluğu yüksek alanlarda insan sağlığını tehdit eden başıboş hayvanların daha güvenli alanlara toplanması olduğu ifade edildi. Ayrıca, emniyet mensuplarının konuya hassasiyet göstermesi ve ihbar hatlarını etkin kullanması yönünde bir hatırlatma yapıldığı aktarıldı.Bu hatırlatma metninin alt birimlerle paylaşılması esnasında, konunun amacını ve içeriğini tamamen gerçeğe aykırı ifadelerle aktaran personel hakkında idari inceleme başlatıldığı bildirildi.Ne oldu?Erzurum Valiliği başkanlığında eylül ayında toplanan İl Hayvanları Koruma Kurulu, sokak hayvanlarının kent genelinde gelişigüzel beslenmesini (bunun üreme ve kontrolsüz yaşam alanları oluşturduğu gerekçesiyle) yasakladı. Bu kapsamda mahalle muhtarları, emniyet ve jandarma birimlerinin sokaklardaki sahipsiz hayvanları tespit ederek ilgili ilçe belediyelerine bildirmesi kararlaştırıldı. Bu karar doğrultusunda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, kendi personeline yönelik resmi bir hatırlatma talimatı hazırladı. Talimatta okul, hastane, çocuk parkı gibi yaya yoğunluğunun olduğu alanlarda insan sağlığını tehdit edebilecek başıboş hayvanların daha güvenli alanlara toplanması amacıyla emniyet mensuplarının ihbar hatlarını etkin kullanması istendi. Bu yazılı talimatı alt birimlerdeki çalışma arkadaşlarına aktarmakla görevli olan bir emniyet personeli bugün konunun amacını ve içeriğinden farklı ifadelerle paylaştı. Paylaşım bazı sosyal medya hesaplarında 'Emniyetten sokak hayvanlarına yönelik sert talimat' gibi içeriklerin üretilmesiyle devam etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/meteoroloji-sari-kodlu-uyari-vermisti-5-ilde-saganak-ve-siddetli-ruzgar-hayati-felc-etti-1109483492.html

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erzurum, emniyet müdürlüğü, sokak hayvanları