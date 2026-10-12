https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisinda-fon-meselesi-gundemimizdeydi-1109480120.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabine Toplantısı'nda fon meselesi gündemimizdeydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabine Toplantısı'nda fon meselesi gündemimizdeydi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda fon meselesinin gündemlerinde yer aldığını belirtti. 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T18:26+0300

2026-10-12T18:26+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, 3 saat 20 dakikanın ardından sona erdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kabine toplantımızda ülkemizin ve milletimizin gündeminde yer alan önemli konuları istişare ettik. Bölgemizde yaşanan ve bizleri de etkileyen gelişmeler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Çalışma hayatı, sosyal politikalar ve son günlerde ülke gündemini meşgul eden fon meselesi ile ilgili güncel durum, kabinemizin ana konularıydı'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Manisa’daki elim trafik kazasında hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Manisa'daki kazada yaralanan 13 kişi taburcu edildi. 2 kişi yoğun bakımda. 13 kişinin tedavisi sürüyor'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/kabine-toplaniyor-gundemde-fon-sorusturmasi-ve-terorsuz-turkiye-var-1109461749.html

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