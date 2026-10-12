https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/bassavcilik-aciklama-yapti-gizli-ibareli-belgeleri-sosyal-medyadan-paylasanlara-iliskin-sorusturma-1109462156.html

Başsavcılık açıklama yaptı: 'Gizli' ibareli belgeleri sosyal medyadan paylaşanlara ilişkin soruşturma başlatıldı

Başsavcılık açıklama yaptı: 'Gizli' ibareli belgeleri sosyal medyadan paylaşanlara ilişkin soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı kurumlara yazılan müzekkerelerin sosyal medyada... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T09:29+0300

2026-10-12T09:29+0300

2026-10-12T09:51+0300

türki̇ye

türkiye

cumhuriyet başsavcılığı

sermaye piyasası kurulu (spk)

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

akın gürlek

spk

sermaye

bddk

sosyal medya

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Başsavcılık, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin açıklama yaptı.Gizlilik ihlal edildiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı kurumlara yazılan müzekkerelerin sosyal medyada paylaşılmasının "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğunu ve paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.Kurumlara talimatlar gittiBaşsavcılıktan yapılan açıklamada, "fon soruşturması" kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bankalar Birliği gibi ilgili diğer kurum ve kuruluşlara soruşturmanın aşamalarına uygun birtakım talimat ve müzekkerelerin gönderildiği belirtildi.'Gizli' ibareli belgeler paylaşıldıBazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin "gizli" ibareli belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığının görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/bakan-gurlek-fon-sorusturmasinin-detaylarini-paylasti-iade-surecinde-toplanan-paralar-ne-olacak-1109413205.html

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türkiye, cumhuriyet başsavcılığı, sermaye piyasası kurulu (spk), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, akın gürlek, spk, sermaye, bddk, sosyal medya