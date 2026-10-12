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Kabine toplanıyor. Gündemde fon soruşturması ve Terörsüz Türkiye var
Kabine toplanıyor. Gündemde fon soruşturması ve Terörsüz Türkiye var
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturması ile Terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor. 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T09:24+0300
2026-10-12T09:24+0300
poli̇ti̇ka
kabine
recep tayyip erdoğan
kabine toplantısı
fon
fon soruşturması
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Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00'te Beştepe'de gerçekleştirilecek.Kabine toplanıyorToplantıda fon soruşturması ve tasfiye süreci yle ilgili değerlendirmeler yapılması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu toplantılarından çıkan sonuçların ve yapılabilecek başka kanuni düzenlemelerin değerlendirilebileceği de belirtiliyor.Terörsüz Türkiye: Yasal adımlar ne durumda?Kabine toplantısında Terörsüz Türkiye süreci de ele alınacak. Yasal adımların atılması için alınacak Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde, terör örgütünün bulunduğu bölgelerden çekilmesi ve silah bırakmasına ilişkin istihbarat raporları değerlendirilecek.Toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a dönük saldırılar ı gibi bölgesel güvenlik konuları da ele alınacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/fon-sorusturmasinda-401-milyar-tllik-cikis-440-kisi-inceleniyor-1109460594.html
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kabine, recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı, fon, fon soruşturması
kabine, recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı, fon, fon soruşturması

Kabine toplanıyor. Gündemde fon soruşturması ve Terörsüz Türkiye var

09:24 12.10.2026
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturması ile Terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor.
Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00'te Beştepe'de gerçekleştirilecek.

Kabine toplanıyor

Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye süreci yle ilgili değerlendirmeler yapılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu toplantılarından çıkan sonuçların ve yapılabilecek başka kanuni düzenlemelerin değerlendirilebileceği de belirtiliyor.

Terörsüz Türkiye: Yasal adımlar ne durumda?

Kabine toplantısında Terörsüz Türkiye süreci de ele alınacak. Yasal adımların atılması için alınacak Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde, terör örgütünün bulunduğu bölgelerden çekilmesi ve silah bırakmasına ilişkin istihbarat raporları değerlendirilecek.
Toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a dönük saldırılar ı gibi bölgesel güvenlik konuları da ele alınacak.
5 ve 50 TL - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
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