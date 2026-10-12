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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/bassavcilik-aciklama-yapti-gizli-ibareli-belgeleri-sosyal-medyadan-paylasanlara-iliskin-sorusturma-1109462156.html
Başsavcılık açıklama yaptı: 'Gizli' ibareli belgeleri sosyal medyadan paylaşanlara ilişkin soruşturma başlatıldı
Başsavcılık açıklama yaptı: 'Gizli' ibareli belgeleri sosyal medyadan paylaşanlara ilişkin soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı kurumlara yazılan müzekkerelerin sosyal medyada... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
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cumhuriyet başsavcılığı
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Başsavcılık, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin açıklama yaptı.Gizlilik ihlal edildiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı kurumlara yazılan müzekkerelerin sosyal medyada paylaşılmasının "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğunu ve paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.Kurumlara talimatlar gittiBaşsavcılıktan yapılan açıklamada, "fon soruşturması" kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bankalar Birliği gibi ilgili diğer kurum ve kuruluşlara soruşturmanın aşamalarına uygun birtakım talimat ve müzekkerelerin gönderildiği belirtildi.'Gizli' ibareli belgeler paylaşıldıBazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin "gizli" ibareli belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığının görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/bakan-gurlek-fon-sorusturmasinin-detaylarini-paylasti-iade-surecinde-toplanan-paralar-ne-olacak-1109413205.html
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türkiye, cumhuriyet başsavcılığı, sermaye piyasası kurulu (spk), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, akın gürlek, spk, sermaye, bddk, sosyal medya
türkiye, cumhuriyet başsavcılığı, sermaye piyasası kurulu (spk), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, akın gürlek, spk, sermaye, bddk, sosyal medya

Başsavcılık açıklama yaptı: 'Gizli' ibareli belgeleri sosyal medyadan paylaşanlara ilişkin soruşturma başlatıldı

09:29 12.10.2026 (güncellendi: 09:51 12.10.2026)
© AAİstanbul Adliye
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
© AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı kurumlara yazılan müzekkerelerin sosyal medyada paylaşılmasının "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğunu ve paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Başsavcılık, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin açıklama yaptı.
"Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesi, Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesinde düzenlenen 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen adli soruşturma işlemlerine başlanılmıştır"

Gizlilik ihlal edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı kurumlara yazılan müzekkerelerin sosyal medyada paylaşılmasının "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğunu ve paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kurumlara talimatlar gitti

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "fon soruşturması" kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bankalar Birliği gibi ilgili diğer kurum ve kuruluşlara soruşturmanın aşamalarına uygun birtakım talimat ve müzekkerelerin gönderildiği belirtildi.

'Gizli' ibareli belgeler paylaşıldı

Bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin "gizli" ibareli belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığının görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesi, Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesinde düzenlenen 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen adli soruşturma işlemlerine başlanılmıştır."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı.
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