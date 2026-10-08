https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/adalet-bakanligi-fon-sorusturmasiyla-ilgili-sizdirildigi-iddialarina-yanit-verdi-agir-ve-mesnetsiz-1109396167.html
Adalet Bakanlığı fon soruşturmasıyla ilgili 'sızdırıldığı' iddialarına yanıt verdi: Ağır ve mesnetsiz bir iftira
Adalet Bakanlığı fon soruşturmasıyla ilgili 'sızdırıldığı' iddialarına yanıt verdi: Ağır ve mesnetsiz bir iftira
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı, fon soruşturmasıyla ilgili bazı bilgilerin kendilerine bakanlık tarafından sızdırıldığı yönündeki iddialarını yanıtladı. Bakanlık ağır ve... 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T16:20+0300
2026-10-08T16:20+0300
2026-10-08T16:22+0300
türki̇ye
adalet bakanlığı
fon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/0b/1053754630_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_612d0c1c9d4528de2212e5ecbc59071b.jpg
Adalet Bakanlığı fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin sızdırıldığına yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, "Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından “sızdırıldığı” beyanı da Bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır" ifadelerini kullandı. Soruşturma sürecini gölgeleme vurgusu yapıldıBakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketleri tespit ederek harekete geçmiş, 19 Ağustos tarihinde Sermaye Piyasası Kurulundan bilgi ve belge talep ederek soruşturma sürecini başlatmış, fonlara ilişkin tasfiye kararları ise 17 Eylül tarihinde alınmıştır. Bu kronoloji, soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünü açıkça göstermektedir. Süreç, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı irade ve yakın takibi doğrultusunda, devletimizin ilgili kurumlarının güçlü koordinasyonu ile yürütülmektedir. Adalet Bakanlığımız iyi niyetli yatırımcıların ve vatandaşlarımızın haklarının korunması, sorumluluğu bulunanlar hakkında adli sürecin etkin biçimde işletilmesi amacıyla üzerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Tam da bu nedenle, soruşturma sürecini gölgelemeye, adli makamların kararlılığını tartışmalı hâle getirmeye, devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturmaya ve vatandaşlarımızın devlete güvenini sarsmaya yönelik girişimler söz konusudur. Adli soruşturmayı siyasi polemiklerin içine çekme çabası açıktırAna muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından “sızdırıldığı” beyanı da Bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır. Teyit edilmemiş manipülatif içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulmasının ardından, -Sayın Bakanımızı da hedef alan- içeriklerin yanlış ve manipülatif olduğunun anlaşılması üzerine ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu içeriklerin arkasındaki odaklara ilişkin tartışmaları perdeleyerek, kararlılıkla ilerleyen adli soruşturmayı siyasi polemiklerin içine çekme çabası açıktır. Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyon doğrultusunda, vatandaşlarımızın haklarının korunması ve adli sürecin etkin biçimde işlemesi için kurumsal sorumluluğunun gereğini yerine getirmektedir. Fon soruşturması, spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/bakan-goktastan-fon-aciklamasi-isim-benzerligini-kullanip-ailemin-alet-edilmesine-musamaha-1109395233.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/0b/1053754630_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_c6aa13820b892c3f498d5151063d8703.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
adalet bakanlığı, fon
Adalet Bakanlığı fon soruşturmasıyla ilgili 'sızdırıldığı' iddialarına yanıt verdi: Ağır ve mesnetsiz bir iftira
16:20 08.10.2026 (güncellendi: 16:22 08.10.2026)
Adalet Bakanlığı, fon soruşturmasıyla ilgili bazı bilgilerin kendilerine bakanlık tarafından sızdırıldığı yönündeki iddialarını yanıtladı. Bakanlık ağır ve mesnetsiz bir iftira ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanlığı fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin sızdırıldığına yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, "Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından “sızdırıldığı” beyanı da Bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır" ifadelerini kullandı.
Soruşturma sürecini gölgeleme vurgusu yapıldı
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketleri tespit ederek harekete geçmiş, 19 Ağustos tarihinde Sermaye Piyasası Kurulundan bilgi ve belge talep ederek soruşturma sürecini başlatmış, fonlara ilişkin tasfiye kararları ise 17 Eylül tarihinde alınmıştır. Bu kronoloji, soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünü açıkça göstermektedir. Süreç, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı irade ve yakın takibi doğrultusunda, devletimizin ilgili kurumlarının güçlü koordinasyonu ile yürütülmektedir. Adalet Bakanlığımız iyi niyetli yatırımcıların ve vatandaşlarımızın haklarının korunması, sorumluluğu bulunanlar hakkında adli sürecin etkin biçimde işletilmesi amacıyla üzerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Tam da bu nedenle, soruşturma sürecini gölgelemeye, adli makamların kararlılığını tartışmalı hâle getirmeye, devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturmaya ve vatandaşlarımızın devlete güvenini sarsmaya yönelik girişimler söz konusudur.
Adli soruşturmayı siyasi polemiklerin içine çekme çabası açıktır
Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından “sızdırıldığı” beyanı da Bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır. Teyit edilmemiş manipülatif içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulmasının ardından, -Sayın Bakanımızı da hedef alan- içeriklerin yanlış ve manipülatif olduğunun anlaşılması üzerine ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu içeriklerin arkasındaki odaklara ilişkin tartışmaları perdeleyerek, kararlılıkla ilerleyen adli soruşturmayı siyasi polemiklerin içine çekme çabası açıktır. Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyon doğrultusunda, vatandaşlarımızın haklarının korunması ve adli sürecin etkin biçimde işlemesi için kurumsal sorumluluğunun gereğini yerine getirmektedir. Fon soruşturması, spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."