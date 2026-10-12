https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/bassavcilik-aciklama-yapti-gizli-ibareli-belgeleri-sosyal-medyadan-paylasanlara-iliskin-sorusturma-1109462156.html
Başsavcılık açıklama yaptı: 'Gizli' ibareli belgeleri sosyal medyadan paylaşanlara ilişkin soruşturma başlatıldı
Başsavcılık açıklama yaptı: 'Gizli' ibareli belgeleri sosyal medyadan paylaşanlara ilişkin soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı kurumlara yazılan müzekkerelerin sosyal medyada... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T09:29+0300
2026-10-12T09:29+0300
2026-10-12T09:51+0300
türki̇ye
türkiye
cumhuriyet başsavcılığı
sermaye piyasası kurulu (spk)
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
akın gürlek
spk
sermaye
bddk
sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7019322a576e5a56a2e46027155ba31a.jpg
Başsavcılık, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin açıklama yaptı.Gizlilik ihlal edildiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı kurumlara yazılan müzekkerelerin sosyal medyada paylaşılmasının "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğunu ve paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.Kurumlara talimatlar gittiBaşsavcılıktan yapılan açıklamada, "fon soruşturması" kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bankalar Birliği gibi ilgili diğer kurum ve kuruluşlara soruşturmanın aşamalarına uygun birtakım talimat ve müzekkerelerin gönderildiği belirtildi.'Gizli' ibareli belgeler paylaşıldıBazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin "gizli" ibareli belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığının görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/bakan-gurlek-fon-sorusturmasinin-detaylarini-paylasti-iade-surecinde-toplanan-paralar-ne-olacak-1109413205.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_76938afbd5801bfbaa4b35db5de788c9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, cumhuriyet başsavcılığı, sermaye piyasası kurulu (spk), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, akın gürlek, spk, sermaye, bddk, sosyal medya
türkiye, cumhuriyet başsavcılığı, sermaye piyasası kurulu (spk), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, akın gürlek, spk, sermaye, bddk, sosyal medya
Başsavcılık açıklama yaptı: 'Gizli' ibareli belgeleri sosyal medyadan paylaşanlara ilişkin soruşturma başlatıldı
09:29 12.10.2026 (güncellendi: 09:51 12.10.2026)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı kurumlara yazılan müzekkerelerin sosyal medyada paylaşılmasının "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğunu ve paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Başsavcılık, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin açıklama yaptı.
"Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesi, Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesinde düzenlenen 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen adli soruşturma işlemlerine başlanılmıştır"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı kurumlara yazılan müzekkerelerin sosyal medyada paylaşılmasının "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğunu ve paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kurumlara talimatlar gitti
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "fon soruşturması" kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bankalar Birliği gibi ilgili diğer kurum ve kuruluşlara soruşturmanın aşamalarına uygun birtakım talimat ve müzekkerelerin gönderildiği belirtildi.
'Gizli' ibareli belgeler paylaşıldı
Bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin "gizli" ibareli belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığının görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesi, Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesinde düzenlenen 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen adli soruşturma işlemlerine başlanılmıştır."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin
yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı.