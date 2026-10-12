https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisinda-fon-meselesi-gundemimizdeydi-1109480120.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabine Toplantısı'nda fon meselesi gündemimizdeydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabine Toplantısı'nda fon meselesi gündemimizdeydi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda fon meselesinin gündemlerinde yer aldığını belirtti. 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T18:26+0300
2026-10-12T18:26+0300
2026-10-12T18:36+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, 3 saat 20 dakikanın ardından sona erdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kabine toplantımızda ülkemizin ve milletimizin gündeminde yer alan önemli konuları istişare ettik. Bölgemizde yaşanan ve bizleri de etkileyen gelişmeler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Çalışma hayatı, sosyal politikalar ve son günlerde ülke gündemini meşgul eden fon meselesi ile ilgili güncel durum, kabinemizin ana konularıydı'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Manisa’daki elim trafik kazasında hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Manisa'daki kazada yaralanan 13 kişi taburcu edildi. 2 kişi yoğun bakımda. 13 kişinin tedavisi sürüyor'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/kabine-toplaniyor-gundemde-fon-sorusturmasi-ve-terorsuz-turkiye-var-1109461749.html
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cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, kabine, kabine toplantısı, cumhurbaşkanlığı kabinesi
cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, kabine, kabine toplantısı, cumhurbaşkanlığı kabinesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabine Toplantısı'nda fon meselesi gündemimizdeydi
18:26 12.10.2026 (güncellendi: 18:36 12.10.2026)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda fon meselesinin gündemlerinde yer aldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, 3 saat 20 dakikanın ardından sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kabine toplantımızda ülkemizin ve milletimizin gündeminde yer alan önemli konuları istişare ettik. Bölgemizde yaşanan ve bizleri de etkileyen gelişmeler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Çalışma hayatı, sosyal politikalar ve son günlerde ülke gündemini meşgul eden fon meselesi ile ilgili güncel durum, kabinemizin ana konularıydı'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Manisa’daki elim trafik kazasında hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Manisa'daki kazada yaralanan 13 kişi taburcu edildi. 2 kişi yoğun bakımda. 13 kişinin tedavisi sürüyor'' açıklamasında bulundu.